UE adoptă noi măsuri în domeniul autorizării pesticidelor Inițiativa cetațenilor europeni "Stop glifosat", lansata la începutul anului 2017 de mai multe ONG-uri, începe sa produca primele sale efecte tangibile. Deputații europeni au aprobat miercuri noi reguli pentru o mai buna reglementare a procesului de evaluare a riscurilor pentru substanțele precum pesticidele sau pentru OMG (n.r. organismele modificate genetic), scrie Le Monde.



