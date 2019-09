UE a prelungit sancțiunile impuse Rusiei Sancțiunile fusesera prelungite cu șase luni și in luna martie și ar fi trebuit sa expire pe 15 septembrie. Potrivit aceleiași surse, masura va fi aprobata in mod oficial saptamana viitoare. Uniunea Europeana a decis impunerea de sancțiuni Rusiei din cauza incidentului maritim din Marea Azov, a activitatilor din estul Ucrainei si a anexarii regiunii ucrainene Crimeea. In total, lista de sancțiuni cuprinde 171 de cetațeni ruși și ucraineni, precum și 44 de entitați ruse, transmite Mediafax. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

