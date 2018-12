UE: Acord pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon ale autoturismelor Acest compromis politic, care trebuie sa primeasca aprobarea oficiala a ministrilor UE si Parlamentului European reunit in sesiune plenara, a intervenit la doua zile dupa incheierea summitului COP24 din Polonia, unde comunitatea internationala a esuat in incercarea sa de a ajunge la acord asupra unor noi ambitii in domeniul luptei impotriva schimbarilor climatice, relateaza AFP.



Compromisul gasit se afla la jumatatea distantei intre pozitiile tarilor membre, mai conservatoare, si cele ale PE. Si este mai strict decat ce a propus Comisia Europeana. Comisarul european pentru politici… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Beneficiile economice potentiale ale digitalizarii ar putea contribui la Produsul Intern Brut al Romaniei cu 42 de miliarde de euro, pana in anul 2025, releva rezultatele Raportului privind provocarile digitale, prezentat, joi, intr-o conferinta de specialitate, de McKinsey & Company. Conform…

- Salariu minim net platit in Romania crește de la 1 ianuarie 2019 cu 20 de euro, de la 250 euro la 271 euro lunar. Romania se apropie de Ungaria in clasamentul salariilor minime din Europa de Est, in timp ce productivitatea este inca mult mai mica la noi. Salariul minim din Romania crește de la 1 ianuarie…

- Gospodariile din Uniunea Europeana (UE) au alocat anul trecut 12,2% din cheltuielile lor totale de consum pentru "alimente si bauturi racoritoare", pe primele locuri in UE fiind romanii, lituanienii si estonienii (20,3%), arata datele publicate marti de Oficiul european de statistica (Eurostat).…

- Franta va ridica garduri de-a lungul granitei sale Belgia pentru a preveni intrarea mistretilor care ar putea raspandi pesta porcina africana, o boala grava care ar putea afecta semnificativ industria carnii de porc din Europa, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Luna trecuta, pesta porcina africana…

- Programele introduse de unele stat membre ale Uniunii Europene, care vand pasapoarte si permise de rezidenta unor cetateni straini instariti, prezinta riscuri de spalare de bani, sustin mai multe ONG-uri, transmite Reuters. La nivelul Uniunii Europene, un număr de 13 state au lansat programe de…

- Parlamentul European a adoptat saptamana trecuta o lege care prevede reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu 20% pana in 2025 și cu 40% pana in 2030, comparativ cu limitele stabilite pentru 2021. Modificarile au avut insa nevoie și de un vot majoritar al celor 28 de state membre ale Uniunii Europene,…

- In aceasta lume a competitei, fiecare tara cauta sa isi gaseasca punctele forte pentru a penetra piata internationala. SUA au industria filmului si cea de aparare, Germania are industria auto si industria chimica, Olanda are serviciile portuare si industria alimentara, Franta are industriile de lux.…

- Fermierii se tem ca epidemia ar putea afecta efectivele de porci, provocandu-le pierderi financiare si restrictii la export, transmite DPA. Este primul focar din Europe Occidentala, virusul fiind deja descoperit in opt tari din estul UE, precum si in Ucraina si in Rusia. Luna trecuta, Romania a confirmat…