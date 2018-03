Stiri pe aceeasi tema

- Federica Mogherini, reprezentanta diplomatiei europene, a cerut, sambata, o ancheta independenta cu privire la folosirea munitiei adevarate de catre armata israelianna in Gaza, in timpul infruntarilor soldate cu 16 morti si sute de raniti, relateaza AFP.“Folosirea munitiei adevarate trebuie…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut o ancheta independenta si transparenta dupa ultimele violențe din Fașia Gaza, in urma carora 16 palestinieni au murit, a anuntat purtatorul de cuvant Farhan Haq, citat de Reuters.

- Turcia a denuntat 'folosirea disproportionata' a fortei de catre Israel in Fasia Gaza, unde cel putin 12 palestinieni au fost ucisi vineri de tiruri ale armatei israeliene, informeaza AFP. 'Condamnam in mod viguros folosirea disproportionata a fortei de catre Israel impotriva manifestantilor…

- Alesii sarbi "vor parasi guvernul, care nu se va mai bucura de sustinerea noastra", a declarat presei la Belgrad Goran Rakici, presedintele Listei sarbe, principalul partid al minoritatii sarbe din Kosovo, dupa o reuniune cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucici.Decizia fragilizeaza guvernul…

- Cea mai mare manifestație unionista de la independența Republicii Moldova a avut loc ieri, in Piața Marii Adunari Naționale. Astfel, liderii unioniști au invitat toți romanii de pretutindeni la Chișinau pentru a cere autoritaților de pe ambele maluri ale Prutului reintregirea neamului romanesc. Cu un…

- Camera Comunelor l-a convocat marti pe Mark Zuckerberg, directorul general al platformei de socializare online Facebook, pentru a fi audiat in ancheta privind activitatile companiei de analize politice implicata in campania electorala a presedintelui...

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a afirmat ca in alegerile prezidentiale din Rusia nu au existat optiuni reale si ca scrutinul a fost marcat de presiuni asupra criticilor puterii, scrie Reuters.

- PCRM a semnat astazi in cadrul Plenului o declarație prin care condamna unioniștii și cere ca in fiecare licalitate sa fie create comitete pentru suveranitate. Președintele formațiunii, Vladimir Voronin este de parere ca mișcarile unioniste din țara sunt un pericol pentru Independența statului.

- Conducerea SAJ Arges a solicitat demararea unei anchete administrative in cazul unui echipaj medical care joi, a intervenit la Calinesti - Arges, unde o femeie a fost injunghiata concubinul sau, care, ulterior, si-a infipt si el cutitul in piept. Ambulanta a plecat la spital doar cu barbatul, iar femeia…

- Comisia Europeana (CE) a propus vineri acordarea unui ajutor financiar suplimentar de un miliard de euro Ucrainei, a carui deblocare va fi conditionata insa de progrese in procesul de reforma, transmite Reuters. Uniunea Europeana a fost unul din cei mai importanti sustinatori financiari ai…

- Acest barbat in varsta de 66 de ani a fost gasit inconstient, alaturi de o femeie in varsta de aproximativ 30 de ani, duminica, pe o banca, intr-un centru comercial din Salisbury, la aproximativ 140 de kilometri sud-vest de Londra.

- Vizat de o ancheta federala americana cu privire la presupusa ingerinta rusa in timpul campaniei prezidentiale din 2016 din SUA, Manafort a fost acuzat la sfarsitul lui februarie ca a platit mai mult de doua milioane de euro unor fosti inalti responsabili europeni pentru a face lobby in favoarea…

- Ancheta referitoare la moartea jurnalistului slovac Jan Kuciak a ajuns in atenția Comisiei Europene. Miercuri dimineața, Slovacia a prezentat stadiul actual al anchetei in cadrul ședinței saptamanale a comisarilor Uniunii Europene (UE). In acest context, publicația germana Welt a realizat un interviu…

- Ministrul Justiției, Alexandru Tanase, s-a aratat convins ca cei implicați in fraudele bancare vor fi sancționați, iar faptul ca dosarul in care este vizat Ilan Șor va fi examinat la Cahul nu schimba datele problemei. Alexandru Tanase a subliniat, in cadrul unui interviu pentru „Europa Libera”, ca nu…

- Un fost consilier de campanie al lui Donald Trump a pledat vineri vinovat de marturie mincinoasa si frauda financiara in detrimentul statului american si a acceptat sa coopereze in ancheta privind presupusele ingerinte ruse in alegerile prezidentiale americane din 2016.

