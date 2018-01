Stiri pe aceeasi tema

- S a stabilit un nou termen in dosarul in care Geanina Terceanu, fost judecator al Tribunalului Bucuresti, a fost condamnata, in prima instanta, la 5,6 ani de inchisoare, pentru luare de mita. Cauza se afla pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei. Noul termen a fost programat pentru…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, joi, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, deoarece celelalte persoane implicate in dosar nu au…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, joi, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, deoarece celelalte persoane implicate in dosar nu au…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, joi, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, deoarece celelalte persoane implicate in dosar nu…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, joi, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, deoarece celelalte persoane implicate…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins luni contestatia lui Radu Mazare impotriva deciziei prin care s-a decis arestarea sa preventiva, decizia fiind definitiva. Prin urmare, mandatul de arestare emis in lipsa pe numele sau ramane valabil. Contestatia lui Mazare de emitere a mandatului de…

- Inalta Curte de Casație și Justiție arata, in in motivarea deciziei prin care au emis mandat de arestare pe numele lui Radu Mazare, dupa ce acesta a fugit in Madagascar, ca fostul primar a facut abuz de increderea judecatorilor, pentru ca aceștia ii ridicasera interdicția de a parasi țara. Citește…

- Familia politistului Bogdan Gigina cere urgentarea anchetei mortii acestuia Groapa de pe strada Știrbei Voda din București în care cazut polițistul Bogdan Gigina, a doua zi dupa accident. Foto: Atena Teognoste. Familia politistului Bogdan Gigina, decedat într-un accident produs…

- Familia politistului Bogdan Gigina a depus la Inalta Curte de Casatie si Justitie o actiune prin care contesta durata prea mare a anchetei de la DNA. Practic, prin aceasta contestatie, familia politistului solicita judecatorilor sa dispuna ca DNA sa grabeasca ancheta. Instanta…

- Prezenta in aceasta dimineata la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Elena Udrea a fost intrebata de jurnalisti si despre “fuga” Alinei Bica in Costa Rica. Fostul ministru sustine ca a aflat de “vacanta prelungita”a fostei sefe DIICOT din presa si ca ultima discutie pe care a avut-o cu aceasta a…

- Jenica Dumitru, fosta sefa la Resurse umane la DGASPC Teleorman, a declarat marti la Inalta Curte de Casatie si Justitie ca a discutat cu directoarea institutiei, Alesu Floarea, despre cele doua angajate care lucrau de fapt la PSD, insa aceasta i-a spus "ca nu e treaba ei", iar de acest lucru avea…

- Potrivit surselor, Alina Bica nu s-a prezentat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in procesul in care este judecata alaturi de fostul ministru Adriean Videanu, iar avocatul acesteia ar fi anuntat in sala de judecata ca este plecata in Costa Rica unde intentioneaza sa lucreze ca avocat.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca asteapta ca Inalta Curte de Casatie si Justitie sa mentina decizia de achitare in cazul dosarului sau, in care este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. "Astept sa mi se faca dreptate, asa…

- "N-a venit la noi ca sa ceara o viza, nici nu a venit personal la ambasada. A trimis pe cineva, o prietena de-a lui, cu un dosar la ambasada de la Roma, ca sa ceara o viza de expatriere. Azil politic in Madagascar nu exista, nu este prevazut in cadrul legal. (...) Poți sa ceri ședere pentru anumite…

- Fostul senator Alexandru Mazare a plecat in vacanta in Madagascar, acolo unde se afla si fratele lui, Radu Mazare, a anuntat avocatul sau, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Astazi, la Instanta suprema, era programat un nou termen intr un dosar in care fratii Mazare sunt acuzati de fapte…

- Instanța suprema anunța, joi, printr-un comunicat sesizarea Curții Constituționale in legatura cu aspecte de neconstituționalitate cu privire la Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor. Potrivit unor surse oficiale decizia a fost luata in unanimitate, in sensul ca toți judecatorii…

- Fostul ministru de Interne in Guvernul Boc, Gabriel Berca, merge la inchisoare. Berca a fost condamnat definitiv de instanța suprema la doi ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta. In același dosar, fostul deputat Mihai Banu a primit o pedeapsa de trei ani. In prima instanța, Curtea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca fosta judecatoare Camelia Bogdan sa fie sancționata disciplinar pe o perioada de șase luni dar sa fie fi reprimita in magistratura. ICCJ a decis ca Bogdan sa fie mutata disciplinar pe o perioada de 6 luni, la Curtea de Apel Targu Mures, incepand cu data…

