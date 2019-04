Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana si Banca Europeana de Investitii (BEI) au lansat luni un program comun pentru finantarea de imprumuturi pentru tineri agricultori, in valoare de 1 miliard de euro, potrivit unui comunicat al executivului european, informeaza AFP. Acest program, finantat in totalitate de BEI, ar urma…

- Prima Casa a depasit nivelul de 1 miliard de lei, credite oferite pentru procurarea locuintelor. Din 2071 de beneficiari, aproape 1499 sunt familii tinere, iar 572 - tineri necasatoriti.Cu ajutorul Programului PRIMA CASA, in orase au fost cumparate 1499 de case, iar in sate - 132.

- "Propunerea inițiala a Comisiei Europene viza introducerea sistemului plafonarii obligatorii a plaților catre fermieri, prin limitarea lor la o anumita suma, la inceput se discuta de 60.000 euro, acum negocierile au ajuns la 100.000 euro. Totuși, aceasta limitare ar insemna o lovitura data…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) aloca in acest an 30 de milioane de lei pentru stimularea angajarii tinerilor in agricultura, acvacultura si industria alimentara, bani care vor fi utilizati pentru acordarea unor facilitati fiscale...

- Credite mai avantajoase pentru fermieri prin instrumentul financiar de creditare finanțat din PNDR. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) aduce la cunoștința potențialor beneficiari interesați posibilitatea accesarii de credite in condiții mai avantajoase, finanțate din Programul Național…

- Sprijinul financiar acordat tinerilor fermieri si celor cu ferme mici, care nu isi stabilesc domiciliul si sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) in care este inregistrata exploatatia agricola in maximum noua luni de la semnarea contractului de finantare, ar putea fi recuperat…

- In data de 31.12.2018, Asociatia GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA VALEA BUDUREASCA a anuntat lansarea apelului de selectie nr. 7/2018 pentru MASURA M3/2A SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI SI INSTALAREA TINERILOR FERMIERI in perioada 31.12.2018 – 04.02.2019. Prin prezenta, Asociatia GRUPUL DE ACTIUNE…