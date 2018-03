UE ar putea introduce tarife "de protectie" la importurile de otel si aluminiu, ca raspuns la decizia SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) va lua in considerare propriile sale tarife "de protectie" la importurile de otel si aluminiu, ca raspuns la decizia presedintele Donald Trump de a impune saptamana viitoare taxe de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat din intreaga lume, a afirmat comisarul…

- Presedintele Donald Trump a anuntat, joi, ca Statele Unite vor introduce de saptamana viitoare tarife de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. La o întâlnire organizată la Casa Albă cu oficiali din industria SUA, Trump…

- ”Vom inainta, in urmatoarele zile, catre Organizatia Mondiala a Comertului propuneri pentru contramasuri la adresa SUA. In loc sa furnizeze o solutie, aceasta decizie a Washingtonului va agrava problemele. Uniunea Europeana va reactiona ferm pentru a-si apara interesele”, a declarat Juncker.…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va impune taxe vamale mari pentru importurile de otel si aluminiu in Statele Unite, cu riscul de a provoca un razboi comercial cu principalii sai parteneri comerciali si in primul rand cu China, scrie AFP.

- Pozitia Londrei cu privire la viitoarele relatii cu Uniunea Europeana lasa ca optiune un acord de comert liber intre cele doua parti, a declarat joi negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, transmite Reuters. ''Marea Britanie isi inchide singura usile, una cate una, si singurul model…

- Macedonia iși schimba denumirea pentru ca aderarea țarii la Uniunea Europeana și NATO sa se faca mai ușor. Motivul din spatele deciziei ține de conflictul pe care țara il are cu Grecia. Oficialii de la Skopje au ales patru variante pentru noua denumire. Guvernul de la Atena vede actualul nume ca pe…

- Romania poate folosi carbunele pentru a produce energie, insa, in acelasi timp, trebuie sa respecte normele legate de poluare, a declarat, marti, comisarul european pentru Energie, Miguel Arias Canete, intr-o intalnire la Bruxelles cu reprezentantii sectorului energetic romanesc. "Trebuie…

- Ungaria vrea ca cel putin jumatate din cei 1.2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, conform prim-ministrului Viktor Orban, scrie Reuters. „Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu ne protejam…

- Serbia nu a vorbit niciodata impotriva Rusiei si nu o va face. Speram ca altii din Europa vor realiza acest lucru. Am dezvoltat si vom continua sa dezvoltam si sa consolidam legaturile noastre cu Rusia. Cu aceasta ocazie, as dori sa urez succes Rusiei la alegerile prezidentiale. Sper ca aceasta cooperare…

- Un scandal de proporții a fost bagat sub preș de oficialii americani și chinezi, insa a fost scos la iveala de jurnaliștii de la Axios.com. La vizita lui Donald Trump in China, oficialii chinezi nu au dorit sa le permita accesul americanilor cu valiza nucleara a președintelui SUA, ceea ce a nascut…

- Intr-un articol al publicației britanice Financial Times, șefa DNA Laura Codruța Kovesi, susține ca politicieni de top și oameni de afaceri incearca sa submineze instituția pe care o conduce. Fenomenul se desfașoara intr-un moment in care Bucureștiul a devenit cel mai recent punct pe lista preocuparilor…

- Administratia Trump a primit unda verde de a lua masuri dure impotriva importurilor de aluminiu si otel ca parte a incercarii de intarire a securitatii nationale, decizie ce poate provoca o reactie negativa din partea Chinei, a Uniunii Europene si a altor parteneri de comert, potrivit Financial…

- Gigantul comertului online din China, JD.com isi propune sa atace suprematia Amazon in Europa si sa devina un brand omniprezent la nivelul continentului in „doar cativa ani”, transmite CEO-ul companiei, potrivit Financial Times.

