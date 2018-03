Udrea, reactie dupa ce Ghita a aratat poza “intre patru ochi”

Stiri pe aceeasi tema

- Aflat la Belgrad de mai bine de un an, Sebastian Ghita a acordat un interviu jurnalistului Cristoiu, o prima parte a caruia a fost difuzata, seara trecuta, simultan, de doua televiziuni de stiri – Antena 3 si Romania TV. Printre aspectele pe care fostul deputat a ales sa le faca publice a fost acela…

- Dorina Rusu, membru al Consiliul National al Audiovizualului (CNA), s-a sesizat dupa ce interviul cu fostul deputat Sebastian Ghita, acordat jurnalistului Ion Cristoiu, a fost difuzat simultan, miercuri seara, de patru televiziuni – Antena 3, B1 TV, Romania TV si principalul post public de televiziune,…

- Primul episod al serialului EVZ, care il are ca figura centrala pe Sebastian Ghița, a fost difuzat la cele mai importante televiziuni de stiri si pe postul national miercuri seara, dar ceea ce urmeaza joi depaseste anvergura dezvaluirilor inițiale. Azi, 15 martie, de la ora 21:00, veți putea urmari…

- Directorul TVR este chemat la raport, in Parlament, pentru ca și-a permis sa sa fie de acord ca televiziunea publica sa difuzeze interviul acordat de Sebastian Ghita, de la Belgrad, in timp ce statul roman cheltuie bani, timp și energie sa aduca acasa un urmarit internațional. Directorul interimar al…

- Autor: Ion Cristoiu Așa cum am anunțat, ziarul „Evenimentul zilei” a inceput publicarea interviului realizat la Belgrad de jurnalistul Ion Cristoiu cu fostul deputat Sebastian Ghița. Preluam, integral, mai jos, prima parte a acestui interviu. Primul episod al serialului EVZ il are ca figura centrala…

- "Ma asteptam la nivelul SRI (n.r.: Verificarea lui Florian Coldea), nu toti stiau ce face Coldea. Am crezut sincer ca la un moment dat niste mecanisme interne vor aduce clarificari. Ii cunosc bine pe acesti doi oameni (n.r.: Coldea si Kovesi) stiu cu ce ambasade au lucrat, stiu ce sprijin puternic au…

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, afirma intr-o postare pe Facebook, referindu-se la interviul cu Sebastian Ghita difuzat miercuri seara de EVZ, ca e de toata jena ca pozele lui Ghita cu șefa DNA Laura codruta Kovesi sa fie aratate "intre patru ochi" jurnalistului Ion Cristoiu in fata camerei,…

- Fostul ministru al Turismului Elena Udrea afirma intr-o postare pe Facebook, referindu-se la interviul cu Sebastian Ghita difuzat miercuri seara, ca e de toata jena ca pozele lui Ghita cu pefa DNA Laura codruta Kovesi sa fie aratate “intre patru ochi” jurnalistului Ion Cristoiu in fata camerei, pentru…

- Controversatul afacerist fugar Sebastian Ghița, fondator al postului Romania TV, a fost rugat de jurnalistul Ion Cristoiu sa-i arate o fotografie care sa dovedeasca faptul ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ar fi fost acasa la fostul parlament. Omul de afaceri i-a aratat o fotografie din telefon in…

- "Deci, daca pozele nu sunt date “din onoare”, asa cum zicea deunazi Ponta, atunci i-as intreba, de ce pana mea le-ati mai facut??? De ce vorbiti despre ele si despre contextul in care le-ati realizat??? E de toata jena sa le aratati “intre patru ochi” domnului Cristoiu, in fata camerei de filmat,…

- Fostul ministru al Turismului Elena Udrea afirma intr-o postare pe Facebook, referindu-se la interviul cu Sebastian Ghita difuzat miercuri seara, ca e de toata jena ca pozele lui Ghita cu pefa DNA Laura codruta Kovesi sa fie aratate "intre patru ochi" jurnalistului Ion Cristoiu in fata camerei, pentru…

- Fostul deputat Sebastian Ghița, fugit in Serbia a acordat un interviu in exclusivitate jurnalistului Ion Cristoiu in care a povestit momentul in care a decis sa fuga din țara, temandu-se pentru viața...

