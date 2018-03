Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte, Traian Basescu, s-a dezlantuit in direct la Romania TV la adresa fostului deputat fugar, Sebastian Ghita. Senatorul il face praf pur si simplu pe Ghita si il someaza sa spuna totul. Actualul senator vrea ca Ghita sa vorbeasca despre presupusele intalniri de la K2 cu Florian Coldea,…

- Elena Udrea a dezvaluit, in celebrul ei jurnal lasat lui Ion Cristoiu inainte de a ajunge in pușcarie, ca Dorin Cocos i-ar fi dat lui Sebastian Ghița 500 de mii de euro la cererea lui Florian Coldea pentru inființarea televiziunii Romania TV.Ghița spune ca s-a folosit, de mai multe ori, de…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, continua seria dezvaluirilor din interviul video acordat lui Ion Cristoiu la Belgrad. Ghita vorbeste despre relatia dintre Elena Udrea si servicii. Aceasta ar fi fost filata de catre cei din SRI care ar fi incercat sa o izoleze de fostul presedinte, Traian Basescu.Citește…

- Elena Udrea, despre noile dezvaluiri ale lui Sebastian Ghița. Fostul ministru Elena Udrea a avut o noua reacție, dupa noile dezvaluiri ale lui Sebastian Ghița. Intr-o postare pe Facebook, Elena Udrea infirma zvonul conform caruia ar fi vrut sa preia postul Realitatea TV, spunand ca Sebastian Ghița e…

- "Desi m-a prins episodul taspe din interviul cu Sebi Ghita la spital si am cu totul alte prioritati, avand in vedere ca am fost subiect al acestei filmari, probabil pentru ca in celelalte episoade nu reuseste sa rupa gura targului cu nimic, vreau sa ii raspund scurt, amicului meu de la Belgrad.…

- Elena Udrea a precizat, pe Facebook, dupa afirmatiile lui Sebastian Ghita privind pozele de la Paris, ca nu stie ce contine raportul dat de SRI lui Traian Basescu si cere desecretizarea acestuia, precizand ca nu intelege ce jocuri face Ghita, dar ca "orice ar fi SRI si Maior trebuie sa iasa bine".

- Fostul ministru Elena Udrea iese la rampa dupa recentele dezvaluiri ale lui Sebastian Ghița. Intr-o postare pe Facebook, Elena Udrea neaga ca ar fi vrut sa preia postul Realitatea Tv, punctand ca Sebastian Ghița a luat-o și a facut Romania Tv „cu ajutorul lui Maior și Coldea”. Cat despre celebrul…

- Sebastian Ghița a vorbit, intr-un nou episod din interviul cu Ion Cristoiu, despre cum a ajuns Alina Bica sa fie fotografiata, alaturi de Elena Udrea, la Paris. Ghița spune ca au fost implicate serviciile, mai precis SRI, prin mana lui Florian Coldea. De fapt, fostul prim-adjunct al SRI ar fi incercat…

- In partea a patra a interviului dat la Belgrad de fostul deputat Sebastian Ghița sunt atinse cele mai sensibile puncte din activitatea Binomului SRI-DNA, cele legate de implicarea in politica. Cum au jucat capii acestor instituții la alegerile prezidențiale din 2014, cum au incercat sa se implice in…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, primeste o lovitura fara precedent. Actualul senator e facut praf chiar de catre un subaltern. Dupa ce l-a umilit in direct la TV anul trecut, Basescu a primit 'o palma' de la Gelu Visan. In direct la Romania TV, Visan 'l-a facut praf' pur si simplu pe seful sau,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a negat ca ar fi fost la ziua vreunui sef din Serviciul Roman de Informatii si a subliniat ca la toate evenimentele la care a participat, organizate de SRI, a fost in calitate oficiala, alaturi de alti multi invitati. "Eu n-am negat niciodata…

- Nu vom sti niciodata cat adevar si cata fantezie exista in „dezvaluirile” scoase ca din palariile unor clovni. Avem, de prea mult timp, o preocupare aproape morbida pentru „dezvaluiri”. Misterele care acopereau evenimentele din decembrie 1989 incep sa paleasca in fata evenimentelor petrecute in spatiul…

- Traian Basescu a dat ca exemplu un alt moment cand s-a lovit de refuzul unui șef al instituției și nu a avut nici o putere pentru a putea reacționa. "Aduceți-va aminte ca eu am cerut desecretizarea de la SIE a realitații daca Victor Ponta a fost ofițer acoperit. Am primit un refuz de nu m-am…

- Fostul premier Victor Ponta a dezvaluit, la B1, ca Liviu Dragnea ar fi fost vizat de un flagrant al DNA in perioada cand era vicepremier, actiune care ar fi fost anulata in cele din urma si ca urmare a unui sprijin primit de la o persoana din SRI. Același sprijin l-ar fi primit și firma Tel Drum, a…

