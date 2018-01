Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a precizat luni ca "spera" ca dreptul de a demonstra va fi "garantat" în Iran, scena a cinci zile de proteste uneori violente fata de dificultatile economice si regimul presedintelui Hassan Rohani, transmite AFP. "Am urmarit manifestatiile cetatenilor…

- Patru detinuti au evadat dintr-o inchisoare de la Berlin, a anuntat Guvernul orasului-land, relateaza The Associated Press, citeaza news.ro.Cei patru barbati par sa fi evadat cu ajutorul unui vehicul de reparatii auto din incinta Inchisorii Ploetzensee, a precizat joi Ministerul berlinez al…

- Joi, 21 decembrie, in orasul Bender, s-a desfasurat sedinta Comisiei Unificate de Control (CUC), prezidata de delegatia Republicii Moldova. In cadrul acesteia a fost aprobata candidatura locotenent-colonelului Iulian Paladii in calitate de observator militar din partea Republicii Moldova, noteaza NOI.md.…

- Autoritatile din Romania au arestat cinci indivizi suspectati ca au comis o serie de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii, anunta Agentia europeana a politiei (Europol).

- Cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie vor beneficia, in continuare, de drepturile oferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou statut care le va garanta dreptul la sedere inainte de data retragerii, dupa o perioada de rezidenta de minimum cinci ani, potrivit MAE, citat…

- Eurodeputatul PSD Victor Bostinaru, vicepresedintele Grupului S&D pentru politica externa si raportor alternativ pe raportul anual privind Politica de Securitate si Aparare Comuna (PSAC), a subliniat faptul ca apararea europeana comuna reprezinta cel mai ambitios proiect european actual. Declaratia…

- „Referitor la drepturile cetatenilor, Marea Britanie si Uniunea Europeana au cazut de acord ca cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie, precum si membri de familie ai acestora, vor continua sa beneficieze de drepturile conferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou…

- Politia face un apel catre cetatenii care vor sa participe la manifestari publice sa isi exercite dreptul la libera exprimare fara violenta si intr-un mod civilizat. De asemenea, daca sunteti martorul unei infractiuni va rugam sa apelati numarul de urgenta 112. In aceste zile, pe retelele sociale, cetatenii…

- S-a ajuns la un acord intre Uniunea Europeana și Marea Britanie pe dosarul Brexit. Anunțul a fost facut vineri de președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, și de premierul Theresa May intr-o conferința de presa comuna.

- Autoritatile din statul american California au emis, joi, ordine de evacuare pentru aproximativ 200.000 de locuitori, în conditiile în care incendiile de vegetatie s-au extins în ultimele ore, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Uniunea Europeana s-a declarat, miercuri seara, serios ingrijorata de decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, afirmand ca aceasta hotarare poate avea consecințe pentru perspectivele de pace, transmite Reuters. ''Aspirațiile…

Uniunea Europeana a exprimat "preocupari grave" in legatura cu decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, avertizand ca masura, o incalcare a unei rezolutii ONU, risca sa afecteze perspectivele de pace intre israelieni si palestinieni, relateaza Reuters.

- Unui avion guvernamental bulgar la bordul caruia se afla premierul Boiko Borisov si care se indrepta catre Arabia Saudita i-a fost interzis accesul in spatiul aerian iranian, obligandu-l sa survoleze Irakul, relateaza The Associated Press, conform news.ro.Autoritatile iraniene au cerut avionului…

- In Romania, saracia se transmite de multe ori din generație in generație. Parinții nu au fost la școala, nu muncesc, traiesc de azi pe maine. Singurii bani vin de la stat. Mai trist e ca mulți iși cresc copiii la fel: departe de școala, departe de șansa la o viața normala. Autoritațile nu au nicio soluție,…

- Cabinetul de miniștri a adoptat astazi hotarârea privind inițierea negocierilor cu Germania privind aplicarea unei proceduri simplificate pentru readmisia cetațenilor moldoveni. Documentul va permite eliberarea de catre autoritațile germane competente a documentelor europene pentru repatrierea…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca este convins ca Guvernul Romaniei va fi atentionat de Comisia Europeana pentru blocarea proiectului.”Am avut documentul la semnat, dar nu l-am semnat pentru ca vreau sa mai pun la punct detaliile.…

- Legislatia europeana impune ca repausul saptamanal neintrerupt acordat salariaților sa fie de minimum 24 de ore in decursul unei perioade de șapte zile. Nu conteaza insa cand anume se acorda acest repaus, potrivit unor lamuriri recente ale Curții de Justiției a Uniunii Europene (CJUE). Prin urmare,…