- Camelia Bogdan va activa din nou ca judecator prin decizia definitiva pronunțata, miercuri, de Inalta Curte de Casație și Justiție, care a admis recursul judecatoarei impotriva deciziei CSM de excludere din magistratura. Singura sancțiune care i-a fost aplicata de judecatorii supremi a fost mutarea…

- Fostul secretar de stat Mihnea Costoiu, fost ministru al Educației, va fi cercetat in continuare de DNA sub control judiciar in dosarul "Cutezatorii", a decis marti Inalta Curte de Casatie si Justitie.Mihnea Costoiu a facut o plangere la instanta suprema, prin care solicita ridicarea controlului…

- Spitalului Municipal „Sf. Doctori Cosma si Damian" Radauti are toate șansele sa recupereze peste doua milioane de dolari americani. Inalta Curte de Casatie și Justitie a admis, la finele saptamanii trecute, recursul declarat de Spitalul Radauti și a trimis spre rejudecare la Tribunalul ...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da astazi o decizie definitiva in dosarul in care membri ai doua clanuri rivale de interlopi – „Camatarii” si „Sportivii – au fost trimisi in judecata pentru infractiuni comise cu violenta, inclusiv impuscaturi in plina strada. Pronuntarea a fost amanata…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, luni, un nou termen in dosarul "Gala Bute" in care fostul ministru Elena Udrea a fost condamnata la 6 ani de inchisoare cu executare, sentinta nefiind definitiva, informeaza agerpres.ro. Avocatii acesteia au cerut amanarea procesului, in urma cu doua…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie l-au condamnat pe fostul deputat PSD Cristian Rizea la 4 ani si 8 luni. Fostul parlamentar a fost gasit vinovat de trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor. Lucian Coltea, cetatean american, acuzat de savarsirea infractiunilor…

- Decizia de marti nu este definitiva si poate fi contestata la Completul de cinci judecatori de la ICCJ. Prin aceasta decizie, magistratii au dispus schimbarea incadrarii juridice a faptelor fostului ministru, din luare de mita in trafic de influenta. „Condamna pe inculpatul David…

- Seful PNL Ludovic Orban se va prezenta, luni, in fata Completului de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) care ia in discutie un nou termen in apel al dosarului in care instanta de fond l-a achitat pentru acuzatia adusa de procurorii DNA, respectiv aceea ca i-ar fi cerut omului…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da, miercuri, o prima decizie pe fond in dosarul in care fostul deputat Cristian Rizea a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru ca si-ar fi traficat influenta contra a 300.000 de euro, pentru a-l ajuta pe un om de afaceri sa obtina retrocedarea…

- Ioana Valmar, fosta soție a lui Calin Popescu-Tariceanu, a refuzat sa fie audiata marți, in calitate de martor, la Inalta Curte de Casație și Justiție, in dosarul in care președintele Senatului este judecat pentru marturie mincinoasa și favorizarea infractorului. Ioana Valmar a fost chemata…

- In 26 iulie, dupa descindere procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmarire penala și criminalistica -, la cele doua universitați din Arad, 36 de persoane (angajați, studenți și absolvenți) au fost puse sub urmarire penala, iar fața de 16…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba au declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca o femeie de 62 de ani a murit, iar nepoata acesteia este ranita grav, dupa ce au fost accidentate in timp ce traversau pe trecerea de pietoni, de un sofer baut in varsta de 23 de ani. …

- Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Nationale de Investitii, a anuntat luni ca isi retrage apelul in dosarul "Gala Bute", fiind de acord cu pedeapsa de trei ani cu suspendare primita la instanta de fond.Inalta Curte de Casatie si Justitie trebuia sa ia in discutie luni apelul…

- Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Nationale de Investitii, le-a spus judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie ca s-a consultat cu avocatul si ca isi retrage apelul la decizia prin care a fost condamnata in luna martie 2017, in prima instanta, la trei ani de inchisoare cu…

- Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Naționale de Investiții, a anunțat luni ca iși retrage apelul in dosarul "Gala Bute", fiind de acord cu pedeapsa de trei ani cu suspendare primita la instanța de fond. Înalta Curte de Casație și Justiție…

- Elena Udrea a declarat luni ca, in anul 2011, cand era ministru al Dezvoltarii, au fost constatate nereguli la un proiect cu fonduri europene derulat de Consiliul Județean Teleorman și compania Tel Drum, insa banii nu au fost recuperați deoarece Guvernul a decis sa plateasca de la bugetul de stat…

- Elena Udrea a declarat luni ca, in anul 2011, cand era ministru al Dezvoltarii, au fost constatate nereguli la un proiect cu fonduri europene derulat de Consiliul Judetean Teleorman si compania Tel Drum, insa banii nu au fost recuperati deoarece Guvernul a decis sa plateasca de la bugetul de stat…

