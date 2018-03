Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza AFP si Reuters.

- Rusia va expulza 23 de diplomati britanici, ca raspuns la demersul Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, relateaza agentia Reuters. Potrivit Ministerului rus de Externe, cei 23 de diplomati britanici trebuie sa paraseasca Rusia in decurs de o saptamana. Ambasadorul britanic la Moscova, Laurie Bristow,…

- Rezolutia a fost adoptata cu 544 voturi pentru, 110 voturi contra si 51 abtineri.Conform documentului, viitoarea relatie dintre UE si Londra s-ar putea baza pe patru elemente: relatii comerciale si economice (FTA), securitate interna, cooperare in politica externa si de aparare si cooperare…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a adoptat miercuri o rezolutie care prezinta un posibil cadru de asociere pentru viitoarele relatii dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa Brexit, potrivit unui comunicat de presa al PE. Rezolutia a fost adoptata cu 544 voturi pentru,…

- O reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate privind otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie va avea loc miercuri, a anuntat presedintia olandeza in exercitiu, citata de AFP.

- O reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU referitoare la otravirea fostului spion Serghei Skripal in Anglia va avea loc miercuri la ora 19:00 GMT, sesiune publica desfasurata la cererea Londrei, relateaza AFP si Reuters. Potrivit presedintiei olandeze in exercitiu a celei mai inalte instante…

- Marea Britanie este necesar sa propuna o solutie ”realista” in legatura cu frontiera dintre Irlanda de Nord si Republica Irlanda, daca nu doreste sa blocheze negocierile cu privire la Brexit, a avertizat presedintele Consiliului European Donald Tusk, relateaza Reuters, conform news.ro.”Cand…

- Goldman Sachs a anuntat zeci de angajati din diviziile de banking, vanzari si trading din Londra ca se isi va muta sediul in Frankfurt, Germania in urmatoarele saptamani, pregatindu-se pentru separarea dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, potrivit Reuters. Dupa mai multe luni de rabdare…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa ofere companiilor de servicii financiare cu sediul in Marea Britanie doar un acces limitat la piata unica europeana dupa Brexit, conform unui proiect consultat de Bloomberg. UE vrea sa incheie cu Regatul Unit un aranjament similar acordului sau comercial…

- Marea Britanie este aproape de a conveni cu Bruxellesul termenii punerii in practica a unei perioade de tranzitie care va contribui la iesirea fara probleme a tarii din Uniunea Europeana, relateaza Reuters si AFP. Intr-un discurs extrem de asteptat referitor la viziunea Londrei asupra viitoarei relatii…

- Prim-ministrul britanic, Theresa May, va enunta vineri cinci ''teste'' pentru negocierile de iesire a tarii din Uniunea Europeana, intr-un discurs ce va fi urmarit indeaproape de responsabilii europeni in contextul impasului legat de viitorul frontierei dintre provincia Irlanda de…

- Pozitia Londrei cu privire la viitoarele relatii cu Uniunea Europeana lasa ca optiune un acord de comert liber intre cele doua parti, a declarat joi negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, transmite Reuters. ''Marea Britanie isi inchide singura usile, una cate una, si singurul model…

- Cetatenii din Uniunea Europeana care doresc sa se stabileasca in Marea Britanie in perioada de dupa Brexit vor putea ramane aici pe termen nedefinit, insa nu isi vor putea aduce automat si familiile cu ei, a subliniat guvernul londonez miercuri, informeaza Reuters.

