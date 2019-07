Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Veronel Radulescu, a declarat, luni, ca Elena Udrea este in Romania, decizia de a veni in tara fiind mai veche si nu are legatura cu hotararea Curtii Constitutionale, transmite news.ro.”Pot sa va confirm ca Elena Udrea este in tara”, a declarat, luni, la Antena 3, avocatul Veronel…

- Analistul politic Ion Cristoiu afirma ca Elena Udrea este principala beneficiara a deciziei CCR privind completurile de 3,iar acesta este unul dintre motivele pentru care fostul ministru al Turismului a revenit in Romania din Costa Rica, țara in care a plecat dupa condamnarea sa in dosarul Gala Bute.Citește…

- Elena Udrea s-a intors in Romania. Romania TV a difuzat luni imagini de la locuinta acesteia din Corbeanca. In imagini poate fi vazuta silueta unei femei care tine din brate un copil mic in timp ce trece prin dreptul unei ferestre. Duminica, fostul ministru a parasit Costa Rica, fiind vazuta alaturi…

- Elena Udrea ar fi revenit in Romania, dupa aproape un an si jumatate de la fuga sa in Costa Rica. Fostul ministru al Turismului ar fi plecat ieri, din tara latino-americana, cu un avion care a dus-o la Frankfurt. Potrivit digi24.ro , Elena Udrea a fost surprinsa in aeroport duminica seara, alaturi de…

- ”Am o parere buna pentru ca acest coșmar al Elenei Udrea s-a terminat, iata revine in țara. Și-a evaluat probabil riscurile care implica probabil aceasta venire in țara. Un botez in Romania e un botez in Romania, in Costa Rica nu putea sa faca un botez. Am vorbit cu ea acum cateva zile, era fericita…

- Fostul ministru Elena Udrea a ajuns in Romania. Potrivit sursei citate, sunt așteptate declarații din partea fostului ministru. Udrea a fugit din Romania in februarie 2018 in Costa Rica. Cateva luni mai tarziu, in iunie 2018, Elena Udrea a fost condamnata la șase ani de inchisoare in dosarul Gala Bute.…

- Fostul ministru Elena Udrea a ajuns in Romania, anunța Antena3, care citeaza surse.Udrea a fugit din Romania in februarie 2018 in Costa Rica. Cateva luni mai tarziu, in iunie 2018, Elena Udrea a fost condamnata la șase ani de inchisoare in dosarul Gala Bute. Patru luni mai tarziu, Udrea și…

