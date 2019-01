Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va introduce controale vamale la frontiera dintre Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord in cazul in care Marea Britanie va parasi Blocul comunitar fara un acord privind viitoarea relatie bilaterala.

- Marti, deputatii britanici i-au aplicat, cu mai putin de trei luni inaintea Brexitului, o infrangere istorica premierului Theresa May, respingandu-i masiv acordul cu privire la iesirea din UE, declansand depunerea unei motiuni de cenzura de catre opozitia laburista. Vineri, UNTRR s-a aratat…

- "Politica guvernului este aceea ca parasim Uniunea Europeana pe 29 martie. Dar UE va extinde articolul 50 numai daca in realitate este clar ca exista un plan care sa se indrepte catre convenirea unui acord'', a declarat May in parlamentul britanic, a doua zi dupa respingerea masiva de marti seara…

- Liderii Uniunii Europene au promis intr-o scrisoare transmisa Marii Britanii si publicata luni ca solutia de rezerva privind Irlanda de Nord, care ar implica ramanerea Regatului Unit in uniunea vamala a blocului european, este una temporara, insa au refuzat sa aduca modificari acordului privind Brexitul,…

- O iesire a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana in absenta unui acord provizoriu in vigoare ar reprezenta o ''catastrofa absoluta'', a apreciat miercuri presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, potrivit dpa.''Riscurile unei iesiri dezordonate…

- Marea Britanie va ramane intr-o uniune vamala temporara cu Uniunea Europeana dupa Brexit, pentru a evita o frontiera care sa taie in doua insula Irlanda, intre Nord, membra a Regatului Unit, și Sud, potrivit unui nou acord intervenit intre Londra și Bruxelles, afirma duminica Le Soir citat de Rador.