- "Vine luna februarie. I-am zis doamnei Mona Pivniceru sa se pregateasca. Stiu ca am si vorbit pe cine sa punem, dar nu mai stiu pe cine voia Crin. I-am spus sa vina cu propuneri, ca doamna Pivniceru pleaca. Vine Liviu, care e mai bun politician ca mine, si spune: Daca tot pleaca doamna Pivniceru, hai…

- „In septembrie, octombrie, imi spune Gabi Oprea: <>. Dancu urma sa fie premier in locul meu. (...) Era prietenul lui cel mai bun atunci si Vasile Dancu este un om acceptat. (...) paticipa la intalniri. E bun prieten si cu Maior si cu Coldea si cu ceilalti, cu Ghita. (...) Aici e meritul lui…

- Victor Ponta a dezvaluit ca Elena Udrea și Sebastian Ghița l-au vizitat acasa inaintea de numirea Laurei Codruța Kovesi, confirmand, practic, ceea ce afirmase Udrea anul trecut. Fostul premier Victor Ponta a dezvalui intr-un interviu acordat pentru stiripersurse.ro ca decizia numirii in funcție a procurorilor-sefi…

- Victor Ponta a relatat vineri, intr-un interviu pentru stiripersurse.ro, cum s-au luat deciziile privind numirile procurorilor-sefi DNA, DIICOT si procurorului general in 2013 - Laura Codruta Kovesi, Alina Bica si Tiberiu Nitu - si a confirmat ceea ce afirmase Elena Udrea in 2017, ca aceasta a mers…

- Fostul premier Victor Ponta susține, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, ca nu a fost la intalnirea pe care o invoca Sebastian Ghița, cu Laura Codruța Kovesi. Ponta este convins ca Sebastian Ghița mai are multe de spus.”Sebastian Ghița a aratat, deocamdata, un lucru pe care eu l știam…

- Intrebata de Victor Ciutacu de ce nu a intervenit Basescu pentru ca era in functie, si sa intrebe si dansul pe dl. Maior, ce le-a casunat pe Cocos in campania electorala, Udrea a raspuns: "Am vazut in partea a doua a interviului cu Sebastian Ghita unde a spus un lucru foarte adevarat. Domnul…

- Chiar daca parea de neconceput , se pare ca au fost si vremuri in care Liviu Dragnea si Laura Codruta Kovesi nu aveau nimci de impartit sau macar asa afirma un alt personaj politic implicat in multe scandaluri cu iz penal. Vorbim aici despre Elena Udrea. Aceasta a anuntat ca in trecut. Liviu Dragnea…

- Fostul deputat PSD Sebastian Ghita spune ca la petrecerile SRI erau invitati multi demnitari, dar unii nu veneau, dandu-l exemplu pe Traian Basescu, care „si-a inteles pozitia de presedinte si nu se tragea de sireturi cu ei”. Ghita a precizat ca erau si oameni care nu erau invitati din diverse motive,…

- Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 propunerea PSD de a promova un act normativ in baza caruia vor fi sanctionate persoanele care denigreaza imaginea Romaniei in exterior."Inteleg ca ar trebui sa existe o lege antidefaimare. Daca exista defaimare, oare exista si faimare? A fost cineva…

- "Coldea s-a implicat activ in 2014 in campania electorala. A incercat sa-i reduca sansele lui Ponta sa cistige, ridicandu-i socrul in campanie. George Maior nu stia nimic de asta, mi-a spus ca era siderat de intamplare. Actiunea aceea nu a fost programata de mai de mult. Eram si eu candidat. L-am…

- Fostul parlamentar Sebastian Ghita, a afirmat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca destinul unui politician a depins foarte mult de realtia pe care o avea cu serviciile de informatii, mentionand ca erau demnitari "prostuti" care nu erau chemati la petrecerile SRI. Intrebat cat…

- ”Eu aduceam lautarii la petrecerile SRI. Pur și simplu ii rugam. SRI nu se ocupa cu lautari. Cateodata de la 7 și pana la 11 mai beam un șpriț, mai schimbam doua vorbe, apoi plecam acasa. Cam ce fac oamenii la o petrecere. Și-ar fi dorit mai mulți sa ajunga la cat mai multe petreceri ale SRI. Informațional…

- Liderul PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, considera ca Victor Ponta a fost in PSD un cal troian manevrat de Traian Basescu, Elena Udrea si de alti oameni cu influenta din statul roman, comparandu-l pe fostul premier cu liderul rus interbelic, Lavrenti Beria, transmite corespondentul MEDIAFAX.Intrebat…

- Presedintele PSD Cluj: Ponta a fost in PSD un cal troian manevrat de Basescu si Udrea Liderul PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, considera ca Victor Ponta a fost in PSD un cal troian manevrat de Traian Basescu, Elena Udrea si de alti oameni cu influenta din statul roman, comparandu-l pe fostul premier…

