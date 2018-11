Uniunea Europeana s-a declarat miercuri "extrem de preocupata" de "cresterea periculoasa" a tensiunilor intre Rusia si Ucraina in Marea Azov, dar nu ia in calcul noi masuri pentru a sanctiona operatiunea militara rusa impotriva navelor ucrainene, relateaza AFP.



"Suntem consternati de aceasta utilizare a fortei de catre Rusia care, intr-un context de militarizare crescanda in regiune, este inacceptabila", au declarat guvernele celor 28 de tari ale UE intr-o declaratie publicata de sefa diplomatiei europene Federica Mogherini dupa trei zile de discutii.



Dificultatile intampinate…