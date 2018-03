Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanta diplomatiei europene, Federica Mogherini, a cerut sâmbata o "ancheta independenta" asupra folosirii munitiei reale de catre armata israeliana în Fâsia Gaza în cursul altercatiilor care au facut 16

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut o ancheta independenta si transparenta dupa ultimele violențe din Fașia Gaza, in urma carora 16 palestinieni au murit, a anuntat purtatorul de cuvant Farhan Haq, citat de Reuters.

- Zeci de mii palestinieni - mai ales femei si copii - s-au adunat de-a lungul barierei de la frontiera, care desparte Fasia Gaza de Israel, in cadrul "marelui mars al intoarcerii". Acest mars de protest urmeaza sa dureze sase saptamani si cere "dreptul la intoarcere" al refugiatilor palestinieni si denunta…

- Fortele armate americane au ucis sambata doi teroristi printr-o lovitura aeriana in apropierea orasului Ubari din sudul Libiei, a anuntat Comandamentul SUA din Africa printr-o declaratie preluata de...

- Atacatorul era inarmat. Inițial, el a furat o mașina, a tras asupra polițiștilor și apoi, strigand ”Allahu Akbar”, a luat ostatici intr-un supermarket din orașelul Trebes, din sudul Franței. Doua persoane ar fi murit in timpul luarii de ostatici, iar alte trei au fost ranite. Teroristul ar…

- Deși nominalizarile pneurilor pentru Marele Premiu al Australiei sunt la fel ca și anul trecut – soft, supersoft și ultrasoft – compozițiile sunt cu o treapta mai moi in 2018, contribuind la creșterea performanțelor, lucru observat deja din testele de pre-sezon. Cu noi mașini, noi piloți, o vreme schimbatoare…

- Colegiul Medicilor Gorj a inceput, luni, o ancheta la Spitalul Judetean din Targu-Jiu, dupa ce o femeie de 46 de ani a murit in urma unei operatii la amigdale. Rudele femeii spun ca aceasta a contactat o infectie in timpul interventiei, transmite corespodentul MEDIAFAX.

- Cel putin zece civili au fost ucisi, in noaptea de joi spre vineri, in raiduri aeriene impotriva enclavei Ghouta de Est, fieful rebelilor vizat de aproape o luna de o ofensiva distrugatoare a regimului sirian, a indicat vineri Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Potrivit…

- Fortele regimului sirian isi continuau duminica ofensiva impotriva zonei rebele din Ghouta Orientala, dupa ce a izolat Douma, unul din marile orase ale acestui fief al insurgentilor vizat de 20 de zile de o actiune militara care a facut peste 1.000 de victime in randul civililor, relateaza AFP.Tirul…

- Cel putin 36 de soldati din trupele militare pro-guvernamentale au fost ucisi in urma unui raid aerian al fortelor turce in regiunea Afrin, conform unui grup de monitorizare, informeaza BBC. Atacul a avut ca tinta o tabara din Kafr Jina in nordul regiunii siriene, conform Observatorului Sirian al…

- Ancheta referitoare la moartea jurnalistului slovac Jan Kuciak a ajuns in atenția Comisiei Europene. Miercuri dimineața, Slovacia a prezentat stadiul actual al anchetei in cadrul ședinței saptamanale a comisarilor Uniunii Europene (UE). In acest context, publicația germana Welt a realizat un interviu…

- Trei ofiteri ai armatei egiptene si 11 militanti au fost ucisi in ultimele zile in campania antiterorista "Sinai 2018", lansata recent, a anuntat marti purtatorul de cuvant al armatei, citat de Xinhua. "Trei ofiteri ai armatei au fost ucisi si alti patru soldati raniti in schimburi de focuri, in…

- Numarul catalanilor care sunt favorabili independentei de Spania a scazut semnificativ, conform unui sondaj publicat vineri si citat de dpa. Sondajul, realizat de Centrul pentru studierea opiniei publice, institutie a guvernului catalan, arata ca procentul sustinatorilor independentei a scazut cu opt…

- Ucraina ii comemoreaza azi pe cei ucisi in timpul Euromaidanului Monumentul Crucii din Kiev, Ucraina. Foto: facebook.com/petroporoshenko/photos. Ucraina marcheaza marti, 20 februarie, patru ani de la tragicele evenimente din 20 februarie 2014, când aproape 100 de protestatari…

- Procurorul special Robert Mueller, care investigheaza amestecul Moscovei in alegerile prezidentiale din SUA, investigheaza eforturile lui Jared Kushner, ginerele presedintelui Donald Trump, de a atrage capital strain, inclusiv rus si chinez, pentru afacerile sale imobiliare, in timpul perioadei de…

- Inainte de aceasta, ostilitati au avut loc pe parcursul intregului sfarsit de saptamana. Fortele terestre israeliene au ucis doi tineri palestinieni in timpul unui schimb de focuri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, iar aviatia a lovit 18 instalatii ale Hamas in doua valuri de atacuri, potrivit…