- In cazul in care cele doua parti nu vor putea ajunge la un acord privind transportul, recunoasterea reciproca a permiselor de conducere ar putea fi retrasa, ceea ce ar insemna ca cetatenii UE care calatoresc in Marea Britanie nu vor mai putea inchiria masini, sau obtine asigurari.Potrivit…

- Uniunea Europeana ar trebui sa majoreze taxele pe combustibilii fosili pentru a putea sa isi atinga obiectivele in domeniul combaterii incalzirii climei si totodata pentru a acoperi golul bugetar provocat de iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, au apreciat mai multi fosti oficiali europeni intr-o…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a declarat ca este exclusa organizarea unui al doilea referendum pentru iesirea din Uniunea Europeana. May a punctat ca regatul va parasi UE si ca “nu dam inapoi”. Intrebata daca Marea Britanie a luat in considerare organizarea unui al doilea referendum, May a…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca vrea un acord de Brexit care sa functioneze pentru companiile din Marea Britanie, dar si pentru cele din restul Uniunii Europene, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Intarzierile guvernamentale, incertitudinea si resursele insuficiente au lasat frontierele britanice si sistemul de imigratie nepregatite pentru Brexit, releva un raport al comisiei pentru afaceri interne a Camerei Comunelor, dat publicitatii joi, transmite Reuters. Lipsa de claritate a intentiilor…

- Premierul britanic Theresa May va sustine un discurs pe tema Brexit-ului in urmatoarele trei saptamani, unul din cele cateva programate sa fie rostite de membri ai cabinetului pentru a trasa drumul Regatului Unit de iesire din Uniunea Europeana, transmite Reuters, citand presa britanica de duminica.…

- Romania si alte sapte tari membre UE din Europa de Est au convenit vineri sa sustina o crestere a platilor efectuate de statele membre catre urmatorul buget pe termen lung al blocului, pentru a ajuta la umplerea golului lasat de contribuabilul net, Marea Britanie, dupa Brexit, anunta Reuters.

- Banca Europeana de Investitii (BEI) "are umeri suficient de puternici" pentru a continua sa functioneze si dupa Brexit, a declarat, joi, vicepresedintele BEI, Dario Scannapieco, referindu-se la pierderea participatiei, in valoare de 9 mld. euro, detinuta de Marea Britanie la BEI, potrivit Reuters.

- Premierul britanic Theresa May a avertizat, ieri, ca europenii care vor veni in Marea Britanie dupa Brexit ar putea sa-si piarda unele drepturi, indicand un dezacord cu Uniunea Europeana in legatura cu statutul cetatenilor in perioada de tranzitie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a alimentat joi dezbaterea legata de credibilitatea previziunilor propriului sau guvern, afirmand ca toate prognozele privind economia britanica de dupa referendumul de iesire din UE s-au dovedit a fi gresite, relateaza Reuters. In aceeasi dezbatere…

- Afirmațiile sunt facute cu privire la mentinerea dupa Brexit a sistemului de tip "pasaport", prin care bancile cu sediul in Regatul Unit pot oferi gratuit servicii in UE, dar s-au aratat dispusi sa analizeze un acord de comert liber in acest sector, au declarat, pentru Reuters, diplomati implicati…

- Negociatorii Uniunii Europene apreciaza ca exista spatiu redus de manevra pentru discutii cu Marea Britanie privind mentinerea dupa Brexit a sistemului de tip "pasaport", prin care bancile cu sediul in Regatul Unit pot oferi gratuit servicii in UE, dar s-au aratat dispusi sa analizeze un acord de comert…

- Uniunea Europeana a convenit luni sa ofere Marii Britanii o perioada de tranzitie de 21 de luni dupa Brexit, în cursul careia va fi mentinut status quo-ul apartenentei la UE, dar în care Marea Britanie nu va avea drept de vot, au anuntat surse oficiale, relateaza AFP si Reuters. Cei 27 de…