- Numarul catalanilor care sunt favorabili independentei de Spania a scazut semnificativ, conform unui sondaj publicat vineri si citat de dpa. Sondajul, realizat de Centrul pentru studierea opiniei publice, institutie a guvernului catalan, arata ca procentul sustinatorilor independentei a scazut cu opt…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au decis sa initieze si sa transmita Consiliului Superior al Magistraturii o cerere de aparare a reputatiei profesionale si a independentei procurorilor, ca urmare...

- Potrivit acesteia, ancheta se desfasoara sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire si alte violente. Miercuri, un elev de 17 ani a fost ranit grav la cap, dupa ce, in urma unei altercatii cu un coleg de liceu, de aceeasi varsta, a fost lovit, iar din cadere s-a izbit de o chiuveta din…

- Senatul si Camera Deputatilor au dat, marti, vot favorabil hotararii de infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia in activitati care…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat ca o femeie de 60 de ani, angajata la atelierul de tapiterie auto, a murit, fiind surprinsa de incendiu. "Persoana care a murit a fost surprinsa de incendiu, in interiorul atelierului,…

- Bianca Dragusanu a relatat intr-o emisiune TV despre ce inseamna ca o femeie sa fie independenta. Evident, insa, vedeta a mai povestit si despre faptul ca un prieten apropiat de-al ei s-a suparat pe aceasta pentru ca iubita lui nu i-a cumparat niciun cadou de Ziua Indragostitilor.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat ca in cazul infiintarii Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor șefului SPP, Lucian Pahontu, parlamentarii liberali vor ataca la CCR hotararea de constituire a comisiei.

- Europenii au depus eforturi sa isi asigure partenerul american, angajandu-se sa nu priveze NATO de capacitatile lor militare si sa isi mareasca contributiile la apararea colectiva, intr-o reuniune pregatitoare a summitului Aliantei Nord-Atlantice din iulie, relateaza AFP conform News.ro . Aliatii europeni…

- Presedintele Comisiei parlamentare de ancheta privind activitatea Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), Iulian Iancu, a anuntat miercuri ca saptamana viitoare vor fi prezentate concluziile si propunerile acestui for."Am ajuns sa finalizam un material de 7.000 de…

- Jens Stoltenberg a reiterat preocuparile in acest sens formulate de administratia americana. "Da, exista divergente de opinii", a recunoscut Stoltenberg in timpul conferintei de presa pentru prezentarea reuniunii, la care va asista miercuri si joi secretarul american al apararii, Jim Mattis. "Sustinem…

- Fostul presedintele Traian Basescu le-a transmis, luni, alesilor reuniti in plen, ca l-a batut Mircea Geoana „de l-a rupt, pe bune”, la alegerile din anul 2009, afirmand ca Geoana a pierdut pentru ca simte nevoia sa se spele de mai multe ori pe zi, ceea ce l-a facut sa se

- BERBEC Intampinati mici dificultati financiare, insa nu aveti motive de ingrijorare, fiindca este o situatie de scurta durata. O persoana apropiata v-ar putea propune o colaborare pe termen lung. Daca acceptati, sunt sanse sa va imbunatatiti situatia financiara. TAUR Aveti sanse reale de succes in…

- Cel putin 27 de persoane aflate intr-un autocar cu turisti si-au pierdut viata si 18 au fost ranite intr-un accident rutier produs in provincia indoneziana Java de Vest, au anuntat duminica politia si spitalul locale, transmit EFE si dpa. Accidentul s-a produs sambata seara, cand autocarul…

- Magistratii au pronuntat sentinta in dosarul Hidra, al mafiei fierului vechi din Hunedoara. Aproape 50 de persoane au primit condamnari la pedepse cu inchisoarea cuprinse intre un an ani si 14 ani.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, lucratorii din cadrul Politiei Municipiului Craiova au retinut marti, patru barbati, in cazul evenimentului produs pe data de 20 ianuarie, cand o persoana neidentificata a lovit pe trecerea de pietoni un barbat si pe fetita acestuia, parasind…

- In ziua de 04 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Gradiștea au depistat un barbat, de 35 de ani, din comuna Independența, județul Calarași, care a condus un autoturism, deși nu avea acest drept și consumase alcool. La testarea cu aparatul etilotest acesta prezenta o concentrație…

