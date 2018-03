Stiri pe aceeasi tema

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a declarat luni ca Ucraina trebuie sa depuna mai multe eforturi in lupta impotriva coruptiei si pentru crearea unei instante anticoruptie, in linie cu recomandarile Comisiei de la Venetia, relateaza Reuters. In timpul unei vizite la Kiev, Mogherini a dat…

- Uniunea Europeana a prelungit cu sase luni sanctiunile impuse Rusiei pe fondul unor actiuni care au subminat sau amenintat integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei, potrivit unui comunicat al Consiliului European. 150 de persoane si 38 de companii se afla pe lista…

- Comisia Europeana (CE) a propus vineri acordarea unui ajutor financiar suplimentar de un miliard de euro Ucrainei, a carui deblocare va fi conditionata insa de progrese in procesul de reforma, transmite Reuters. Uniunea Europeana a fost unul din cei mai importanti sustinatori financiari ai…

- Nou acord de cooperare militara intre Grecia si Romania Foto: MApN. Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, si omologul sau din Republica Elena, Panos Kammenos, au semnat, astazi, la Bucuresti, un acord ce va permite identificarea si fructificarea unor noi oportunitati de colaborare militara între…

- Ucraina a inceput procedura de confiscare a bunurilor „Gazprom“. La 7 martie, premierul ucrainean Volodimir Groisman a ordonat Ministerului Justitiei inceperea procedurii de confiscare a activelor „Gazprom“ din Ucraina. Concernul de stat rusesc refuza sa respecte verdictul Curtii de Arbitraj de la Stockholm…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a declarat ca compania rusa „Gazprom“ a eșuat in incercarea de prezenta ca lipsit de siguranta tranzitul gazului prin Ucraina, a scris pe Twitter purtatorul de cuvant al diplomatiei americane, Heather Nauert. „Cetațenii ucraineni au inspirat lumea…

- Sheriff Tiraspol a ciștigat al doilea amical in cantonamentul din Turcia, scor 2-1 impotriva ucrainenilor de la Desna. Intr-o alta partida, Milsami Orhei a debutat cu o infringere impotriva unei alte formații din Ucraina, Poltava, scor 0-2. Campioana Sheriff s-a vazut condusa in meciul cu echipa clasata…

- Expertul in economie al Fundatiei Universitare a Marii Negre, Petrișor Peiu, este de parere ca, mai devreme sau mai tarziu, Ucraina va fi deconectata de la tranzitul de gaze rusești. Este doar o chestiune de timp. O declarație in acest sens a fost facuta pentru Sputnik Moldova.

- Xenia Florea „Gazprom”-ul a inițiat procedura de reziliere a contractelor cu „Naftogaz”-ul ucrainean privind livrarea și tranzitul combustibilului albastru. „Ukrtransgaz”, operatorul sistemului transport de gaze al Ucrainei, a anunțat imediat Comisia de monitorizare a Comisiei Europene ca „acțiunile…

- Germania și-a exprimat ingrijorarea fața de decizia „Gazprom” de a rezilia contractul de furnizare a gazului cu compania ucraineana „Naftogaz” și a cerut parților o cat mai rapida soluționare a conflictului, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului german Steffen Seibert, transmite Reuters. Potrivit…

- Uniunea Europeana vine in ajutorul Ucrainei, dupa ce Gazprom a decis sa rezilieze contractul cu Naftogaz. ncetat sa-i mai livreze gaze naturale. Mai multe tari din spatiul comunitar sunt dispuse sa acopere deficitul de gaze naturale. Potrivit ministrului Energiei de la Kiev, statul vecin are in rezerva…

- Comisia Europeana a aprobat acordarea unui ajutor financiar de 32,5 milioane de euro Ucrainei. Informatia a fost confirmata de ministrul Economiei de la Kiev. Banii urmeaza sa fie investiti in dezvoltarea regionala si administratia publica. In schimbul acestor resurse financiare, Ucraina s-a angajat…

- Gazprom a anuntat vineri ca reziliaza contractele de vanzare a gazelor catre Ucraina, in urma deciziei de joi a unei instante de arbitraj din Stockholm, care obliga compania rusa la plata a 2,5 miliarde de dolari catre societatea ucrainiana Naftogaz.

- O noua disputa dintre Moscova și Kiev risca sa lase Europa fara caldura, mai ales in aceasta perioada geroasa. Moscova a anunțat ca intenționeaza sa renunțe contractele de gaze cu Ucraina, inclusiv la cel de tranzit spre Vest.

- Gazprom a anuntat ca reziliaza contractul de cu compania Naftogaz din Ucraina. Decizia vizeaza atât livrarea, cât si tranzitarea gazelor pe teritoriul ucrainean, prin urmare, ar putea fi afectata si Republica Moldova.

- Kievul a cerut, vineri, inchiderea scolilor si universitatilor, cit si reducerea productiei in intreprinderi, dupa ce gigantul rus Gazprom a refuzat sa reia livrarile de gaz natural catre Ucraina, informeaza site-ul postului France 24. Livrarile de gaz natural din Rusia catre Ucraina ar fi trebui sa…

- Daca tranzitul gazelor naturale rusești prin Ucraina va fi oprit, aceasta va fi o situație de urgența pentru intregul sector energetic al Republicii Moldova. Declarația a fost facuta de catre președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, care a comentat rezilierea de catre „Gazprom“ a contractelor cu…

- Bogdan Chitic Conditiile meteorologice nefavorabile din aceasta perioada au dat peste cap calendarul mai multor competitii sportive, atat din tara noastra, cat si din strainatate. Meciuri de fotbal, baschet, handbal, sau chiar etape intregi si turnee centralizate in competitiile destinate juniorilor…

- Moldovagaz va livra in continuare gaze naturale catre consumatorii din Republica Moldova in volume depline, conform contractului existent cu Gazprom. Declaratia intreprinderii vine in contextul in care Gazprom a anuntat ruperea relatiilor contractuale cu Naftogaz Ukraini, transmite IPN.

- El are loc in contextul in care o curte internationala a pus capat numerosilor ani de litigiu, ceea ce ar fi trebuit sa permita reluarea livrarilor inca de joi, in conditii mai favorabile Kievului. Insa aceasta hotarare a provocat furia grupului gazifer rus Gazprom, care i-a rambursat operatorului ucrainean…

- Moldovagaz vine cu o reacție dupa ce Gazprom a anuntat ca reziliaza contractul de cu compania Naftogaz din Ucraina. Astfel, livrarile de gaze naturale catre consumatorii din Republica Moldova nu vor fi perturbate și vor fi realizate in volume depline, conform contractului existent.

- „Naftogaz“ și PGNiG din Polonia a semnat un contract de livrare urgenta a gazelor in luna martie, dupa ce monopolistul rus „Gazprom“ a refuzat sa furnizeze gaz catre Ucraina. {{275188}}„Contractul este valabil pina la sfirșitul lunii martie 2018. Volumul contractului este de peste 60 de milioane de…

- In legatura cu anunțul SAP "Gazprom" privind ruperea relatiilor contractuale cu NAK "Naftogaz Ukraini", SA "Moldovagaz" comunica ca livrarile de gaze naturale catre consumatorii din Republica Moldova nu vor fi perturbate și vor fi realizate in volume

- Este vorba despre contactul de furnizare a gazelor catre consumatorii ucraineni, precum și de contractul privind tranzitul de gaze catre Europa. In Rusia se spune ca decizia Arbitrajului de la Stockholm a incalcat interesele concernului rus. „Compania rusa „Gazprom” purcede la dizolvarea tuturor contractelor…

- Activitatea institutiior de invatamant din Ucraina este sistata, incepand de azi, pana la 6 martie, ca urmare a deciziei Gazprom de a inceta livarea de gaze in tara vecina.Citește și: SURSE - PSD pregatește o mutare CRUCIALA la Congres: reverberații in tot partidul Cabinetul de miniștri…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Ucraina ca autoritatile locale au extins perioada de valabilitate a codurilor privind conditiile meteorologice severe, cauzate de ninsori abundente, insotite de viscol, lapovita…

- Ucraina a decis sa treaca termocentralele de pe gaze naturale pe pacura si sa inchida scolile in incercarea de a face economii la gaze naturale, dupa ce grupul rus Gazprom a refuzat sa reia livrarile spre Ucraina, a anuntat vineri ministrul ucrainean al Energiei, Ihor Nasalyk, transmite Reuters, preluata…

- Gradinițele, școlile și universitațile din Ucraina și-au suspendat activitatea pana pe 6 martie inclusiv, pentru a face economie de gaze, in urma deciziei Rusiei de a opri livrarile catre Ucraina, a anunțat astazi ministrul energiei din Ucrian, Igor Nasalik, de la tribuna Radei Supreme. „Incepand de…

- Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a amenințat monopolul rusesc Gazprom ca va cere punerea de sechestru pe activele sale, inclusiv pe „Nord Stream – 2“, in cazul in care compania refuza sa plateasca catre „Naftogaz“ cele 2,56 miliarde $, conform deciziei Curții de Arbitraj de la Stockholm, transmite…

- Vicepremierul pentru integrare europeana, Iurie Leanca, a avut ieri, 1 martie, o intrevedere cu Inara Murniece, Președinta Saeima Republicii Letonia, aflata la Chisinau cu prilejul desfasurarii Conferinței interparlamentare "Georgia, Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic

- OMV Petrom este in discutii privind exportul in tarile vecine al gazelor care vor fi extrase din Marea Neagra, insa a pierdut licitatia pentru rezervarea de capacitate pe conducta spre Ungaria, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, directorul general al companiei, intr-o conferinta de presa.…

- Avem un plan major in derulare, menit sa ajute la reintroducerea pietei gazelor din Romania in Europa, inaintea sosirii noilor volume de gaze rusesti prin gazoductul TurkStream, care va face legatura intre Rusia si Turcia, via Marea Neagra, la inceputul deceniului viitor, a afirmat joi Gottfried Steiner,…

- "Nu ne diversificam livrarile pentru a putea continua cu Rusia. Este o chestiune de securitate, iar Baltic Pipe nu face parte din negocierile cu Gazprom", a declarat Piotr Naimski, secretar de stat responsabil cu infrastructura energetica. La venirea sa la putere in anul 2015, Partidul…

- Compania planuieste sa inchida 170 de locatii in timp ce doreste sa deschida un nou format de magazin, denumit Afound, care se va alatura lantului de magazine H&M si formatelor inaugurate recent precum Arket. Retailerul a transmis ca va investi mai mult in vanzarile online si va imbunatati tehnologia…

- Importurile vor fi reluate ca urmare a unei hotarari recente a Curtii de Arbitraj de la Stockholm, care a redus importurile obligatorii si, de asemenea, pretul la care acestea sunt efectuate. Naftogaz anticipeaza ca in 2018 va importa pana la 5 miliarde de metri cubi gaz de la Gazprom, la un pret sub…

- Autoritatile Republicii Moldova vor sa urgenteze construirea conductei Ungheni – Chisinau, prin care sa importe gaze naturale din Romania, pe fondul ingrijorarilor ca aprovizionarea cu gaze naturale dinspre Rusia ar putea fi oprita dupa 2019. Autoritatile Republicii Moldova se arata ingrijorate de declaratiile…

- Președintele ucrainean, Petro Poroșenko, a declarat ca, datorita deciziei Arbitrajului de la Stockholm, Ucraina „a sarit de pe cirligul de gaze” al „Gazprom”-ului,relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. „Datorita deciziei Arbitrajului de la Stockholm, Ucraina a sarit de pe cirligul de gaze al «Gazprom»-ului”,…

- Imediat ce a fost numit in functie, directorul general al companiei de stat Tarom, Werner Wolff, a cerut efectuarea unei analize asupra cheltuielilor companiei, dispunand reducerea cheltuielilor cu 12,7 milioane lei pe an. Economia este putin mai mica decat cea anuntata la ultima rectificare bugetara,…

- In contextul modificarilor legislative prin care contribuțiile sociale ale angajatorului sunt transferate la angajat, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, Holzindustrie Schweighofer informeaza ca veniturile nete ale angajaților nu vor fi afectate de aceasta masura. Decizia companiei este de a menține…

- Kaufland Romania anunța ca va majora salariul minim in companie la 2.800 de lei brut, ca urmare a trecerii la angajat a contribuțiilor aferente angajatorului. Potrivit unui comunicat al companiei, venitul minim pentru lucratorii comerciali din magazine crește la 2.800 lei brut pe luna, suma incluzand…

- CFR Calatori va mari capacitatea de transport pe ruta Bucuresti Nord – Curtea de Arges si retur pentru ziua de sambata, anuța compania intr-un comunicat. Potrivit companiei feroviare, pasagerii care vor calatori catre Curtea de Arges la ceremonia de inmormantare a Regelui Mihai I al Romaniei, vor avea…