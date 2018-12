Stiri pe aceeasi tema

- Sefii de stat sau de guvern din tarile UE, reuniti la Bruxelles, la Consiliul European de iarna, au aprobat extinderea cu inca 6 luni a sanctiunilor instituite impotriva Rusiei dupa anexarea Crimeei.

- Sefii de stat sau de guvern din tarile UE, reuniti joi la Bruxelles la Consiliul European de iarna, au aprobat extinderea cu inca sase luni a sanctiunilor instituite impotriva Rusiei dupa anexarea Crimeei in anul 2014 si prelungite de atunci la fiecare sase luni. ''Decizie: UE prelungeste in…

- ''Cu cateva zile inaintea votului in Camera Comunelor devine tot mai clar ca acest acord este cel mai bun posibil - de fapt, este singurul posibil'', a spus Tusk la sosirea la summitul G20, care se desfasoara la Buenos Aires, in Argentina. ''Daca acest acord este respins de Camera Comunelor,…

- Europa nu trebuie sa-si relaxeze sanctiunile impuse Rusiei, pentru ca Moscova reprezinta ”o amenintare care continua sa creasca”, a avertizat marti, la Bruxelles, un oficial american de rang inalt, relateaza AFP.Uniunea Europeana (UE) a adoptat o serie de sanctiuni dupa anexarea Crimeei de…

- NATO a cerut miercuri Rusiei sa respecte tratatul incheiat in 1987 privind armele nucleare dupa amenintarea SUA de a-l denunta si a avertizat Moscova in cursul unei reuniuni de la Bruxelles in privinta ''determinarii de a-si asigura securitatea'', relateaza AFP. Reuniunea s-a derulat…

- Liderii a peste 50 de tari europene si asiatice se intalnesc vineri, la Bruxelles, pentru a dezbate teme esentiale precum comertul si securitatea si a-si arata sprijinul pentru ordinea internationala pusa sub semnul intrebarii de presedintele american Donald Trump, noteaza dpa. Cel de-al 12-lea Summit…

- Cu o saptamana inainte de a pleca la Moscova, premierul italian Giuseppe Conte critica sanctiunile impuse de Uniunea Europeana (UE) Rusiei in urma anexarii peninsulei Crimeea si sustinerii conflictului armat din estul Ucrainei.

- Donald tusk, presedintele Consiliului European, susține ca 'Vom incerca in octombrie (...) si cred ca sunt sanse sa avem un acord pana la sfarsitul anului', a spus Tusk in marja unei conferinte la Cracovia. La randul sau, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, s-a aratat neobisnuit…