Stiri pe aceeasi tema

- Tarile care au aderat la Curtea Penala Internationala au reiterat miercuri sprijinul lor pentru CPI, aflata recent sub tirul criticilor din partea administratiei Trump, indemnand-o in acelasi timp isi mareasca viteza de lucru, relateaza AFP. "Uniunea Europeana sustine cu fermitate Curtea Penala Internationala,…

- Comisia Europeana a trimis joi un aviz motivat autoritatilor din Romania si Bulgaria in care solicita celor doua state sa puna integral in aplicare legislatia UE privind blocarea temporara (inghetarea) si confiscarea instrumentelor si a produselor infractiunilor savarsite in UE (Directiva 2014/42/UE),…

- Comisia a decis joi, 8 noiembrie, sa trimita Romaniei o scrisoare de punere in intarziere pentru aplicarea unui mecanism de plata defalcata a TVA. De la 1 ianuarie 2018, Romania aplica acest mecanism alternativ de colectare a TVA in care TVA-ul este platit intr-un cont blocat separat, ceea ce creeaza…

- La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 44% dintre bateriile si acumulatorii vanduti au fost ulterior colectate pentru reciclare. De asemenea, doar 15 din cele 28 de state membre UE respectau in anul 2016 tinta privind reciclarea a 45% din bateriile vandute, stabilita printr-o directiva europeana.…

- Exista, la nivel de UE, voci care susțin beneficiile diverselor implanturi, proteze etc, dar și contestatari ai unor astfel de proceduri, așadar subiectul dezbatut in plenul PE a suscitat un interes real. Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, președinte de onoare al Asociației Pacienților…

- Implementarea mecanismului generalizat de taxare inversa este o masura necesara pentru diminuarea deficitului si imbunatatirea colectarii taxei la bugetul de stat, potrivit unui comunicat de presa al EY Romania. Conform documentului, reprezentantii Consiliului Economic si Financiar (ECOFIN)…

- Obiectele din plastic de unica folosinta precum farfuriile, tacamurile, paiele sau betisoarele pentru urechi, care reprezinta peste 70% din deseurile marine, vor fi interzise pana in 2021 pe piata UE, conform unui raport adoptat miercuri de Comisia de Mediu (ENVI) a Parlamentului European.…

- Venituri de aproape 150 de miliarde euro din taxa pe valoare adaugata (TVA) au fost pierdute in 2016, la nivelul UE, cu Post-ul TVA: statele membre UE inca pierd venituri de aproape 150 de miliarde E apare prima data in Gazeta Dambovitei .