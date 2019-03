Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul irlandez de Externe, Simon Coveney, a declarat marți seara ca Irlanda este dezmagita de decizia Parlamentului britanic de a respinge acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul agenției Reuters. "În ultimele zile au existat predicții ca acest…

- Desi scenariul oficial de lucru ramane cel al unui Parlament European mai mic, dupa ce Marea Britanie va iesi efectiv din Uniunea Europeana, oficialii europeni iau in calcul si ipoteza in care o eventuala amanare a Brexit-ului va insemna ca si britanicii vor primi, in continuare, mandate in noua legislatura.…

- Theresa May a declarant ca va vorbi la telefon cu liderii Uniunii Europene pentru a redeschide negocierile pentru acordul de Brexit, inainte de ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar pe 29 martie. "Camera Comunelor nu a lasat semne de intrebare despre ceea ce nu vrea (Theresa May se refera la ieșirea…

- Parlamentul britanic va dezbate si isi va exprima votul asupra planului B privind Brexit-ul al premierului Theresa May la 29 ianuarie, a anuntat joi presedinta Camerei Comunelor, Andrea Leadsom, potrivit Reuters, relateaza Agerpres.Acordul initial propus de May, dupa ce a fost convenit cu…

- Parlamentarii britanici au respins masiv marti seara acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul, intr-un vot crucial privind viitorul Regatului Unit. Cu doar doua luni si jumatate inainte de data prevazuta pentru iesirea din Uniunea Europeana, Camera Comunelor…

- Doi consilieri ai premierului britanic Theresa May elaboreaza planuri privind organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, afirma surse citate de publicatia The Times. Desi premierul Theresa May refuza organizarea unui nou referendum privind apartenenta Marii…

- Uniunea Europeana este "gata sa examineze" daca Marii Britanii ii mai pot fi oferite garantii suplimentare in legatura cu problema frontierei irlandeze si acordul de Brexit, se arata intr-un proiect de document al Bruxellesului la care Reuters a avut acces inaintea reuniunii de joi a Consiliului…