- TVR, televiziunea falimentara sustinuta din bani publici intra in hora penalilor si difuzeaza un interviu controversat cu noul star al luptei cu statul dupa ce a fost abonat la contracte cu statul, Sebastian Ghita. Asa se face ca patru televiziuni transmit de la ora 21.00, interviul pe care Ion Cristoiu…

- Intr-un interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu, pentru Evenimentul Zilei, Sebastian Ghita, aflat in Serbia unde asteapta sa fie extradat, a declarat ca nu se considera un fugar si ca a plecat pentru a-si apara viata. Ghita a afirmat ca a discutat cu Florian Coldea de nenumarate ori despre pretinsele…

- "Nu am planuit aceasta fuga sau plecare. Poate ca Parchetul General va verifica daca doamna Kovesi ii coordona pe Onea si pe Negulescu sau doar ii foloseau numele. Intr-o zi sunt curios, cand o sa ma intalnesc cu prietena mea, Codruta, s-o intreb daca intr-adevar a complotat, a gandit impreuna cu…

- Sebastian Ghita a raspuns timp de 4 ore intrebarilor lui Ion Cristoiu, intr-un interviu-fluviu care a avut loc la Belgrad. Omul de afaceri a facut dezvaluiri despre Laura Codruta Kovesi, dar si despre Florian Coldea. "Nu sunt un fugar. E moment sa spunem ca atunci cand viata unui om este in pericol…

- Evenimentul Zilei a publicat miercuri seara un interviu pe care jurnalistul Ion Cristoiu l-a realizat cu controversatul afacerist Sebastian Ghița, care este judecat in mai multe dosare de corupție in Romania. Interviul este difuzat și de posturile de știri Antena 3 și Romania TV. Potrivit Romania TV,…

- Sebastian Ghița urmeaza sa faca dezvaluiri care vor completa tabloul celor spuse inainte de a pleca in Serbia, in casetele publicate in respectiva perioada de Romania TV. Interviul i-a fost acordat jurnalistului Ion Cristoiu și va fi difuzat in aceasta seara la ora 21:00. Principalele…

- Evenimentul zilei lanseaza miercuri primul episod al unui serial fara precedent pentru presa romaneasca si care il are ca figura centrala pe Sebastian Ghița, care i-a acordat lui Ion Cristoiu un interviu filmat de peste patru ore, la Belgrad. Dezvaluirile explozive ale lui Ghita vor…

- "Interviul (cu Sebatian Ghita n.red.) a fost realizat de mine, Dan Andronic a fost producator si a reusit sa ma convinga sa fac acest interviu. Este un interviu care a durat vreo patru ore. Ramane ca el sa fie montat si impartit pe mai multe episoade. Acest interviu a pornit de la dezvaluirile facute…

- Evenimentul zilei lanseaza miercuri primul episod al unui serial fara precedent pentru presa romaneasca si care il are ca figura centrala pe Sebastian Ghița, care i-a acordat, la Belgrad, un interviu filmat peste patru ore lui Ion Cristoiu.

- Evenimentul zilei lanseaza miercuri primul episod al unui serial fara precedent pentru presa romaneasca si care il are ca figura centrala pe Sebastian Ghița, care i-a acordat, la Belgrad, un interviu filmat peste patru ore lui Ion Cristoiu.

- Ion Cristoiu a vorbit, marți seara, la TVR 1, in emisiunea ”Romania 9”, realizata de Ionuț Cristache, despre interviul pe care i l-a luat lui Sebastian Ghița, la Belgrad. Fostul deputat PSD i-a spus ca se intalnea de doua ori pe saptamana cu Laura Codruța Kovesi, pe cand aceasta era procuror general…

- Pana sa ajunga sa discute cu ministrul sarb al Justitiei, intrevedere in cadrul careia Tudorel Toader a confirmat ca se va aborda, “inevitabil”, subiectul extradarii fostului deputat aflat la Belgrad, oficialul guvernamental a anuntat, luni, faptul ca magistratii din Serbia au cerut din Romania o serie…

- Omul de afaceri Sebastian Ghița i-a acordat, la Belgrad, un interviu de peste patru ore lui Ion Cristoiu pe care l-am filmat și inregistrat. Interviul va fi difuzat incepand de saptamana viitoare in format video, scrie EVZ. El va avea mai multe episoade. Sursa citata mai precizeaza ca interviul…

