UE ar putea limita importurie de otel. Ce ameninta industria europeana?

- Uniunea Europeana a demarat luni un studiu care va analiza daca tarifele vamale impuse de presedintele SUA, Donald Trump, justifica adoptarea unor masuri pentru a preveni inundarea Europei cu importuri de otel, predominant din Asia, transmite Reuters.

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a admis miercuri seara ca au existat unele „erori”, in prima reactie dupa aparitia informatiilor privind utilizarea ilegala a datelor in scop electoral de catre firma Cambridge Analytica, transmite Mediafax . „Vreau sa fac o…

- Franta a facut apel la Uniunea Europeana pentru a lua in considerare noi sanctiuni impuse Iranului din cauza implicarii sale in razboiul civil din Siria si a programului sau balistic. Demersul face parte din incercarile francezilor de a convinge SUA sa pastreze un acord cu Iranul din 2015, scrie…

- Proiectul care se lanseaza in China contureaza o ipoteza tot mai des folosita in scenariile considerate S.F. ale viitorului. Chinezii vor sa implementeze un sistem care va aduce lumea virtuala in cea reala, iar viața ne va fi influențata in mod direct de faptele noastre pe internet.

- Uniunea Europeana a publicat vineri lista produselor pe care ar putea sa le taxeze semnificativ daca nu va fi exclusa de la aplicarea tarifelor pentru importurile de otel si aluminiu anuntate de presedintele Donald Trump, transmite Reuters.

- Ministrul de interne german Horst Seehofer a acuzat Uniunea Europeana ca a adoptat o atitudine "de superioritate" in discutiile cu tarile membre din estul Europei in problema repartizarii migrantilor, relateaza Reuters. Seehofer, membru al CSU, aliatul bavarez al cancelarului Angela Merkel, a facut…

- Comisia Europeana a respins, luni dupa-amiaza, acuzatiile presedintelui SUA, Donald Trump, privind practicile comerciale, constatand ca liderul de la Casa Alba prezinta date selective si avertizand ca Uniunea Europeana este pregatita sa aiba o reactie "ferma si proportionata". - continua…

- Un adolescent roman din trei, ”sub nivelul de baza al cunostintelor” Un adolescent român din trei se afla sub nivelul de baza al cunostintelor necesare pentru citit si pentru matematica - arata un raport al Bancii Mondiale. Documentul atrage atentia ca extinderea tehnologiei risca sa…

- Uniunea Europeana nu este o amenintare la adresa securitatii Statelor Unite si se asteapta sa fie exclusa de la aplicarea tarifelor anuntate de presedintele Donald Trump, in caz contrar fiind pregatita sa adopte masuri de retorsiune in termen de 90 de zile, a declarat, vineri, comisarul european pentru…

- Japonia avertizeaza ca taxele pe care Donald Trump a decis sa le impuna importurilor de otel si aluminiu vor afecta grav economia mondiala si anunta ca va lua masurile care se impun. Ministrul de Externe japonez a catalogat drept "regretabile" taxele pe care Statele Unite au decis sa le aplice,…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite AFP. Dupa mai multe zile de intense speculatii,…

- Compania aeriana Ryanair amenința ca toate avioanele sale din Marea Britanie vor ramane la sol, daca Regatul Unit parasește Uniunea Europeana, și le-a cerut politicienilor și alegatorilor sa se razgandeasca in privința Brexitului, scrie digi24.ro.

- In cea mai saraca tara din Uniunea Europeana, afacerile din industria modei cresc de la an la an, pe fondul apetitului romanilor pentru cumparaturi. H&M, Zara, C&A si Pepco sunt principalii actori intr-o piata de fashion evaluata la aproape 5 miliarde de euro, afirma expertii de la KeysFin, intr-un…

- Untul de arahide, sucul de portocale, afinele si bourbon-ul din SUA sunt o parte din produsele pe care Uniunea Europeana ar putea sa le taxeze semnificativ daca presedintele american Donald Trump isi va pune ...

- In urma Comunicarii publicate de catre Comisia Europeana 'Un nou cadru financiar multianual, modern si capabil sa asigure indeplinirea obiectivelor prioritare ale Uniunii dupa anul 2020' prin care se propun noi conditionalitati pentru accesarea fondurilor europene din urmatorul exercitiu financiar,…

- COD RUTIER 2018. Șoferii care nu acumuleaza niciun punct de penalizare in decursul unui an calendaristic vor primi puncte de bonus, astfel incat acestora nu le va mai fi suspendat dreptul de conducere daca au cumulat 15 puncte de penalizare anul urmator, prevede un proiect legislativ, scrie romaniazi.net. …

- Uniunea Europeana (UE) ia in considerare aplicarea unor tarife de 25% la bunuri de 3,5 miliarde de dolari - o treime otel, o treime bunuri industriale si o treime produse agricole - pentru "a reechilibra" comertul bilateral, au declarat surse UE. "Vom pune tarife pe bourbon, motociclete…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica, intr-un discurs in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, ca 'nu ne-am incheiat inca munca' si 'mai avem multe de facut', dar si ca politica din tara sa a scapat de 'euro-bla-bla', de 'liberalismul…