- Una dintre consecintele directe ale confruntarii dintre PSD si sustinatorii Justitiei in forma actuala este o radicalizare fara precedent a discursului lui Liviu Dragnea. Poate fi invocat aici si congresul partidului care i-a conferit puteri sporite nu neaparat inscrise in statut. Primita cu ropote…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat pe Victor Ponta ca Guvernul din 2012 ar fi fost alcatuit cu ajutorul lui george Maior, fostul sef al SRI. Ponta nu s-a lasat mai prejos si l-a atacat si el dur pe seful PSD. A spus ca daca ar vorbi toata lueam, Dragnea ar incasa 150 de ani de puscarie.Citeste…

- Liviu Dragnea a dezvaluit, la Antena 3, ca, in 2013, directorul de atunci al SRI, George Maior, i-a dat premierului Victor Ponta lista cu procurorii-sefi, dupa o negociere cu presedintele Traian Basescu si cu Elena Udrea. „Ponta a scos din buznar o hartie mototolita si mi-a zis sa ma uit pe ea“, a rememorat…

- Inspecția Judiciara pare sa fi pus tunurile cu adevarat pe “unitatea de elita” a Direcției Naționale Anticorupție, dupa ce ieri reprezentanți ai acestei instituții de control au efectuat verificari la sediul din Ploiești al DNA. De altfel, Inspecția Judiciara a anunțat ca la 12 februarie s-a sesizat…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente, a povestit intr-o emisiune ca, in perioada in care a fost cercetata in dosarul in care este judecata pentru trafic de influenta si spalarea banilor, i s-a cerut in repetate randuri sa faca denunturi impotriva celor aflati in fruntea…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), sustine ca Lucian Onea, seful DNA Ploiesti, i-a cerut sa faca mai multe denunturi pe numele unor oameni politici precum Elena Udrea, Traian Basescu, Liviu Dragnea, Victor Ponta, Sebastian Ghita si Vlad Stoica. "In general, cei pe…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente, a povestit intr o emisiune la Antena 3 ca, in perioada in care a fost cercetata in dosarul in care este judecata pentru trafic de influenta si spalarea banilor, i s a cerut in repetate randuri sa faca denunturi impotriva celor aflati in…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), sustine ca Lucian Onea, seful DNA Ploiesti, i-a cerut sa faca mai multe denunturi pe numele unor oameni politici precum Elena Udrea, Traian Basescu, Liviu Dragnea, Victor Ponta, Sebastian Ghita si Vlad Stoica.

- Fosta șefa a Autoritații Electorale Permanente, Ana Maria Patru, a explicat cum a ajuns sa planga in hohote la DNA Ploiești. Ea susține ca procurorul Lucian Onea i-a cerut in mod direct denunțuri despre oameni politici importanți cum ar fi Liviu Dragnea, Victor Ponta, Elena Udrea sau Traian Basescu.…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni, inaintea ședinței PSD, ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa dea explicatii in interiorul formatiunii in ceea ce priveste participarea la unele petreceri care au avut loc in sedii ale SRI. "Eu nu ii voi cere explicatii…

- Premiera in televiziune Primul interviu de pe teritoriul altui stat cu Elan Schwartzenberg. Omul de afaceri cu mandat international de arestare rupe tacerea. Si zguduie Romania. Cum se fura televiziunile, cum se pleaca din Romania, cum se negociaza cu politicienii, procurorii si serviciile secrete.…

- "Nu cred nimic. La Biserica se crede”, a afirmat Traian Basescu. De asemenea, intrebat daca a vazut inregistrarile vizand DNA, el a replicat: „Nu le-am vazut”.Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrari furnizate de Vlad Cosma din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa "planteze probe"…

- Fostul deputat a zis ca nu a putut participa, fiind prezent la un eveniment privat. "Probabil ca as fi fost si eu acolo, dar eram la un eveniment privat", a spus Sebastian Ghita. El a precizat ca a fost invitat la acel eveniment de catre Gabriel Oprea. Intrebat ce se dorea prin acea…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, duminica, la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. El a facut referire și la cetațenia sarba pe care a primit-o recent. ”Sunt cetatean roman, familia mea traieste aici, as vrea sa traiasca aici si…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. Intrebat cand a vorbit ultima data cu Sebastian Ghita - Victor Ponta a raspuns: "Cred ca de ziua lui (10 noiembrie - n.r.), l-am felicitat,…

- "Tot timpul incercam sa aplanam conflictele. Și la Grindeanu am incercat pana in ultimele secunde. Am declarat și la DCNews cu o zi inainte de a se lua decizia ca premierul Grindeanu sa fie inlocuit. El a urmarit interviul de la DCNews și declarațiile mele de la Mihai Gadea. Dimineața, la partid…