- Bursele din Asia cunosc au cunoscut o scadere dramatica marți dimineața. Indexul Nikkei de la Tokyo a scazut cu 4.7%, in timp ce bursa de la Hong Kong a scazut cu 4.4%. In același timp, indicele australian S&P ASX 200 a pierdut 3.3 procente. Christ Weston, șeful de strategie al IG in Australia a declarat…

- Guvernul britanic a semnat acorduri comerciale in valoare de peste 10 miliarde de euro cu China, in timpul vizitei oficiale a premierului Theresa May, a anuntat vineri ministrul britanic al Comertului, Liam Fox, relateaza site-ul publicatiei The Guardian. "Acordurile semnate saptamana…

- Ultima veste uriașa primita de Romania de la UE: „A sosit timpul…” Ce se va intampla cu țara noastraJuncker a declarat miercuri ca „statul de drept nu e optional in UE” si a intarit nevoia unui proiect european care sa fie bazat pe libertatea, egalitate de sanse si statul de drept. Juncker a mai spus…

- Uniunea Europeana impune noi taxe antidumping la importurile de produse din fonta provenite din China, în urma unei plângeri depuse de sapte producatori europeni, nemultumiti de preturile extrem de scazute. Conform deciziei Uniunii Europene, vor fi introduse taxe antidumping între…

- Uniunea Europeana (UE) avertizeaza ca, in cazul in care presedintele american Donald Trump ia masuri nedrepte fata de Cei 28, va fi pregatita „sa reactioneze rapid si in mod adecvat, scrie The Associated Press.

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir și-a exprimat, astazi, la Bruxelles, îngrijorarea asupra independenței sistemului judiciar din România, menționând implicarea serviciilor în justiție și precizând ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia în calcul masuri punitive, daca…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca va organiza pe 30 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune ministeriala cu participarea a noua state membre, inclusiv Romania, vizate de procedura de infringement pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului, potrivit Agerpres . Tarile respective fac parte din…

- "Legea prevenirii a fost promulgata in decembrie 2017 si urmeaza a fi adoptata o hotarare de Guvern care va contine contraventiile care vor intra sub incidenta legii, precum si procesul verbal si planul de conformare. Azi ne mai lipsesc doar doua avize, iar saptamana viitoare vom intra cu hotararea…

- ♦ Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei. Cum ati ca­racteriza interesul Japoniei privind situatia politica si economica din Romania, respectiv interesul privind investitiile in tara noastra? Ma bucur ca am prilejul de a vizita Romania in calitate de prim-ministru…

- Idee de afacere profitabila pentru 2018. Iata cum poti sa-ti deschizi un business pe Amazon Teleworking si, implicit, program flexibil. Profit consistent pe termen scurt, cu risc scazut. Sunt doar cateva dintre motivele pentru care un numar tot mai mare de romani ales sa investeasca in propriile afaceri…

- Premierul britanic Theresa May a respins joi ideea de a plati accesul pe pietele europene dupa Brexit, informeaza AFP. May, însotita de ministrul de finante Philip Hammond, a primit la resedinta sa din Downing Street 10 mai multi reprezentanti ai sectorului bancar, printre care membri ai conducerii…

- Canada a reclamat Statele Unite ale Americii la Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) intr-un litigiu care, potrivit Administratiei Donald Trump, va aduce beneficii doar pentru China, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- 2017 a fost anul in care Bitcoin (BTC) a urcat pana la Luna – „To The Moon” – asa cum le place sa se exprime Bitcoin entuziastilor. Cu toata atentia mediatica de rigoare, la nivel global. In ciuda celor care inca privesc fenomenul cu neincredere, moneda digitala nu are de gand sa revina…

- Uniunea Europeana l-a invitat pe ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif la un dialog cu omologii sai din Franta, Germania si Regatul Unit pentru mentinerea acordului nuclear, informeaza AFP. Intr-un comunicat publicat luni noaptea la Bruxelles, UE precizeaza ca discutiile urmeaza…

- Rusia a inregistrat anul trecut cea mai mare productia de gaze naturale din istorie, pe fondul cresterii livrarilor in Europa si China, dar si planurilor privind cresterea vanzarilor de gaze naturale lichefiate, informeaza Bloomberg. În paralel, producţia de petrol a Rusiei a atins şi…

