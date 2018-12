Negociatorii statelor membre ale UE si ai Parlamentului European au ajuns, dupa negocieri intense, la un acord privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon provenite de la autoturismele noi cu 37,5% pana in 2030, a anuntat luni seara Comisia Europeana, relateaza AFP. Acest compromis politic, care trebuie sa primeasca aprobarea oficiala a ministrilor UE si Parlamentului European reunit in sesiune plenara, a intervenit la doua zile dupa incheierea summitului COP24 din Polonia, unde comunitatea internationala a esuat in incercarea sa de a ajunge la acord asupra unor noi ambitii in domeniul luptei…