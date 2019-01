Stiri pe aceeasi tema

- Seful statului si-a motivat refuzul de numire a doi ministri Presedintele Româniai, Klaus Iohannis. Foto: Arhiva/ presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis o scrisoare premierului Viorica Dancila, în care arata ca propunerile de numire în…

- Klaus Iohannis susține in aceste momente o declarație de presa la Palatul Cotroceni. Seful statului a dat un mesaj legat de votul din Parlamentul Marii Britanii, privind respingerea acordului pe Brexit dar si despre recursul compensatoriu, si efectele lui in societate. Declarațiile vin la cateva ore…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, promite, din nou, ca țara noastra va face fața cu brio conducerii Consiliului Uniunii Europene."Am discutat problemele europene de foarte multe ori la Consiliul European și cred ca suntem bine pregatiți pentru perioada dificila, dar interesanta.. Noi…

- Spania a amenintat ca se va opune 'acordului de divort' privind Brexit-ul daca dreptul sau de veto asupra relatiei viitoare intre UE si enclava britanica Gibraltar nu este recunoscut in scris.La randul sau, purtatoarea de cuvant a guvernului spaniol, Isabel Celaa, a subliniat vineri ca…

- Marea Britanie risca sa se destrame din cauza iesirii din Uniunea Europeana, avertizeaza ministrul spaniol de Externe, Josep Borrell, referindu-se la miscarile secesioniste din Irlanda de Nord si Scotia.Intr-un interviu acordat site-ului de stiri Politico.eu, Josep Borrell afirma ca fostul…

- Klaus Iohannis, atac fara precedent la adresa presedintelui PSD: „Infractorul Dragnea progreseaza in domeniul fake news”, a spus presedintele, la Palatul Cotroceni. „Acest infractor, Dragnea, care s-a cocotat in fruntea statului, progreseaza semnificativ in domeniul fake news„, a spus presedintele.…

- "Acest infractor Dragnea care s-a cocotat in fruntea partidului si a statului progreseaza", a declarat marti presedintele Klaus Iohannis, intrebat cum comenteaza declaratiile lui Liviu Dragnea legate de scandalul Valiza Tel Drum. "Asa se intampla cand tara este condusa de infractori, ca penal…

- Premierul Viorica Dancila a participat, luni, la un forum de afaceri organizat la Muscat, in Sultanatul Oman, context in care a afirmat ca Romania are un mediu de afaceri atractiv, imbunatatit prin schimbari legislative recente. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, in debutul evenimentului,…