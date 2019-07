In jur de 14 tari membre ale Uniunii Europene au convenit, in principiu, asupra un nou "mecanism de solidaritate" propus de Germania si Franta de alocare a migrantilor in interiorul intregului bloc, a anuntat luni presedintele francez Emmanuel Macron, citat de Reuters. Ministrii afacerilor externe si de interne din UE s-au reunit mai devreme la Paris pentru a discuta problemele legate de imigratie si securitate. Foto: (c) PHILIPPE WOJAZER POOL / EPA "Concluzia intalnirii de dimineata este ca, in principiu, 14 state membre, in acest stadiu, si-au exprimat acordul fata de documentul franco-german",…