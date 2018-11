Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana s-a declarat miercuri "extrem de preocupata" de "cresterea periculoasa" a tensiunilor intre Rusia si Ucraina in Marea Azov, dar nu ia in calcul noi masuri pentru a sanctiona operatiunea militara rusa impotriva navelor ucrainene, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Suntem…

- ''Condamnam in modul cel mai ferm comportamentul agresiv al Rusiei si cerem conducerii acestei tari sa respecte legile internationale'', releva o declaratie a diplomatiei poloneze.Fortele navale ucrainene au anuntat duminica seara ca Rusia a deschis focul asupra unui grup de nave ucrainene…

- Comunitatea internationala se arata ingrijorata de escaladarea conflictului dintre Rusia si Ucraina. Uniunea Europeana si NATO au facut apel la detensionare situatiei, dupa incidentul din Marea Azov si au cerut Moscovei sa restaureze libertatea de trecere prin stramtoarea Kerci.

- Situație periculoasa in vecinatatea Romaniei. Rusia a deschis focul și a sechestrat trei nave ucrainene in Marea Neagra. Romania, reactie oficiala dupa ce Rusia a atacat trei nave ucrainene ”Suntem profund preocupati de evenimentele din Marea Azov. Agresiunea si violarea dreptului international…

- Uniunea Europeana si NATO au facut apel duminica seara la "detensionare" in Marea Azov si au cerut Moscovei "sa restaureze libertatea de trecere" prin stramtoarea Kerci, relateaza AFP. "Asteptam de la Rusia sa restaureze libertatea de trecere prin stramtoarea Kerci si facem apel la toate partile sa…

- Fortele navale ucrainene au anuntat ca fortele speciale ruse au capturat trei dintre navele lor in Marea Neagra, relateaza Reuters si AFP, la putin timp dupa ce acestea au acuzat Rusia ca a deschis focul asupra unui grup de nave ucrainene. Potrivit fortelor navale ucrainene, doi dintre…

- Ucraina trebuie sa ia toate masurile pentru a nu permite Federatiei Ruse sa domine in Marea Neagra Neagra si in Marea Azov, a declarat duminica secretarul Consiliului pentru Securitatea Nationala si Aparare (SNBO) din Ucraina, Oleksandr Turcinov, in contextul in care doua nave