- Parlamentul de la Londra a respins si a treia oara, de aceasta data vineri, acordul de retragere a Marii Britanii din randul familiei europene. Urmare a rezultatului votului din Camera Comunelor, Donald Tusk a anuntat, via Twitter, ca a decis sa convoace un Consiliu European pe 10 aprilie. Totodata,…

- „In consultarile mele inainte de (summitul UE), voi face apel la UE27 sa fie deschisa la o prelungire extinsa daca Marea Britanie considera necesar sa isi regandeasca strategia privind Brexit-ul si sa obtina consens asupra acesteia', a scris Tusk pe Twitter. Liderii din UE ar urma sa ia o…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat, marti seara, ca sansele unui Brexit fara acord sunt tot mai crescute si trebuie evaluate optiunile ramase pe masa. “Am vazut rezultatele din parlamentul britanic. Nu este o veste deloc buna. Cu parere de rau trebuie sa spun ca in…

- Parlamentarii britanici ar putea fi chemati sa voteze saptamâna viitoare un acord revizuit pentru Brexit, deoarece negocierile cu Uniunea Europeana au fost constructive, a declarat joi ministrul de Finante Philip Hammond, scrie Agerpres, citând Reuters.Daca premierul Theresa May nu va…

- Premierul britanic Theresa May i-a informat marti pe principalii ministri din Cabinetul sau ca parlamentul de la Londra nu va vota saptamana aceasta asupra unei versiuni revizuite a acordului pentru Brexit, transmite Reuters. Biroul prim-ministrului a explicat că May are nevoie de mai mult timp…

- Theresa May a declarant ca va vorbi la telefon cu liderii Uniunii Europene pentru a redeschide negocierile pentru acordul de Brexit, inainte de ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar pe 29 martie. "Camera Comunelor nu a lasat semne de intrebare despre ceea ce nu vrea (Theresa May se refera la ieșirea…

- Comisarul european pentru afaceri economice, Pierre Moscovici, si-a exprimat speranta miercuri la Davos (Elvetia) ca dezbaterea organizata saptamana viitoare in parlamentul britanic va duce la aparitia unor ''piste spectaculoase'' pentru a se ajunge la deblocarea crizei privind Brexit-ul,…

- In plus, ea a afirmat și ca blocul comunitar va lua in considerare extinderea perioadei de negociere aferente articolului 50 numai daca exista un plan alternativ de iesire credibil, transmite Reuters. ''Politica guvernului este aceea ca parasim Uniunea Europeana pe 29 martie. Dar UE va extinde articolul…