- Vicepresedinta WADA, Linda Hofstad Helleland, a declarat ca va cere o ancheta independent cu privire la functionarea comunitatii antidoping, in contextul anularii de catre TAS a sanctiunilor care vizau 28 de sportivi rusi, informeaza AFP. “In calitate de vicepresedinte al WADA, voi cere o ancheta…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, a avut joi o discutie telefonica cu premierul Romaniei, Viorica Dancila, cu care a abordat subiectul parteneriatului strategic dintre cele doua state si domeniile prioritare de colaborare, informeaza Directia comunicare si protocol a guvernului Republicii…

- PSD a suferit o mare infrangere la CCR in privinta legilor justitiei. Judecatorii constitutionali vor trimite doua legi inapoi in Parlament pentru ca nu sunt constitutionale. Seful PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ce se va intampla cu acestea.Citește și: TERIBIL ONU anunța ca Fasia Gaza se afla…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor Paul Ryan a salutat marti ”treaba buna” pe care o face adjunctul secretarului Justitiei Jef Sessions, Rod Rosenstein, pe care presedintele Trump ar cauta, potrivit unor informatii, sa-l destituie, relateaza Reuters.”Eu cred ca Rod Rosenstein face o treaba…

- Un grav accident a avut loc pe DE 578, intre localitatile Sandominic si Izvoru Muresului. Doua masini s-au facut praf. In unul dintre autoturisme se afla o familie cu doi copii, iar in urma accidentului mama si unul dintre copii au decedat, iar celalalt copil este in stare grava, fiind resuscitat…

- Uniunea Europeana așteapta progrese semnificative din partea autoritaților moldovenei in combaterea corupției și investigarea fraudei bancare. Acest fapt a fost menționat de catre vicepreședinta Comisiei Europene, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate,…

- O femeie din Australia a fost arestata și inculpata pentru moartea copiilor sai, in varsta de 18 și 26 de ani. In plus, femeia din statul Queensland și-a maltratat fiica de 25 de ani de mai multe ori, in „ultimii cațiva ani”. Copiii femeii sufereau de dizabilitați grave pentru care primeau ajutoare…

- Politistii buzoieni s-au autosesizat si efectueaza cercetari dupa ce un tânar, care ar fi consumat etnobotanice, a decedat la Spitalul Judetean, a declarat luni, pentru Agerpres, purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau,

- IMPS Spitalul Clinic Municipal nr.1 s-a autosesizat in legatura cu relatarile mai multor femei care au nascut și sunt nemulțumite de calitatea serviciilor acordate in domeniul asistenței medicale perinatale, transmite Noi.md In acest sens, conducerea instituției a instituit o comisie interna care examineaza…

- Medicii nu au incalcat procedurile medicale si nici conduita profesionala in cazul pacientei in varsta de 63 de ani care a murit in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava la inceputul acestei luni, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al unitatii medicale, Mihai Ardeleanu.…

- Politistii din Dambovita au deschis, luni, un dosar penal in cazul unui cadru didactic care a mers la scoala fiind bolnav de TBC. Testarea a iesit pozitiva in cazul a 3 elevi, motiv pentru care politistii vor sa afle daca femeia stia ca este bolnava sau nu, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Poliția a declanșat o ancheta in cazul fetiței de un an și jumatate din Stana care a murit azi, 11 ianuarie, la Spitalul Județean Satu Mare. Potrivit procedurilor, oamenii legii au deschis o ancheta penala in acest caz. Mai multe detalii despre acest caz citiți aici: https://www.satmareanul.net/2018/01/11/un-nou-scandal-la-spitalul-judetean-un-copil-a-decedat

- Ministrul Sanatații a solicitat DSP Prahova o ancheta in cazul medicului de la Spitalul din Baicoi care a rupt fișa de internare a pacientului. Potrivit unei inregistrari aparute in spațiul public, doctorița, furioasa pe aparținatorii bolnavului, intr-un acces de furie, a rupt fișa medicala cu care…

- Procurorii au inceput urmarirea penala in rem pentru tentativa la infractiunea de omor, dupa ce colegii l-au acuzat pe medicul Mihai Lucan ca a taiat intentionat artera renala a unui pacient, in timpul operatiei.