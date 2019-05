Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a participat miercuri, la Bruxelles, la reuniunea extraordinara a Consiliului European (Art. 50) pe tema retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE). Discuțiile au vizat solicitarea adresata de Prim-ministrul britanic, doamna Theresa May, cu…

- Premierul britanic Theresa May este total concentrata asupra a ceea ce are de facut si va ramane astfel, a afirmat miercuri purtatorul de cuvant al sefei executivului, in contextul zvonurilor in sensul ca aceasta se pregateste sa le prezinte deputatilor din formatiunea sa, Partidul Conservator, un…

- Potrivit publicatiei online index.hu, Judith Sargentini le-a solicitat la Bruxelles ministrilor romani sa prezinte ce masuri au luat pentru avansarea dosarului in care impotriva Ungariei a fost declansat articolul 7. Oficialul european este nemultumit de lipsa unei reactii din partea Romaniei, in conditiile…

- Marti, in cadrul Adunarii Generale a euRobotics au fost aleși noi membri in organismul de conducere al organizației, iar Ana-Maria Stancu a caștigat unul dintre aceste mandate. Ana-Maria este CEO al firmei Bucharest Promo Robots - primul start-up din Romania adresat pieței de roboți umanoizi de servicii.…

- Parlamentarii britanici sunt chemați astazi sa voteze acordul Brexit, dupa ce premierul Theresa May și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au ajuns la o noua înțelegere în ceea ce privește chestiunea frontierei irlandeze.Ramâne de vazut daca parlamentarii vor accepta…

- Premierul britanic Theresa May intentioneaza sa discute telefonic cu liderii din Uniunea Europeana in acest sfarsit de saptamana, dar nu are vreun plan de a se deplasa la Bruxelles pentru a incerca sa obtina schimbari de ultim moment la acordul sau privind Brexit-ul, relateaza Reuters. Purtatoarea de…

- Comisia Europeana a facut apel marti la respectarea ''libertatii de expresie si de intrunire'' in Algeria, unde manifestatiile continua impotriva candidaturii presedintelui Abdelaziz Bouteflika pentru un al cincilea mandat, relateaza AFP. ''Cand vorbim de manifestatie, drepturile…

- Secretarul general al Comisiei Europene, Martin Selmayr, a negat luni ca blocul comunitar ia in considerare sa ofere Marii Britanii garantii juridic constrangatoare care ar putea asigura un sprijin in legislativul de la Londra pentru acordul cu privire la Brexit, transmite Reuters, relateaza Agerpres.Citește…