- Liviu Dragnea a contestat in instanța sechestrul pus de DNA pe averea sa Președintele PSD, Liviu Dragnea, a depus, prin avocații sai, la Înalta Curte de Casație și Justiție o contestație împotriva sechestrului pus de DNA pe averea sa în dosarul Tel Drum. Contestația a…

- Joi, 16 noiembrie, Tribunalul Arad a soluționat dosarul 2262/1/2017, in care Ovidiu Rachita a formulat „plangere solutii de neurmarire/netrimitere judecata (art.340 NCPP)”. In fapt, Rachita a formulat o plangere impotriva fostului polițist Ilie Chifan – care a instrumentat dosarul morții lui Traian…

- De la Londra, unde a fugit inainte sa fie condamnat, omul de afaceri Puiu Popoviciu cere anularea pedepsei. Inalta Curte de Casație și Justiție, care l-a condamnat, in august, la sapte ani inchisoare in dosarul „Baneasa”, judeca astazi contestația in anulare depusa de avocații lui Popoviciu.

- In ziua in care Completul de 5 judecatori ii dadea o lovitura procu­rorului „Portocala”, Inalta Curte de Casație și Justiție a decis sa-i dea o „gura de oxigen” fostei judecatoare Camelia Bogdan, exclusa de CSM din magis­tratura, scrie Jurnalul Național. Recursul acesteia impotriva deciziei Consiliului…

- Fostul lider al lumii interlope din Alba Iulia, Claudiu Sibișean va fi eliberat condiționat, probabil in curand, din Penitenciarul Aiud. Potrivit motivarii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, acesta și-a executat fracția de 2/3 din pedeapsa aplicata, a muncit și a obținut pe…

- Procurorul, Mircea Negulescu, a primit o lovitura grea din partea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, scrie Jurnalul National. Judecatorii au decis sa respinga recursul procurorului de la DNA Ploiesti impotriva unei decizii a CSM si urmeaza sa fie cercetat discipliar in trei dosare inaintate de…

- Dosarul in care mai multi directori din Consiliul Judetean Constanta au fost condamnati in prima instanta, alaturi de cativa oameni de afaceri din Constanta, la peste 70 de ani de inchisoare, a primit un nou termen de judecata. Judecatorii Silvia Cerbu, Daniel Gradinaru si Simona Cirnaru, din Inalta…

- Omul de afaceri Tiberiu Urdareanu, denunțatorul in dosarul președintelui PNL, Ludovic Orban, a fost amendat cu 3.000 de lei de catre judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție, deoarece nu s-a prezentat luni in instanța pentru a fi audiat. ...

- Omul de afaceri Tiberiu Urdareanu, denuntatorul in dosarul presedintelui PNL, Ludovic Orban, a fost amendat cu 3.000 de lei de catre judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, deoarece nu s-a prezentat luni in instanta pentru a fi audiat.Magistratii au mai dispus ca Urdareanu sa…

- Fostul senator Christian Gigi Chiru, de la ALDE, a fost condamnat definitiv luni de judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie la 6 luni inchisoare cu suspendare, el fiind acuzat ca a dat mita electorala in timpul campaniei pentru alegerile locale din 2012.ICCJ a respins ca nefondat…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv, marți, revocarea masurii controlului judiciar in cazul arhiepiscopului Tomisului, Teodosie Petrescu, in dosarul in care acesta este judecat pentru fraude cu fonduri europene. Instanța suprema a respins contestația DNA și…

- IPS Teodosie afla marți daca scapa de controlul judiciar in dosarul ”Nazarcea” , in care este acuzat, alaturi de alte persoane, de obținere fara drept de fonduri europene, cand instanța suprema dezbate contestația procurorilor DNA impotriva deciziei de la finalul lunii octombrie a Curții de Apel Constanța…

- Consiliul Concurenței a caștigat irevocabil procesul cu Panasonic, dupa ce in 2014 compania a contestat in instanța amenda in valoare de circa 210.000 lei primita pentru participarea la o ințelegere anticoncurențiala in cadrul campaniilor de tip buy-back. Potrivit unui comunicat de presa…

- Prin activitatea sa infractionala, Adrian Severin a consolidat imaginea Romaniei ca fiind o tara profund corupta, care exporta acest flagel printr-unul dintre reprezentantii sai alesi, arata judecatorii de la Curtea Suprema care l-au condamnat pe fostul europarlamentar PSD la 4 ani de inchisoare.…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) continua, marti, dezbaterile in dosarele in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, si liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, au fost trimisi in judecata de DNA.