- Doi palestinieni au fost ucisi in Fasia Gaza de tiruri ale armei israeliene, care a ripostat incepand de sambata dupa ce soldati israelieni au fost raniti de un dispozitiv exploziv, au anuntat duminica surse medicale palestiniene, informeaza AFP. Cei doi palestinieni au fost ucisi la est de orasul Rafah,…

- Dorin Chirtoaca trebuia sa demisioneze demult, e un gest firesc pe care trebuia sa îl faca. Astfel a comentat purtatorul de cuvânt al Partidului Democrat din Moldova, Vitalie Gamurari, anunțul facut astazi de catre Chirtoaca. ”E o persoana discreditata atât…

- Incidentele militare de ieri ameninia sa arunce in aer Orientul Mijlociu și sa provoace o criza directa intre Israel și Iran. Premierul israelian, Beniamin Netanyahu, a avertizat ca va ordona noi lovituri impotriva fortelor siriene și iraniene.

- Cel putin 23 de civili, printre care patru copii, au fost ucisi luni in Siria in lovituri aeriene intreprinse de fortele regimului impotriva mai multor localitati din regiunea Ghouta de Est, controlata de rebeli, a comunicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Cele…

- O femeie de 65 de ani din municipiul Satu Mare a fost salvata dintr-un imobil aflat in flacari de catre un pompier aflat in timpul liber, acesta intrand in locuinta avand pe el o haina pe care a udat-o intr-un apartament vecin, precizeaza joi, intr-un comunicat de presa, Inspectoratul pentru Situatii…

- Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, a fost retinut de politie, duminica, la scurt timp dupa ce s-a alaturat unei manifestatii la Moscova. "Am fost retinut. Asta nu inseamna nimic. Veniti la Tverskaia. Nu iesiti pentru mine, ci pentru voi si pentru viitorul vostru", a scris Navalnii…

- Un copil in varsta de 13 ani a fost impuscat in picior, sambata, pe un fond de vanatoare din zona orasului Murgeni, informeaza Agerpres.ro. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili in ce imprejurari a avut loc incidentul. Baiatul a fost transportat de urgenta la Spitalul Elena Beldiman din Barlad,…

- Președintele Parlamentului Andrian Candu a adresat o Declarație catre Ziua Internaționala de Comemorare a Victimelor Holocaustului. „În memoria celor 6 milioane de evrei uciși în timpul Holocaustului, fiecare dintre noi avem obligații - sa nu uitam istoria noastra…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Fortele de securitate afgane intervin duminica la hotelul de lux Intercontinental din Kabul, unde barbati inarmati au patruns, ucigand mai multe persoane, transmite BBC. Cel putin cinci civili au fost ucisi, iar alti sase au fost raniti. Atacatorii au intrat in hotel sambata seara, impuscand oaspetii…

- Fortele israeliene au anuntat ca au impuscat, in noaptea de miercuri spre joi, pe unul dintre ucigasii unui rabin, in timpul unei operatiuni de anvergura care a dus la ciocniri violente in Jenin, Cisiordania ocupata, informeaza AFP, conform news.ro.Doi membri ai politiei antiteroriste au fost…

- Politia din Myanmar a deschis focul marti seara in vestul tarii asupra unei multimi de nationalisti budisti furiosi, omorand sapte manifestanti, intr-o regiune unde s-au inregistrat violentele impotriva minoritatii musulmane rohingya care au facut mii de morti si sute de mii de refugiati, relateaza…

- Loviturile, efectuate duminica in mai multe zone din sud-estul provinciei Idlib, au costat viata a 11 persoane din aceeasi familie in apropiere de Sinjar, potrivit OSDO.Fortele regimului au cucerit duminica aceasta localitate situata la 14 km de aeroportul militar din Abu al-Duhur, urmatoarea…

- Cel putin 21 de civili, intre care opt copii, au fost ucisi in raiduri aeriene ale regimului si aliatului sau rus in regiunea Idlib, in nord-vestul Siriei, unde puterea continua o ofensiva impotriva jihadistilor, a indicat luni organizatia neguvernamentala Observatorul sirian pentru drepturile omului…

- Studiul, care a fost publicat de centrul de informare Wadi Hilweh din Ierusalim, ce monitorizeaza incalcarile israeliene in orasul ocupat, arata ca, din totalul persoanelor arestate, 720 erau minori palestinieni, 26 - barbati in varsta, 54 - copii sub 12 ani si 88 - femei, inclusiv sase minore si patru…

- "Locuitori din Izeh au manifestat, ca si in alte parti ale tarii, impotriva dificultatilor economice, iar din nefericire doua persoane au fost ucise si altele ranite (...) Nu stiu daca tirurile au provenit de la fortele de ordine sau de la manifestanti", a declarat Khademi. Manifestatii sporadice marcate…

