UE: Autoritatile fiscale alerteaza asupra Brexitului si a Cataloniei Dupa cativa ani de racire din cauza ranilor marii recesiuni, zona euro se confrunta cu riscuri serioase de supraincalzire in mai multe tari, potrivit unui raport al autoritatilor fiscale independente europene. In plus fata de avertizarea timpurie, care se resimte in evolutia pietei fortei de munca si a salariilor, raportul identifica provocarile Brexit si catalana ca doua dintre incertitudinile interne majore de pe continent, potrivit Rador care citeaza El Pais. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Nu luati in serios amenintarile sustinatorilor Brexitului la adresa Theresei May. Bernard Jenkin a avertizat-o pe dna premier ca este necesar un "Brexit curat". Un fost ministru al cabinetului, John Wittingdale, a declarat ca viitorul dnei May depinde in parte de acordul convenit de ea pe tema Brexitului.…

- Vesela si tacamurile din plastic vor fi interzise in Franta. Autoritatile franceze au aprobat o lege, prin care vor interzice, incepand din anul 2020, utilizarea veselei de unica folosinta – farfurii, pahare, furculite sau cutite din plastic. Masura luata face parte din lupta impotriva efectelor…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a alimentat dezbaterea legata de credibilitatea previziunilor propriului sau guvern, afirmand ca toate prognozele privind economia britanica de dupa referendumul de iesire din UE s-au dovedit a fi gresite, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. În…

- Este necesar ca raportul confidential privind impactul economic al Brexitului sa fie facut public, astfel incat toata lumea sa-si poata face o idee, pledeaza cotidianul "The Times" in editia din 31 ianuarie. Scuzele false ale guvernului nu mai sunt credibile. "Alegatorii au dreptul sa stie ce se face…

- "Curtea de Justitie si Tribunalul sunt sesizate de Italia si orasul Milano intr-un recurs vizand anularea deciziei Consiliului UE de stabilire a sediului EMA la Amsterdam in perspectiva Brexitului", a anuntat institutia.Seful Guvernului italian Paolo Gentiloni a confirmat anterior la televiziune…

- Italia si orasul Milano au sesizat justitia europeana, contestand decizia UE de a muta Agentia Europana a Medicamentului (EMA) la Amsterdam, a anuntat miercuri Curtea de justitie europeana pe Twitter, relateaza AFP. ”Curtea de Justitie si Tribunalul sunt sesizate de Italia si orasul Milano intr-un recurs…

- Autoritatile judiciare bulgare vor verifica originea banilor folositi pentru cumpararea automobilelor de lux, anunta parchetul luni in numele luptei impotriva spalarii de bani, potrivit Rador. Sunt de asemenea vizati de...

- Vrei sa știi ce cred Finanțele ca datorezi la buget? Va trebui sa faci cerere in acest sens la ANAF! Autoritațile fiscale considera ca, de fapt, documentele care anunța oamenii ce astfel de datorii au doar incarca contribuabilii cu hartii. „In vederea reducerii gradului de incarcare…

- Shakira este acuzata de autoritatile spaniole de evaziune fiscala cu pagube de zeci de milioane de euro. Fiscul spaniol a cerut Parchetului sa o dea in judecata pe cantareata columbiana. In 2015, Shakira, care este casatorita cu fotbalistul Pique, si-a declarat domiciliul fiscal in Spania. Autoritațile…

- Lideri din intreaga lume - de la presedintele SUA, Donald Trump, la noul lider din Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa - se pregateau sa ajunga la Davos pana marti, cand se va deschide edita din acest an a Forumului Economic Mondial. Cateva teme importante ar urma sa domine reuniunea din aceasta statiune elvetiana,…

- Vasta operatiune a politiei italiene, joi dimineata, in diferite provincii din Italia, impotriva mafiei chineze. Autoritatile au pus in aplicare 33 de mandate de arestare impotriva unei retele care, potrivit acuzarii, detinea monopulul european in traficarea pe strada a marfurilor de origine chineza,…

- La scurt timp dupa investirea presedintelui american, Theresa May s-a grabit sa ajunga la Washington, sperand sa consolideze relatiile dintre cele doua tari in vederea Brexitului. Anularea vizitei lui Donald Trump la Londra complica sarcina guvernului britanic, care spera in semnarea rapida a unui parteneriat…

- Printr-un verdict pronuntat luni, un tribunal din Barcelona a hotarat ca partidul fostilor presedinti nationalisti ai Cataloniei, Carles Puigdemont si Artur Mas, Convergenta Democratica din Catalonia (CDC), a fost finantat ilegal. Potrivit hotararii instantei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de…

- Autoritatile fiscale din Spania investigheaza daca sumele virate de FC Barcelona catre fundatia lui Lionel Messi, în valoare de peste 12 milioane de euro, ar fi putut fi de fapt plati ascunse catre starul argentinian, scrie El Mundo. Ziarul, care a avut acces la documentele Football…

- Situatia incerta a caminelor pentru persoane varstnice de la Cervenia, Furculesti, Saelele si Talpa a fost discutata in cadrul intrunirii Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice Teleorman.

