UE a anunţat că finalizează mecanismul de plăţi care să permită comerţul cu Iranul şi să evite sancţiunile impuse de SUA Membrii europeni ai Consiliului de Securitate al ONU au cerut miercuri Iranului sa respecte termenii acordului nuclear international din 2015, dand asigurari in acelasi timp ca UE este aproape de finalizarea mecanismului de plati care sa permita comertul cu Teheranul si sa evite sanctiunile impuse de SUA, relateaza dpa.



UE a depus eforturi pentru a mentine in vigoare acordul international privind programul nuclear iranian dupa ce SUA s-au retras din acord, dar Teheranul a anuntat luna trecuta ca nu va mai respecta elementele-cheie ale acordului, daca partenerii sai europeni nu reusesc… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

