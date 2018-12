Udrea, mesaj pentru Kovesi. Ciutacu, uimit total

”Ii doresc Craciun fericit, evident! In pușcarie m-am ferit sa blestem sa traiasca ce traiam eu acolo departe de copilul meu tocmai pentru ca nu vreau sa ajung nici sa urasc, nici sa doresc raul cuiva. Doresc Craciun fericit, tot binele din lume! Pana la urma... undeva, in univers, lucrurile acestea se regleaza”, a zis Elena Udrea, moment in care jurnalistul a spus: ”Ați devenit zen dupa ce ați stat trei luni in detenție”.

”A fost o minune ce mi s-a intamplat mie. Tind spre o atitudine zen și in care sa ma bazez mai mult pe divinitate și mai puțin pe ce pot sa fac”, a mai zis Udrea.