- Situat in apropiere de Agra la 200 km sud de New Delhi, Taj Mahal-ul, pe care indienii l-au supranumit "monumentul dragostei", este admirat in fiecare an de milioane de turisti si reprezinta un reper obligatoriu pentru demnitarii straini. Democratizarea turismului pe teritoriul Indiei contribuie…

- Un grup de neozeelandezi și-au construit o insula pentru a putea bea alcool de Anul Nou in public, dupa ce autoritațile au interzis consumul de bauturi alcoolice, scrie ABC Australia. Un grup de prieteni a venit cu un plan creativ pentru a evita interzicerea consumului de alcool de la Anul Nou, construind…

- Autoritațile locale din Runcu au lansat focul de artificii, in noaptea de Revelion, de pe un munte din zona, in prezența a peste o mie de persoane, localnici și turiști cazați la pensiunile din comuna. Locul de intalnire a fost amenajat cu ghirlande luminoase, la poalele muntelui, iar pana la momentul…

- Mașina unui ofițer de la Politia Rutiera a ars in intregime, joi noapte. Autoritațile au demarat o ancheta și, deși nu se cunosc foarte mutle detalii, anchetatorii nu exclud o mana criminala.

- WeChat, una dintre cele mai populare retele de socializare din China, va permite utilizatorilor sa foloseasca aplicatia de mobil ca si „buletin de identitate digital” pentru accesul in internet cafe-uri. Proiectul limitat deocamdata la regiunea Guangzhou va fi extins la nivelul intregii tari incepand…

- O petitie satirica care propune ca o parte a Cataloniei, ramasa fidela Spaniei, sa faca secesiune fata de aceasta regiune separatista, sub numele de Tabarnia, facea furori marti pe retelele de socializare. Petitia, care a adunat peste 20.000 de semnaturi in trei zile, era marti unul din subiectele cele…

- Un fost responsabil comunist vietnamez, solicitant de azil si rapit la Berlin in iulie anul trecut, va fi judecat la Hanoi in ianuarie pentru coruptie, au anuntat miercuri autoritatile vietnameze, care au mediatizat pe larg cazul ce ar putea costa viata acestui "aparatcic" dispretuit al regimului…

- Un autobuz a patruns luni intr-un pasaj pietonal la Moscova, ucigand cel putin 5 persoane si ranind alte 15. Momentan, cauzele incidentului nu au fost stabilite cu exactitate, noteaza The Independent. Imaginile difuzate pe retelele de socializare arata autobuzul care a parasit soseaua si a intrat pe…

- Departamentul de sanatate publica din California a publicat un ghid cu recomandari privind folosirea telefoanelor mobile. Autoritatile recomanda limitatea expunerii la radiatiile emise de aceste gadgeturi, care pot fi periculoase...

- Autoritatile americane au arestat un fost puscas marin despre care se crede ca planuia sa comita un atac terorist de Craciun la San Francisco, actiune aparent inspirata de reteaua extremista Stat Islamic, potrivit unor documente juridice, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa.

- Comisia Iordache va elabora trei proiecte pe Coduri. Amendamentele, depuse in ianuarie Comisia speciala pentru legile Justitiei va elabora trei proiecte de lege care vor modifica Codul Penal, Codul de procedura Penala si Codul de procedura Civila, membrii Comisiei urmand sa propuna modificari sau amendamente…

- Intram in spiritul sarbatorilor. Joi, 21 decembrie 2017, la ora 17:00, se deschide Orașelul Copiilor din inima Crangului, locul care atrage anual mii de vizitatori. Autoritațile au impodobit inca de la inceputul lunii aleea centrala și zona Obeliscului cu instalații luminoase, [...] citește mai mult…

- Autoritatile europene pentru siguranta traficului aerian au cerut companiilor aviatice sa reaminteasca pasagerilor cum sa transporte in siguranta dispozitivele electronice cu baterii litiu-ion, in perioada aglomerata a sarbatorilor de iarna, din cauza riscului de incendiu,

- Ultima suta de metri a campaniei (pentru alegerile regionale catalane) a revelat o cruda rivalitate care s-a mentinut latenta sub umbrela naivei formatiuni politice Junts pel Si (Impreuna pentru independenta Cataloniei): aceea care a existat intotdeauna intre stanga republicana si dreapta convergenta,…

- Comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager, urmeaza sa anunte luni deschiderea unei investigatii asupra acordurilor fiscale convenite de retailerul suedez de mobila Ikea cu autoritatile olandeze, acorduri care potrivit unui raport publicat de ecologisti in Parlamentul European ar fi permis…