- Presedintele Parlamentului European (PE), Antonio Tajani, estimeaza ca Marea Britanie ar trebui sa plateasca cel putin 60 de miliarde de euro la iesirea din Uniunea Europeana (UE) pentru a-si onora angajamentele financiare, transmite The Associated Press. ”Factura” divortului este cel mai mare obstacol…

- Peste 100 de kg de citrice au fost retrase de la vanzare dintr-un supermaket din Capitala. Potrivit Digi 24, este vorba de o substanța folosita in agricultura pentru combaterea unor plante. Este vorba de subtanța imazalil. Paul Anghel, șeful ANPC, spune ca este vorba despre o cantitate mica…

- „Consiliul Director al AURSF dezaproba modul in care Guvernul a modificat procentul de contributie pentru Pilonul II al sistemului de pensii, scaderea de la 5,1% la 3,75% urmand sa reduca in viitor pensiile administrate privat ale unui numar extrem de mare de participanti. Constatam cu regret ca…

- Uniunea Europeana se va asigura ca acordul international referitor la programul nuclear al Iranului 'va continua sa fie implementat integral, de toate partile sale', a declarat vineri sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, cu prilejul unei conferinte desfasurate la Samarkand, in Uzbekistan,…

- Guvernul britanic a afirmat marți ca majoritatea cetațenilor UE care traiesc in prezent in Marea Britanie vor avea dreptul sa ramana in țara dupa finalizarea Brexitului, in martie 2019, relateaza Reuters. Detaliind planurile pentru un program de înregistrare a cetațenilor comunitari,…

- Expertii armatei germane au elaborat un document de peste 100 de pagini intitulat "Perspective Strategice 2040" in care evoca sase scenarii fictive de risc.Potrivit specialistilor germani, exista riscul ca in urmatoarele decenii Europa sa ajunga la o situatie de "confruntari multipolare",…

- Autorul masacrului din Texas a postat pe Facebook o fotografie cu arma semiautomata pe care a folosit-o pentru a ucide 26 de persoane intr-o biserica, scrie The Daily Beast. Barbatul care a deschis focul intr-o biserica din Texas și a ucis cel puțin 26 de persoane a postat o fotografie a unei puști…

- Ministerul britanic de Interne a avertizat cetațenii europeni aflați in centrele de detenție și care nu au resurse sa se intrețina singuri ca ar fi mai bine pentru ei sa paraseasca de bunavoie Marea Britanie pentru a nu deveni cerșetori in aceasta țara, relateaza publicațiile The Guardian și El Mundo.…

- Clip informativ despre Brexit pentru romani. Campania de consultari publice ‘Romania in contextul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana’ continua, la Londra, pentru cei 328.000 de romani care traiesc in Marea Britanie. Astfel, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul ministrului…

- Ora de vara e subiect de dezbateri serioase. Sunt din ce in ce mai multe țari din Uniunea Europeana care ar vrea sa renunțe. Polonia și Finlanda au declanșat diverse acțiuni in acest sens, iar dezbaterea a ajuns și in Parlamentul European. Un reportaj realizat de corespondenții TVR.

- Uniunea Europeana iși intarește controalele la granițele spațiului Schengen. Parlamentul European a votat un raport care stabilește un sistem electronic de inregistrare a ieșirilor și intrarilor in spațiul de libera circulație.

- In zilele de 19 ndash; 20 octombrie s a desfasurat la Constanta Conferinta finala a proiectului ,,Instruirea judecatorilor cu privire la drepturile cetatenilor din Uniunea Europeana pe parcursul procedurilor penale", program finantat in cadrul programului specific al Comisiei europene ,,JUSTITIE" 2014…

- Parlamentari britanici au cerut Facebook sa publice informatii despre actvitati ruse cu privire la referendumul britanic pe tema apartenentei Regatului Unit la Uniunea Europeana si alegerilor recente, relateaza The Associated Press. Comisia pentru Cultura, Media, Sport si Numeric din cadrul Camera…

- Autoritațile sanitare chineze au ridicat interdicția privind importul anumitor branzeturi moi, printre care și numeroase specialitați franceze precum camembert și brie, au declarat pentru AFP mai mulți oficiali din Uniunea Europeana și din organizațiile profesionale. Sursa foto: www.graindorge.fr…