- Increderea consumatorilor europeni a ajuns, in decembrie 2017, la un indice de 21,1 puncte, cel mai ridicat din ultimii 10 ani, in timp ce, in cazul Romaniei, toti indicatorii au scazut semnificativ, va urmare a crizei guvernamentale, reiese din rezultatele studiului GfK privind climatul de consum din…

- „Deficitul comercial ne preocupa foarte mult. A crescut acolo unde am crede ca avem potential - la alimente si produse agroalimentare. Ce m-a frapat este ca Romania importa foarte multe mere. Avem 14% din suprafata pe care se cultiva mere in Uniunea Europeana, dar livram doar 3% din productie. Asta…

- BUCURESTI, 30 ian — Sputnik, Doina Crainic. George Soros a afirmat, la Forumul Economic Mondial de la Davos, ca „societațile deschise sunt în criza", ca avanseaza „diverse forme de dictaturi și state mafiote, precum Rusia lui Putin" si ca președintele american Donald…

- Uniunea Europeana va reactiona rapid daca Statele Unite restrictioneaza exporturile europene, avertizeaza Comisia Europeana, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a promis masuri pentru contracararea politicilor comerciale "foarte incorecte" ale Bruxellesului.

- Președintele american Donald Trump susține ca UE ar fi tratat ”foarte nedrept” SUA in materie de comerț. „Uniunea Europeana a tratat SUA intr-un mod foarte nedrept in materie de comert”, a declarat Trump intr-un interviu pentru postul britanic de televiziune ITV. Presedintele american a subliniat dificultatea…

- Departamentul american al Trezoreriei l-a introdus pe lista persoanelor vizate de sanctiuni pe Andrei Cerezov, adjunct al ministrului rus al Energiei. Donald Trump sustine ca nu a primit niciun VENIT din RUSIA, in ultimii zece ani Pe lista entitatilor vizate de sanctiuni au fost introduse…

- Trump, care s-a adresat presei dupa o intrevedere cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Forumul Economic Mondial de la Davos, a afirmat ca doreste pacea in Orientul Mijlociu, noteaza Agerpres. El si-a exprimat speranta ca discernamantul va prevala in randul palestinienilor pentru promovarea…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu In mod artificial, Legile Justiției au ajuns sa fie singurul teren de lupta politica in plan intern. Intre președinte și majoritatea parlamentara. Intre opoziție și putere. Intre multinaționale și PSD. Iar in plan extern acest front a fost transferat pentru inceput la Bruxelles.…

- ''Trebuie sa ne asumam mai multe responsabilitati, trebuie sa ne luam destinul in propriile maini'', a spus ea conform agentiei DPA, estimand ca pana in prezent Uniunea Europeana a fost prea ezitanta in fata crizelor din Orientul Mijlociu si Africa. Merkel a apreciat totodata ca UE nu trebuie…

- Protest mut, in centrul Clujului, cu mesajul "Justitie furata" Mai multe persoane s-au adunat, duminica, la ora 14.00, in centrul Clujului, pentru un protest mut de 10 minute fața de "politica de control și dictatura, fața de violarea Constituției, violarea principiilor democratice și a convențiilor…

- Mii de elevi si studenti din Ungaria au manifestat vineri în fata parlamentului de la Budapesta pentru a cere reformarea sistemului de educatie, despre care spun ca nu îi pregateste pentru viata din secolul 21, relateaza Reuters. Tinerii au spus ca sistemul este concentrat…

- Un senator PSD vorbeste despre aparitia unei noi clase sociale, precariatul, care ameninta sistemul capitalist. Cere explicatii Guvernului Miron Alexandru Smarandache, senator PSD de Bacau, spune ca în lume sunt ample mobilizari capitaliste care au dat nastere la aparitia unei noi clase…

- 'Nu exista nicio indoiala ca aceasta campanie de dezinformare pro-Kremlin este o strategie orchestrata, care furnizeaza aceleasi articole de dezinformare in cat mai multe limbi posibil, prin cat mai multe canale, cat mai des posibil', a declarat comisarul european pentru securitate, Julian King,…

- Brexit este „cel mai important moment in istoria politica a Europei inceputului de secol 21“. O spune Marius Turda, un istoric roman ce preda la universitatile Oxford si Oxford Brookes. Acesta povesteste, intr-un interviu pentru „Adevarul“, care este atmosfera in Anglia dupa iesirea britanicilor din…

- Academia Romana face un apel public la politicieni și avertizeaza asupra tendințelor iliberale care amenința și stabilitatea Romaniei. In lumina Centenarului, academicienii spun ca societatea nu trebuie sa se concentreze doar asupra trecutului, ci sa iși evalueze prezentul și sa analizeze proiectele…

- Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti pe omologul sau nord-coreean, afirmand ca are un buton nuclear "mai mare si mai puternic" decat Kim Jong-Un, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. "Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca 'butonul nuclear este pe biroul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat speranta privind relatii mai bune cu Germania si Uniunea Europeana, dupa un an tensionat, intr-un interviu publicat joi, citat de AFP.Turcia si-a vazut in 2017 aproape complet oprite indelungatele negocieri privind candidatura sa la UE,…

- Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului social-democrat Martin Schulz de a crea „Statele Unite ale Europei”, insa sprijinul pentru aceasta idee variaza pe continent, arata un sondaj de opinie realizat de YouGov. Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu…