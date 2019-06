UE a detectat un atac cibernetic asupra Ambasadei de la Moscova

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a detectat un potential atac cibernetic impotriva ambasadei sale la Moscova, a anuntat miercuri un purtator de cuvant al UE, in urma unei relatari publicate de site-ul de stiri Buzzfeed. ”Am observat potentiale semne de compromitere a sistemelor conectate la reteaua publica a delegatiei…

- Fostul candidat al blocului ACUM la alegerile parlamentare din februarie 2019, Valeriu Munteanu, a criticat dur intenția Maiei Sandu și a lui Andrei Nastase de a forma o coaliție cu PSRM. În viziunea lui Munteanu o astfel de coaliție ar fi foarte periculoasa pentru viitorul Republicii Moldova,…

- Ministrul sarb al apararii a avertizat ca țara sa ar putea renunța la obiectivul sau de aderare la Uniunea Europeana in favoarea legaturilor mai stranse cu Moscova, transmite agentia AP. Declarațiile lui Aleksandar Vulin au fost facute in direct pe un post tv proguvernamental. El a spus ca: „daca UE…

- NATO a încercat sa strânga rândurile pentru a arata o alianta unita împotriva Rusiei și a altor amenințari emergente, în ciuda diferențelor care au aparut între unii dintre membrii sai în cadrul reuniunii ministeriale care a avut loc la Washington pentru aniversarea…

- Dezbatere privind dezinformarea rusa Coruptia la nivel oficial în România face tara vulnerabila la influenta Rusiei, care doreste sa slabeasca democratia si securitatea tarilor din NATO si Uniunea Europeana, astfel încât aceste aliante sa nu mai poata functiona bine, a declarat,…

- Uniunea Europeana si NATO ar trebui sa gaseasca metode de cooperare cu Administratia de la Moscova, a declarat vineri Krasimir Karakachanov, ministrul bulgar al Apararii, mentionand ca un conflict intre aceste parti nu va avea rezultate favorabile, relateaza agentia de presa Tass, informeaza Mediafax.Citește…

- Canada va anunța, așa cum era de așteptat luni, extinderea unei misiunii de instruire formate din 200 de militari în Ucraina, a menționat duminica o sursa citata de Reuters.Ministrul de externe Chrystia Freeland și ministrul apararii Harjit Sajjan au programat luni o conferința de presa la…

- Parlamentul European va supune astazi la vot un proiect de rezolutie privind Rusia, care sustine ca Uniunea Europeana trebuie sa ia in considerea impunerea unor noi sanctiuni Moscovei, in cazul in care aceasta va continua sa incalce dreptul international, informeaza Legislativul UE, citat de Mediafax.…