- Sebastian Ghița a acordat un interviu, la Belgrad, jurnalistilor romani care au mers sa stea de vorba cu omul de afaceri in tara in care acesta se afla de mai bine de un an. Interviul filmat are patru ore și va aparea zilele urmatoare. De aceasta data, Ghita a facut dezvaluiri-bomba pentru…

- Sebastian Ghița i-a acordat, la Belgrad, un interviu de peste patru ore lui Ion Cristoiu pe care l-am filmat și inregistrat. Acesta va fi difuzat incepand de saptamana viitoare, atat in format video, cat și in ediția de print a Evenimentului Zilei. Intrucat suntem de-abia intr-o faza incipienta a montajului,…

- Reactie de ultima ora a justitiei din Serbia in privinta scandalului extradarii mogulului fugar, Sebastian Ghita. Dupa intalnirea de acu cateva zile dintre Klaus Iohannis si omologul sarb, Aleksandar Vucic, lucrurile par ca se misca. Seful statului a si anuntat ca l-a intrebat pe Vucic de aceasta…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, promisese, la intalnirea cu președintele Iohannis de la Cotroceni, ca va discuta cu ministrul Justiției din Serbia, despre situația lui Sebastian Ghița.Intre timp, Vucic a fost informat ca situația este in lucru la Belgrad și autoritațile fac toate demersurile.…

- La cateva ore de cand s-a aflat ca a fost achitat de Inalta Curte, masura fiind definitiva, liderul PNL a iesit in fata presei, facand referire la “incercarea grea” prin care a trecut. “In toata aceasta perioada nu am facut altceva decat sa-mi sustin in prima faza, in fata procurorului, iar ulterior…

- Elena Udrea nu a trecut cu vederea vria iscata de aparitia in mediul online a unor fotografii in care apare alaturi de Alina Bica, instantanee despre care se anuntase, seara trecuta tarziu, ca ar fi fost surprinse in Costa Rica. Fostul deputat nu a ascuns ca se afla in Costa Rica. Insa, comentand pe…

- Apropiat de multa vreme de oameni de afaceri sarbi, fugarul Sebastian Ghita reuseste sa faca afaceri chiar si cand este in exil. Culmea este ca face aceste tranzactii chiar cu statul in care se ascunde de ceva vreme. Mai exact, cu Ministerul de Finante de la Belgrad, dupa cum scrie presa sarba.

- Apropiat de multa vreme de oameni de afaceri sarbi, fugarul Sebastian Ghita reuseste sa faca afaceri chiar si cand este in exil. Culmea este ca face aceste tranzactii chiar cu statul in care se ascunde de ceva vreme. Mai exact, cu Ministerul de Finante de la Belgrad.

- Val de vesti bune pentru Traian Basescu! Fiica sa, Elena Basescu va deveni peste cateva luni mama pentru a treia oara, in timp ce fosta lui "protejata", Elena Udrea, va naste in aceeasi perioada gemeni.Intrebat, intr-o interventie prin telefon la Romania TV, daca este doar o coincidenta faptul…

- Conferinta-maraton a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, a scos-o din minti pe Elena Udrea. Fosta blonda de la Cotroceni a avut o reactie furibunda pe Facebook, chiar in timpul conferintei de presa de la DNA. Fostul ministru a precizat ca ii pare rau ca nu are și ea inregistrari si ca nu s-a gandit…

- Numele omului de afaceri Dan Voiculescu, patronul Antenelor, aparea în stenogramele de șantaj publicate ieri de DNA: un personaj neidentificat spunea ca Voiculescu s-a dus la Belgrad pentru a se întâlni cu Ghița ca sa puna la punct montajul

- Dan Voiculescu a negat afirmațiile DNA, conform carora afaceristul s-ar fi intalnit la Belgrad cu Sebastian Ghița."Referitor la informațiile aparute astazi in presa, fac urmatoarea precizare: Nu m-am intalnit cu Sebastian Ghița dupa ce acesta a plecat din Romania. Nici la Belgrad, nici…