- ‘Usa este deschisa’ daca Marea Britanie doreste sa se razgandeasca asupra votului din 2016 privind iesirea tarii din Uniunea Europeana, a declarat duminica comisarul european pentru afaceri economice si financiare Pierre Moscovici, intr-un interviu acordat presei franceze, relateaza Reuters, preluata…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a declarat miercuri ca un acord cu UE privind perioada de tranzitie dupa Brexit ar putea fi incheiat "pana la sfarsitul lunii martie". "Ma astept sa se intample acest lucru pana la sfarsitul lunii martie", a declarat el in timpul unei audieri in fata deputatilor…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, spune ca cetatenii din UE care traiesc in Marea Britanie nu ar trebui sa isi faca griji in legatura cu iesirea Londrei din blocul comunitar, pentru ca nu vor fi expulzati, transmite Reuters, citat de Agerpres. Intr-un discurs sustinut intr-o comisie parlamentara,…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a declarat miercuri ca cetatenii din UE care traiesc in Marea Britanie nu ar trebui sa isi faca griji in legatura cu iesirea Londrei din blocul comunitar, pentru ca nu vor fi expulzati, transmite Reuters. Intr-un discurs sustinut intr-o comisie…

- Un acord special intre Marea Britanie si Uniunea Europeana asa cum isi doreste guvernul de la Londra este posibil dupa Brexit, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron intr-un interviu pentru BBC, care a difuzat sambata fragmente, relateaza AFP. Intrebat daca va exista o solutie…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a declarat vineri ca ar trebui construit un pod care sa lege Marea Britanie de Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit va parasi în mod formal Blocul comunitar, a relatat cotidianul Daily Telegraph, citat de site-ul agentiei Reuters.…

- Activitatea presedintelui american Donald Trump asupra drepturilor omului in primul sau an de mandat a fost un 'dezastru' si a incurajat oprimarea de catre lideri autoritari in tari precum China si Rusia, a declarat miercuri directorul Human Rights Watch, Kenneth Roth, relateaza Reuters.…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a declarat, miercuri, ca spera ca Marea Britanie sa se intoarca in Uniunea Europeana dupa ce aceasta va parasi Blocul comunitar, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters si cotidianul The Guardian.

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a afirmat marti ca britanicii sunt bineveniti sa ramana in Uniunea Europeana. El a completat, astfel, discursul avut luna trecuta la summitul pe care l-a condus, unde liderii Uniunii Europene au cazut de acord sa discute deschis cu Londra despre…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson le-ar fi declarat unor prieteni ca este ingrijorat ca Londra va accepta un acord de Brexit care o va lasa subordonata fata de Bruxelles, ceea ce ar transforma referendumul din 2016 intr-o 'pierdere totala de vreme', transmite Reuters. …

- Uniunea Europeana vrea ca cetatenii sai sa pastreze drepturile de rezidenta in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, in perioada de tranzitie, au spus miercuri ambasatorii celor 27 de state membre la Bruxelles, pozitie care i-ar putea deranja pe sustinatorii Brexit, transmite Reuters.Reducerea…

- Eurodeputatul britanic Nigel Farage, unul dintre cei mai fermi sustinatori ai iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, nu respinge ideea organizarii unui al doilea referendum privind apartenenta tarii sale la blocul comunitar, el explicand ca tabara favorabila Brexit-ului ar iesi din nou castigatoare…

- Un purtator de cuvant al prim-ministrului Marii Britanii Theresa May, a declarat, joi, ca Guvernul de la Londra nu va organiza un nou referendum pe tema apartenentei Regatului Unit la Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. Declaratiile purtatorului de cuvant al…

- Marea Britanie ar trebui sa includa serviciile financiare in acordul comercial cu Uniunea Europeana, in caz contrar Londra ar trebui sa opteze pentru un "Brexit dur", a declarat luni europarlamentarul britanic Nigel Farage, relateaza site-ul agentiei Reuters. Nigel Farage se intalneste,…

- Premierul Theresa May a spus, duminica, ca va anunta luni modificari in echipa sa de ministri, in timp ce presa sustine ca ministrii de Externe, de Finante si de Interior, precum si pentru Brexit isi vor pastra joburile, relateaza Reuters.

- Premierul britanic Theresa May a declarat marti, in fata ministrilor sai, ca obiectivul Marii Britanii trebuie sa fie un acord care sa stabileasca reguli adecvate pentru situatia tarii dupa ce aceasta va parasi Uniunea Europeana (UE), a declarat purtatorul sau de cuvant in fata jurnalistilor, dupa…