Elena Udrea a confirmat faptul ca s-a intors in Romania. Fostul ministrul a spus ca a renunțat de bunavoie la statutul de refugiat in Costa Rica.

”Da, m-am intors in Romania. Am renuntat de bunavoie la statutul de refugiat in Costa Rica. Decizia am luat-o imediat dupa ce am fost eliberata in decembrie, dar au fost cauze obiective pantru care s-a intamplat abia acum: finalizarea actelor fetitei mele Eva si, inchiderea procedurii de extradare.

Am ales sa cer protectie in Costa Rica in conditiile in care tocmai aflasem ca sunt insarcinata iar evolutia in dosarul Gala Bute demonstra…