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat luni dimineața la dezvaluirile incendiare ale fostului deputat PSD, Vlad Cosma, conform carora șefii DNA Ploiești, in frunte cu procurorul-șef Onea Lucian și cu celebrul procuror Negulescu, fabricau dosare impotriva lui Victor Ponta, Sebastian Ghița și a…

- Daca tot s-a aflat ca a fost exmatriculata de la masterul pe care planuia sa il urmeze, de vreme ce s-a inscris, in toamna anului 2016, pe vremea cand inca era deputat, la UBB Cluj, Elena Udrea a si oferit o explicatie pentru care s-a ajuns la aceasta situatie. Reactionand la informatia care s-a raspandit…

- Avocatul Gheorghe Piperea a iesit la rampa cu un atac dur, dupa clasarea dosarului Microsoft. Intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, avocatul intreaba retoric cum de nu exista, pana la acest moment, nicio acuzatie de abuz sau neglijenta in serviciu si nicio plangere la CSM pe acest subiect.…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, marti, ca judetul Giurgiu este un exemplu la nivel national referitor la ceea ce a facut pentru a micsora timpii de reactie in situatii de urgenta. "Principalul obiectiv la interventia in caz de urgente este sa fim cat mai aproape de omul de rand,…

- Dezamagita, in mod firesc, dar cu siguranta mai puternica dupa asa un meci spectaculos, pe care a fost foarte aproape sa il castige, Simona a fost aplaudata de publicul prezent pe arena din Melbourne, in momentul in care a primit trofeul acordat finalistei Australian Open 2018. Incepand prin a-si felicita…

- Spre deosebire de predecesorul sau Grindeanu, fostul premier Tudose nu a copitat in fata BEx, scutind astfel PSD-ul de umilinta organizarii unei a doua motiuni de cenzura contra propriului guvern. Supunere care nu l-a scapat insa de eticheta ”persona non grata”. Faptul ca si-a recunoscut imediat infringerea…

- Șoferul lui Liviu Dragnea (habar n-am cum il cheama) – premier; Șerban Nicolae – ministrul Justiției; Darius Valcov – ministrul Finanțelor; Radu Mazare – ministrul Carnavalurilor și Circului (e nevoie de circenses daca nu va fi panem); Elena Udrea – vicepremier și titular la Ministerul de combatere…

- Fostul ministru Elena Udrea reacționeaza dupa ce Klaus Iohannis a anuntat ca a decis sa mai dea PSD o sansa si sa o desemneze premier pe Viorica Dancila. Udrea spune, intr-o postare pe Facebook, ca se rezuma la a constata ca `un lucru bun sigur s-a intamplat`, facand trimitere la propunerea PSD,…

- Fostul premier Victor Ponta este, de joi, 11 ianuarie, și cetațean al Republicii Serbia, anunța presa de la Belgrad. Absolut intamplator, in Serbia se afla, de aproape un an, și bunul sau prieten Sebastian Ghița, acuzat de mai multe fapte de corupție in Romania, țara care inca nu a reușit sa obțina…

- In ultimele zile ale anului trecut, „miliardarul sistemului”, care face pe „fugarul” prin Belgrad a reusit sa dea o lovitura de proportii, intorcandu-se practic la butoanele imperiului IT care a subjugat cam toate structurile statului roman, fie el paralel sau nu. Astfel ca la diverse ministere de forta,…

- Fostul ministru, Elena Udrea, a transmis un mesaj, pe pagina sa de Facebook, pentru Florian Coldea si cei care au ramas „pe la butoanele puterii oculte din Romania”, ca abuzurile pe care le fac nu vor ramane neplatite, vorbind si despre fuga lui Sebastian Ghita si Radu Mazare.

- Udrea, catre cei ramasi „la butoanele puterii oculte”: Lichelelor, abuzurile se platesc. Ce spune despre fuga lui Sebastian Ghita si Radu Mazare Fostul ministru, Elena Udrea, a transmis un mesaj, pe pagina sa de Facebook, pentru Florian Coldea si cei care au ramas „pe la butoanele puterii oculte din…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a vorbit in aceasta dimineața, la aproape un an de la fuga lui Sebastian Ghița in Serbia despre stadiul anchetei in cazul acestuia, dar și despreprotestul magistraților și despre demersul in premiera facut, mai excat vizita in Malaezia. Reamintim ca fostul deputat…