- Joi, 19 octombrie 2017, intre orele 13.30 – 17.00, la Gradinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunata” din Alba Iulia a avut loc masa rotunda cu tema „Promovarea Strategiei Naționale pentru Educație Parentala”, organizata de Fundația Copiii Noștri (FCN) in colaborare cu Inspectoratul Scolar al judetului…

- Guvernul de la Madrid s-a reunit, sâmbata, pentru a stabili domeniul de aplicare si calendarul masurilor pe care intentioneaza sa le adopte în temeiul Articolului 155 din Constitutia Spaniei, potrivit caruia autonomia Cataloniei poate fi suspendata, relateaza agentia The Associated…

- Diferentele intre Marea Britanie si Uniunea Europeana in negocierea Brexitului s-au redus si nu sunt asa de mari cum au spus unii, a declarat vineri presedintele UE Donald Tusk intr-o conferinta de presa, la finalul summitului european de la Bruxelles, relateaza The Associated Press.”Informatiile…

- Premierul britanic, Theresa May, a facut publica o scrisoare deschisa adresata direct cetatenilor Uniunii Europene care traiesc in Regat, prin care a tinut sa-i asigure, din nou, ca le vor fi respectate drepturile. Aceasta a descris pe scurt modul in care va functiona sistemul de acordare a rezidentei:…

- „Stiu ca multi se vor uita catre noi, liderii celor 28 de state din Uniunea Europeana, dorind sa le demonstram ca punem oamenii mai presus de orice. De-a lungul acestui proces cred ca am fost foarte clara in privinta faptului ca drepturile cetatenilor sunt prioritatea mea numarul 1. Si stiu…

- Intr-o scrisoare deschisa difuzata miercuri seara, premierul britanic Theresa May se declara optimista vizavi de un acord cu privire la drepturile europenilor care traiesc in Regatul Unit. Theresa May a publicat aceasta scrisoare in contextul in care participa joi la un summit european la Bruxelles,…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a aprobat participarea Romaniei la o inițiativa comuna a Uniunii Europene dedicata domeniului apararii (PESCO). Concret, este vorba despre asumarea unei cooperari mai intense cu tarile din interiorul Uniunii. Asta inseamna creșterea investițiilor in domeniul apararii…

- Uniunea Europeana, in parteneriat cu Asociatia Slovaca pentru Politica Externa, este dispusa sa finanteze stabilirea in Gagauzia a dialogului dintre autoritati si tineret. Anuntul a fost facut de managerul proiectului "Gamcon", Samuel Goda, luni, in cadrul unui briefing la Comrat. El a explicat ca proiectele…

- Bowe Bergdahl este acuzat pentru dezertare si periclitarea vietilor camarazilor dupa ce a disparut in iunie 2009 dintr-o baza militara americana din Afganistan. Bergdahl a fost tinut ostatic de talibani pana in mai 2014, cand a fost eliberat in schimbul a cinci islamisti detinuti la Guantanamo Bay.…

- Moldova incalca drepturile Transnistriei si locuitorilor ei la libera circulatie si activitatea economica libera. Aceasta opinie a fost prezentata de conducerea autoproclamatei RMN la intrevederea de ieri cu o delegatie a Consiliului Europei, condusa de Comisarul pentru drepturile omului Nils Muiznieks.…

- Premierul britanic Theresa May a declarat marti ca negociatorii sunt foarte aproape sa ajunga la un acord cu Uniunea Europeana in privinta drepturilor cetatenilor expatriati - unul dintre principalele chestiuni care trebuie rezolvate inainte ca discutiile privind Brexit sa poata trece intr-o noua faza,…

- Dreptul unui consumator casnic de a refuza serviciul de utilitate publica pentru agentul termic si de a opta pentru sisteme alternative de incalzire nu trebuie incalcat, atrage atentia Andreea Paul, presedintele INACO - Initiativa pentru Competitivitate.

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri, la Congresul Partidului Conservator, la Manchester, in nord-vestul Angliei, ca se pregateste pentru ”orice eventualitate” in negocierea Brexitului, inclusiv in vederea unei eventuale incheieri a acestora fara un acord, relateaza The Associated…

- Carles Puigdemont, șeful executivului Cataloniei, a anuntat, miercuri, ca regiunea isi va declara independenta fata de Spania in cateva zile, dupa ce Regele Spaniei, Felipe al VI-lea, a precizat ca guvernul Cataloniei s-a abatut de la normele statului de drept si ale democratiei, relateaza BBC News,…

