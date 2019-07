Stiri pe aceeasi tema

- Buldozere escortate de sute de soldati si politisti israelieni au intrat in satul palestinian Sur Baher, la periferia metropolei, intr-o zona ocupata de Israel dupa razboiul din 1967. Fortele israeliene au taiat o sectiune a gardului inca din cursul noptii si au inceput evacuarea localnicilor. La…

- Arheologii israelieni au descoperit ruinele unei asezari imense, cu o vechime de 9.000 de ani, datand din Neolitic, in apropierea Ierusalimului, a anuntat marti Autoritatea pentru Antichitatilor din Israel, citata de DPA. "Este pentru prima data cand o asezare de mari dimensiuni din Neolitic - de acum…

- Cele doua sesiuni de lucru in format aliat din prima zi a reuniunii ministeriale NATO, de la Bruxelles, s-au axat pe postura de descurajare nucleara a Aliantei, respectiv modificarile si implicatiile pentru organizatie in ceea ce priveste evolutiile referitoare la Tratatul privind fortele nucleare cu…

- In prima zi a Reuniunii, cele doua sesiuni de lucru in format aliat 's-au axat pe postura de descurajare nucleara a Aliantei, respectiv modificarile si implicatiile pentru organizatie in ceea ce priveste evolutiile referitoare la Tratatul privind fortele nucleare cu raza intermediara de actiune (INF)',…

- Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, a facut duminica apel la ''calm si retinere'' in Republica Moldova, care se confrunta cu o criza politica, relateaza AFP. ''Uniunea Europeana reitereaza cu putere apelul sau la calm si retinere. Dialogul dintre reprezentantii…

- Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, a facut duminica apel la ''calm si retinere'' in Republica Moldova, care se confrunta cu o criza politica, relateaza AFP. ''Uniunea Europeana...

- Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Federica Mogherini și comisarul european Johannes Hahn au emis un comunicat in care scriu ca UE este „pregatita sa colaboreze cu guvernul legitim din punct de vedere democratic”.

- Uniunea Europeana a respins joi cererile Statelor Unite privind participarea externa la initiativele de aparare europene, argumentand ca industria de aparare a blocului comunitar este mult mai deschisa in comparatie cu cea a partenerului de peste Atlantic, relateaza agentia dpa potrivit Agerpres.…