- Primul an al primei administratii Trump, precum si alegerile cruciale din Europa au marcat anul revenirii puterii Occidentului. Dupa ce lumea clasica, dominata de globalizare pe baza paradigmelor proprii democratiilor liberale, s-a transformat si nu s-a adaptat in timpul mandatelor Obama,…

- Importanta economiilor majore din Asia va continua sa creasca in anul 2018 si ulterior, preconizeaza Centrul de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor (CEBR), un institut cu sediul la Londra. Conform estimarilor, India va depasi Marea Britanie si Franta in 2018, devenind a cincea economie…

- China va depasi Statele Unite pana in anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, arata estimarile Centrului de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor, conform Bloomberg. China ar urma sa depaseasca Statele Unite si sa ajunga pe locul intai la nivel global pana in anul 2032. De asemenea,…

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times. Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre Polonia si Uniunea…

- Uniunea Europeana este angajata într-o lupta pe doua fronturi pentru propria ei supravietuire. Pe cel de Vest, Marea Britanie a votat pentru iesirea din UE, iar Bruxelles-ul si Londra depun eforturi pentru a gasi o baza reciproc avantajoasa pentru viitor. În Est, blocul comunitar a admonestat…

- Producția din industria auto continua sa creasca la nivel global și are ca motor principal piața din China, in timp ce in Europa de Vest piețele sunt deja saturate și au tendința de stagnare. In cazul furnizorilor de componente și piese de schimb, companiile din Germania, Japonia și SUA conduc detașat…

- Ministrii de externe ale tarilor europene au respins cu fermitate apelul prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, de a urma exemplul lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, noteaza The Guardian. In prima sa vizita la Bruxelles in ultimii 22 de ani, premierul…

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a condamnat luni ”toate atacurile impotriva evreilor, peste tot in lume, inclusiv in Europa”, primindu-l la Bruxelles pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza AFP, conform news.ro.Vizita sefului Guvernului israelian - prima sa vizita…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca reactia Europei la decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului este una ipocrita si dezvaluie "duble standarde", informeaza duminica dpa, scrie agerpres.ro. "Chiar daca respect Europa,…

- Uniunea Europeana si Japonia au finalizat vineri acordul comercial pe care il negociaza din 2013, chiar inainte de reuniunea la nivel inalt a Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), pentru a trimite un 'semnal clar' comunitatii internationale, in special presedintelui american Donald Trump, relateaza…

- Un studiu realizat de The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), agenția europeana pentru proprietatea intelectuala, arata ca vanzarile de haine, incalțaminte și accesorii contrafacute in Uniunea Europeana sunt de aproape 10% din totalul vanzarilor din acest sector in UE. Business-urile…

- Cooperarea solida intre Uniunea Europeana si SUA este o conditie pentru securitatea si competitivitatea Europei, in special in lupta contra terorismului, a declarat marti ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, dupa o reuniune cu omologii sai din UE desfasurata la Bruxelles, transmite MTI. ''Pacea…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat marți, la Bruxelles, ca Statele Unite raman angajate fața de Europa, oferind o declarație publica de sprijin pentru aliații europeni ingrijorați de politica externa a Washingtonului in mandatul președintelui Donald Trump, transmite Reuters. …

- Uniunea Europeana este un importator net de jucarii din restul lumii, valoarea exporturilor spre tarile non-UE fiind de aproape cinci ori mai mica decat valoarea importurilor din aceste tari, arata datele publicat marti de Eurostat. Conform sursei citate, Uniunea Europeana a importat, in 2016,…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Rezultatele Campionatului Mondial de handbal feminin 2017 CLASAMENTELE, AICI . 2 decembrie Grupa A Romania – Paraguay 29-17 Franta – Slovenia, sambata – 2 decembrie, ora 19.00, Telekom Sport 3 Spania…

- Presedintele american Donald Trump a încercat sa puna capat zvonurilor persistente privind o plecare iminenta de la conducerea Departamentului de Stat a lui Rex Tillerson, acordându-i un sprijin minimal dupa ce a alimentat el însusi îndoielile privind soarta sefului diplomatiei,…