Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Sudanului, Omar al-Bashir, a fost fortat joi de armata sa demisioneze, in contextul unor proteste publice masive, transmite Reuters. Awad Ibn Auf, vicepresedinte si ministru al apararii, a confirmat ca al-Bashir a fost arestat, iar militarii au preluat conducerea tarii.…

- Mii de protestatari au cerut duminica în Khartoum armatei sudaneze sa-i sprijine în opoziția lor fața de președintele Omar al-Bashir, la o zi dupa o noua serie de proteste care zguduie Sudanul de aproape patru luni, relateaza AFP.Protestele, care au început pe 19 decembrie, au…

- Mii de sudanezi manifestau duminica, pentru a doua zi consecutiv, in fata cartierului general al armatei din capitala tarii, Khartoum, cerand demisia presedintelui Omar el-Beshir, aflat la putere de 30 de ani, relateaza AFP. Protestatarii au scandat 'Libertate, pace, justitie !'' - principalul…

- Peste 300 de militari americani de la Baza "Fort Bliss" din Texas au sosit joi in Germania. In total, saptamana aceasta, in Germania si Polonia vor fi transferati 1.500 de militari americani, care vor participa la exercitii comune cu trupele din aceste tari, informeaza agentia Associated Press. Tancuri…

- Mesajul transmis de inaltul reprezentant pentru afaceri externe si politica de securitate, Federica Mogherini, potrivit caruia UE va urmari indeaproape formarea noului Guvern de la Chisinau si programul pe care acest executiv il va pune in aplicare, este unul foarte echilibrat si seamana cu o resemnare…

- Adrian Teodorescu, fost candidat la șefia FRF, a povestit la GSP LIVE cum a blocat transferul lui Gabi Paraschiv, fost campion cu Oțelul, de la Petrolul la Rapid, in 2004. Vezi in VIDEO povestea incredibila a lui Teodorescu, care a angajat o femeie pentru a se da drept secretara celor de la Petrolul…

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, singura institutie aflata sub controlul opozitiei, a fost arestat duminica de Serviciul de Informatii al Venezuelei, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei, au anuntat sotia sa si parlamentari, informeaza…

- Parlamentul venezuelean, singura institutie controlata de opozitie, a lansat vineri un apel la mobilizare pe 23 ianuarie in favoarea unui "guvern de tranzitie", la o zi dupa investirea presedintelui Nicolas Maduro pentru un al doilea mandat contestat, relateaza AFP. Presedintele acestei adunari, Juan…