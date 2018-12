Udrea, mesaj vizavi de Dragnea după eliberare Elena Udrea a zis ca se bucura ca Liviu Dragnea se lupta cu abuzurile din justiția din Romania. ”Ma voi lupta mai departe. Am cerut șansa unui proces corect intotdeauna in Romania. Nu am cerut altceva. Voiam doar un proces corect, dar nu l-am avut. Decizia CCR arata ca eu și cei care am spus ca, de fapt, este o execuție, nu justiție ceea ce se intampla, am avut dreptate! Sa speram ca lucrurile vor merge pana la capat. S-au produs schimbari in Romania. Ma bucur ca Liviu Dragnea și alții incearca sa corecteze abuzurile care se intampla in justiția din Romania! Eu continui sa ma lupt pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a spus ca a dormit, in același pat, timp de doua luni cat au fost inchisa, cu Alina Bica. ”Am dormit doua luni cu Alina Bica in același pat, noroc ca este slaba și incapeam. Dar poate ca a fost mai bine pentru ca, fiind impreuna, am trecut mai usor peste acest moment. Acolo am…

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a fost eliberata luni, la puțin timp dupa ce Ministerul Public din Costa Rica a fost informat de Ministerul din Romania ca retrage solicitarea de extradare. In aceeași zi a fost lasata sa plece și prietena ei, Alina Bica. Veronel Radulescu, avocatul Elenei…

- „Acum documentele au ajuns la Ministerul Justitiei si au fost semnate. Imediat procedam la traducere, apostilare si transmitere", a spus Tudorel Toader, la Romania TV. Tribunalul Bucuresti a decis vineri revocarea cererilor de extradare din Costa Rica pentru Elena Udrea si Alina Bica avand in vedere…

- In luna noiembrie, Alina a hotarat ca venise momentul sa inceheie relația pe care o avea cu un tanar de origine macedoneana, scrie observator.tv. Decizia femeii l-a innebunit pe barbatul de 32 de ani, care a vrut sa se razbune. A atact-o pe Alina cu acid, in plina strada. Citeste si Veste…

- ”Elena Udrea are multe de denunțat, dar asta nu inseamna ca va face acest lucru. Eu personal nu cred ca se va intampla, deși, in situația in care se afla domnia sa, fiindca cei care ii dau aceste sentințe, intr-un stat civilizat ar fi acuzați de tortura. Nu exista niciun motiv sa ții doua persoane…

- Jurnalistul Catalin Tolontan a explicat la Digi24 care este miza arestarii Elenei Udrea și a Alinei Bica. ”Miza e foarte mare aici pentru ca miza nu e Elena Udrea, Alina Bica, Adamescu junior sau Popoviciu. Miza e mai mare, miza e faptul ca daca oamenii aștia…

- „Miza e foarte mare aici pentru ca miza nu e Elena Udrea, Alina Bica, Adamescu junior sau Popoviciu. Miza e mai mare, miza e faptul ca daca oamenii aștia nu sunt aduși in țara și nu iși executa pedeapsa, pe buna dreptate, romanii au sentimentul ca nu s-a facut dreptate. Procesul nu ajunge la o finalitate…

- In urma cu cateva minute postul de televiziune Digi24 si a intrerupt emisiunea de reluri pentru a anunta ca Elena Udrea si Alina Bica au fost retinute de Interpol in Costa Rica. Potrivit aceleiasi surse cele doua erau cautate pentru a ispasi pedepse pronuntate de justitia din Romania, au fost ridicate…