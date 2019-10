UE ar putea interzice autovehiculele diesel si pe benzina - Cate astfel de masini au cumparat romanii in 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca a facut propunerea in cadrul unei reuniuni a ministrilor UE de mediu desfasurata la Luxemburg, potrivit digi24.ro. UE isi propune sa reduca emisiile de carbon cu 40- pana in 2030, in timp ce Comisia Europeana intentioneaza sa le reduca la zero pana in 2050, pentru a ajuta la oprirea incalzirii…

- Cel mai mare decalaj intre saraci și bogați din UE se inregistreaza in Romania. 10% dintre romani traiesc cu 3,25 euro pe zi sau mai puțin Romanii inregistreaza cele mai mari decalaje din Uniunea Europeana intre veniturile mari si cele mici, potrivit unui infografic Monitorul Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung…

