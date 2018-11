Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European (PE) a aprobat un pachet de ajutor economic pentru angajatii din domeniul media din Grecia care si-au pierdut locul de munca, relateaza joi APP. Intr-un comunicat, Parlamentul European a...

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis participa astazi la o dezbatere despre viitorul Uniunii Europene, care are loc in Parlamentul European. Șeful Statului a susținut un discurs in care a prezentat viziunea Romaniei pe acest subiect. Președintele Iohannis a avut mai intai convorbiri cu președintele…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa marți, 23 octombrie a.c., la Strasbourg, Republica Franceza, la dezbaterea organizata de Parlamentul European (PE) privind viitorul Uniunii Europene, transmite Administrația Prezidențiala. "Cu acest prilej, Președintele Klaus…

- Securitatea si sanatatea in munca reprezinta un domeniu important al politicii Uniunii Europene si are ca scop protejarea vietii, integritatii si sanatatii lucratorilor impotriva riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala care pot aparea la locurile de munca si crearea unui climat de munca…

- Parlamentul European s-a declarat joi favorabil ridicarii vizelor pentru locuitorii din Kosovo, a carui independenta nu este recunoscuta de cinci state membre ale Uniunii Europene (Spania, Romania, Grecia, Cipru si Slovacia), informeaza agentia de presa AFP. Decizia, care deschide calea negocierilor…

- 'As vrea sa va avertizez: esecul Uniunii Europene de a gasi solutii democratice si functionale la aceasta criza actuala ar duce in mod inevitabil la triumful sovinismului si la renasterea conflictelor nationaliste', a pledat liderul grec, primit in hemiciclul Parlamentului European de la Strasbourg.…