Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua sesiuni de lucru in format aliat din prima zi a reuniunii ministeriale NATO, de la Bruxelles, s-au axat pe postura de descurajare nucleara a Aliantei, respectiv modificarile si implicatiile pentru organizatie in ceea ce priveste evolutiile referitoare la Tratatul privind fortele nucleare cu…

- In prima zi a Reuniunii, cele doua sesiuni de lucru in format aliat 's-au axat pe postura de descurajare nucleara a Aliantei, respectiv modificarile si implicatiile pentru organizatie in ceea ce priveste evolutiile referitoare la Tratatul privind fortele nucleare cu raza intermediara de actiune (INF)',…

- Curtea Constitutionala a Ucrainei a anuntat joi ca decizia noului presedinte Volodimir Zelenski de a dizolva parlamentul si a organiza alegeri anticipate pe 21 iulie este legala, informeaza AFP. "Curtea a recunoscut conformitatea decretului presedintelui cu Constitutia" referitor la aceasta…

- "Despre experimentul Ucraina s-a vorbit foarte putin in Romania. Am crezut ca un actor care interpreta o sceneta in care juca rolul presedintelui Ucrainei sa devina presedinte este un experiment si ca un astfel de om poate deveni o marioneta. In ideea asta ma gandeam ca cineva va incerca prin mana…

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt a declarat ca ar fi o ''sinucidere politica'' sa se continue scenariul unui Brexit fara acord prin alegeri generale, adaugand ca daca va deveni presedinte al Partidului Conservator si, implicit, premier al Regatului Unit va incerca sa obtina…

- Președintele Klaus Iohannis a participat. luni, la Bruxelles, Regatul Belgiei, la o intalnire cu reprezentanții statelor din cadrul Parteneriatului Estic. Este vorba de Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova si Ucraina. Intalnirea are loc la invitația Președintelui Consiliului European,…

- Intalnirea are loc la invitatia Presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, si este prilejuita de aniversarea a 10 ani de la lansarea Parteneriatului Estic, initiativa care consta in crearea unei zone comune de democratie, prosperitate, stabilitate si stransa cooperare intre statele membre UE…

- Intalnirea are loc la invitația Președintelui Consiliului European, domnul Donald Tusk, si este prilejuita de aniversarea a 10 ani de la lansarea Parteneriatului Estic, inițiativa care consta in crearea unei zone comune de democrație, prosperitate, stabilitate și stransa cooperare intre statele membre…