- Analistul politic Bogdan Chirieac considera ca Vladimir Putin nu are timp de Romania. "Vladimir Putin nu cred ca ne ia in seama, in momentul acesta. Putin joaca la masa mare a puterii, alaturi de Statele Unite și China, plus Germania, in Europa. Germania este de-a dreptul legata ombilical…

- Liderii celor 28 de state din Uniunea Europeana au decis, adunați joi la Bruxelles, sa prelungeasca cu inca șase luni sancțiunile economice impuse Rusiei in urma cu patru ani, dupa izbucnirea conflictului din Ucraina și anexarea Peninsulei Crimeea. Totuși, liderii europeni nu au decis sa impuna noi…

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, va avea miercuri convorbiri cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la Moscova, cei doi lideri urmand sa evoce indeosebi problema unui ajutor financiar din partea Rusiei pentru Venezuela, tara cu o economie falimentara, relateaza AFP. ''Discuţiile se vor axa…

- Mai mulți politicieni europeni de rang inalt au declarat marți ca Uniunea Europeana ia in considerare impunerea unor noi sancțiuni Rusiei, pe fondul escaladarii tensiunilor cu Ucraina, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Ambarcatiuni ale Serviciului Federal rus de Securitate…

- ''Condamnam in modul cel mai ferm comportamentul agresiv al Rusiei si cerem conducerii acestei tari sa respecte legile internationale'', releva o declaratie a diplomatiei poloneze.Fortele navale ucrainene au anuntat duminica seara ca Rusia a deschis focul asupra unui grup de nave ucrainene…