- "Stop Contrabanda" Autoritatile române au oprit în acest an aproape 150 milioane de tigari de contrabanda sa ajunga pe piata neagra, valoarea capturilor ridicându-se la 80 de milioane de lei, conform datelor facute publice de British American Tobacco. Cele 150 de milioane…

- Ingerintele unor grupuri precum Anonymous si propagarea de stiri false, principalele ingrijorari ale serviciilor de securitate in privinta alegerilor catalane, potrivit Rador care citeaza El Pais . Fostul presedinte demis Carles Puigdemont a anuntat marti ca "ar risca" sa se intoarca in Spania daca…

- Luna trecuta, Institutul Francez de Siguranta Nucleara a anuntat ca o concentratie "extrem de mare" de ruteniu a fost detectata la sfarsitul lunii septembrie in sudul Muntilor Urali. Autoritatile ruse au negat ca s-ar fi produs vreun accident nuclear in zona, anunța Rador.ro. Potrivit…

- Conform Comisiei Naționale pentru Controlul Activitații Nucleare, ruteniul, un element chimic periculos, nu a mai fost detectat pe teritoriul Romaniei ulterior datei de 3 octombrie. Anuntul vine dupa ce, luna trecuta, Institutul Francez de Siguranta Nucleara a anuntat ca o concentratie "extrem de…

- Curtea Suprema a Spaniei a anunțat marți ca retrage mandatul de arestare european pentru fostul lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, și patru foști membri ai cabinetului sau, spunand ca toți cei cinci politicieni catalani și-au aratat disponibilitatea de a se intoarce in țara, relateaza AGERPRES,…

- Aproape trei sferturi dintre cetatenii Cataloniei nu sustin continuarea planului de a dobandi independenta fata de Spania, arata datele unui sondaj publicat, luni, de El Pais, in contextul in care pe 21 decembrie vor avea loc alegeri regionale, scrie mediafax.ro.

- Quito i-a cerut fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, care s-a pronuntat in favoarea independentei Cataloniei, sa evita sa faca declaratii susceptibile sa afecteze relatiile internationale ale Ecuadorului, a anuntat miercuri Ministerul de Externe, relateaza AFP. "Autoritatile ecuadoriene i-au reiterat…

- Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a anunțat marți ca va solicita un aviz de neconstituționalitate privind reforma fiscala, urmand sa dea in judecata Guvernul pe motiv ca aceasta "nu ține cont nici de autonomia locala și nici de legislația bugetara". "S-a luat o decizie fara…

- Oriol Soler, unul dintre principalii ideologi ai secesiunii Cataloniei fata de Spania, s-a intalnit pe 9 noiembrie cu Julian Assange, fondatorul Wikileaks, in Ambasada Ecuadorului din Londra, unde acesta e refugiat, scrie El Pais . Assange e considerat de autoritatile americane instrumentul Kremlinului.…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy a impus administrarea directa asupra Cataloniei dupa referendumul privind independența regiunii organizat la 1 octombrie și declarat ilegal de justiția spaniola. Mandatul guvernului minoritar condus de Partidul Popular (PP) expira in 2020, dar 55% dintre persoanele…

- Media ale propagandei ruse in strainatate, agentia de stiri Sputnik si postul tv RT au folosit un numar mare de conturi in rețelele sociale legate de Venezuela, pentru a propaga o imagine negativa a Spaniei inainte și dupa referendumul privind independența Cataloniei, sustine publicatia El Pais. Aceste…

- Fosta presedinta a Parlamentului catalan dizolvat de autoritațile centrale spaniole a fost eliberata, vineri, dupa o zi de arest. Carme Forcadell fusese arestata joi în cadrul anchetei lansate dupa proclamarea independenței Cataloniei la finalul lunii trecute. Atât fosta…

- O echipa de specialiști creata de UE in 2015 pentru a detecta și combate atacurile Rusiei prin intermediul internetului a inregistrat lunile trecute o mare intensificare a campaniilor destinate agravarii crizei din Catalonia, scrie El Pais citat de Rador. Acest departament care depinde de Inaltul Comisar…

- Un judecator de la Curtea Suprema a Spaniei a decis joi eliberarea pe o cautiune de 150.000 de euro a presedintele parlamentului Cataloniei, Carme Forcadell, scrie ziarul El Pais, citat de Reuters, conform Agerpres.Forcadell si alti cinci membri ai legislativului provinciei au fost audiati…

- Procurorul General al Spaniei a luat aceasta masura in urma investigatiilor privind rolul celor patru acuzati in demersurile privind declararea independentei Cataloniei, scrie El Pais. Presedintele Parlamentului catalan, Carmen Forcadell si cinci parlamentari regionali au depus marturie, joi,…