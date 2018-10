Stiri pe aceeasi tema

- Negciatorul-sef UE Michel Barnier a propus Regatului Unit o prelungire cu un an perioada de tranzitie de dupa plecarea sa din UE, pentru a debloca negcierile Brexitului, aflate in continuare in impas inaintea unui summit european prevazut miercuri seara la Bruxelles, relateaza AFP.”Una…

- Sanctiunile Uniunii Europene impotriva Rusiei aduc prejudicii intreprinderilor italiene, a declarat marti premierul italian Giuseppe Conte, citat de Reuters. Liderii UE au impus sanctiuni in 2014 pentru a penaliza Moscova pentru anexarea peninsulei ucrainene Crimeea si sustinerea rebelilor din estul…

- Dosarul prin care Romania solicita finantarea din bani europeni pentru Centura Capitalei este gata, iar luni va fi transmis Comisiei Europene, a anuntat joi premierul Viorica Dancila.Premierul a declarat ca finantarea ceruta de Romania este de peste 1,3 miliarde de euro, fara TVA. "Am…

- Paradoxul este accentuat de o stare cat se poate de obiectiva, si anume (potrivit aceleiasi surse) "desi veniturile nete reale sunt reduse, populatia isi petrece o parte a concediului in tarile vecine care, probabil, ofera conditii de pret si calitate mai bune". De altminteri, trebuie sa recunoastem,…

- Invectivele curg; Comisia de la Bruxelles ramane pe pozitii. "Noi trebuie sa evitam ca Italia sa ceara conditii speciale, ceea ce ar duce la sfarsitul euro daca ele ar fi acordate tuturor", avertizase Jean-Claude Juncker, presedintele institutiei, luni, 1 octombrie, la patru zile dupa anuntul unui acord…

- Discutiile desfasurate vineri la Bruxelles pe tema unei redistribuiri a migrantilor clandestini intre statele UE s-au incheiat fara niciun rezultat, au anuntat surse din Ministerul de Interne italian, in timp ce premierul italian Giuseppe Conte i-a acuzat pe partenerii europeni de 'ipocrizie'…

- Pe agenda discutiilor se afla o serie de dosare importante, de la taxele vamale comerciale (in special cele pe alimente, excluse deja in timpul recentei vizite a presedintelui Comisiei UE, Jean-Claude Juncker) la sanctiunile impuse Rusiei, pana la chestiunea cea mai fierbinte: Libia, potrivit La Repubblica…

- Ministrul italian al apararii, Elisabetta Trenta, a declarat joi ca solicitarea facuta de presedintele american Donald Trump catre celelalte tari membre ale NATO de a consacra 4% din Produsul Intern Brut pentru aparare "ne-a facut sa zambim", transmite AFP. La cel mai recent summit al NATO, care a avut…