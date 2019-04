Stiri pe aceeasi tema

- 'Germania trebuie sa faca mai mult', a declarat Pence la Washington, cu ocazia marcarii a 70 de ani de la crearea NATO.Mike Pence a aratat ca, datorita insistentelor presedintelui american Donald Trump pentru o 'impartire mai echitabila a poverii' cheltuielilor, 'multi dintre aliatii nostri…

- Vicepresedintele Statelor Unite a declarat ca atitudinea Germaniei în NATO este “inacceptabila”. Vicepresedintele american Mike Pence a considerat miercuri ca ‘inacceptabila’ atitudinea Germaniei, chemând aceasta tara aliata în NATO sa-si creasca…

- Laura Codruța Kovesi a fost pusa sub control judiciar in dosarul in care a fost audiata, joi, la Secția pentru Investigarea Magistraților, au declarat surse judiciare pentru Mediafax. Potrivit surselor citate, fosta șefa a DNA are calitatea de inculpat, a fost plasata sub control judiciar și are interdicție…

- Bucuresti, 26 mar /Agerpres/ - Comisarul european pentru sanatate si securitate alimentara, Vytenis Andriukaitis, prezent marti la Forumul Global "Drepturile omului si o lume fara tutun", a lansat un apel pentru eliminarea tutunului din supermarketuri, avand in vedere ca acesta nu este un aliment.…

- Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie il cerceteaza pe Frans Timmermans, prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, pentru falsificarea raportului MCV, acuzatiile aduse de catre site-ul luju.ro fiind de constituire de grup infractional si abuz in serviciu. Practic, ancheta este facuta…

- ''Doresc sa fac si eu o remarca legat de acest lucru, putin personala. Cand am fost desemnat comisar european, in urma cu patru ani, m-am angajat sa lucrez din greu pentru a vedea intr-o zi ca Romania devine membra a spatiului Schengen. Acum, dupa patru ani si jumatate, va pot spune ca pozitia Comisiei…

- Comisarul european pentru Migratie, afaceri interne si cetatenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat, joi, ca spatiul Schengen reprezinta ''cea mai mare realizare'' a tuturor timpurilor, context in care a...

