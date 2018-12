Stiri pe aceeasi tema

- ''Decizie: UE prelungeste in mod unanim sanctiunile economice impotriva Rusiei, data fiind lipsa progreselor in implementarea acordurilor de la Minsk'', a anuntat pe Twitter presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Aceste sanctiuni sunt prelungite din sase in sase luni din iulie 2014. "Este…

- Tensiunile continua sa se acumuleze intre Kiev si Moscova. Presedintele Petro Porosenko, a anuntat ca Ucraina va actiona in instanta Rusia la Curtea Internationala de Justitie in legatura cu actul de agresiune din Marea Azov. La rindul sau, Flota Rusiei din Marea Neagra incepe manevre la sud de stramtoarea…

- "Avem astazi in Comisia pentru aparare invitat ministrul Apararii, Gabriel Les, pentru a ne oferi cateva aspecte in ceea ce priveste conflictul din Marea Azovului, intre Rusia si Ucraina", a anuntat presedintele Comisiei, Liviu Brailoiu, la inceputul audierii ministrului. Tensiunile s-au amplificat…

- 'In ceea ce priveste incidentul din Marea Neagra, aceasta este o provocare, bineinteles. Provocarea a fost orchestrata de puterea in exercitiu (de la Kiev) si cred ca si de actualul presedinte, inaintea alegerilor prezidentiale din Ucraina, preconizate pentru luna martie a anului viitor', a afirmat…

- Incidentul de duminica din Marea Neagra cand paza de coasta rusa a capturat doua nave-vedeta si un remorcher al marinei ucrainene, pe care Moscova le acuza ca au intrat ilegal in apele teritoriale ruse in largul peninsulei Crimeea anexate, continua sa provoace reactii la nivel international, marile…

- Comunitatea internationala se arata ingrijorata de escaladarea conflictului dintre Rusia si Ucraina. Uniunea Europeana si NATO au facut apel la detensionare situatiei, dupa incidentul din Marea Azov si au cerut Moscovei sa restaureze libertatea de trecere prin stramtoarea Kerci.

- Ucraina a facut un pas important in sensul instituirii legii martiale dupa capturarea de catre Rusia a trei nave ale Fortelor navale ucrainene in urma unui incident armat soldat cu raniti in stramtoarea Kerci, eveniment care a provocat o escaladare fara precedent in aceasta zona sensibila, relateaza…

- Fortele navale ucrainene au anuntat ca fortele speciale ruse au capturat trei dintre navele lor in Marea Neagra, relateaza Reuters si AFP, la putin timp dupa ce acestea au acuzat Rusia ca a deschis focul asupra unui grup de nave ucrainene. Potrivit fortelor navale ucrainene, doi dintre…