Elena Udrea a spus ca a dormit, in același pat, timp de doua luni cat au fost inchisa, cu Alina Bica.

”Am dormit doua luni cu Alina Bica in același pat, noroc ca este slaba și incapeam. Dar poate ca a fost mai bine pentru ca, fiind impreuna, am trecut mai usor peste acest moment. Acolo am incercat tot ce se putea juridic, dar solutia a venit din Romania. (...) Acum ne bucuram ca am iesit”, a zis Elena Udrea la Romania TV.

Elena Udrea si Alina Bica, aflate de pe 3 octombrie in arest preventiv in Costa Rica, au fost eliberate luni dupa ce Tribunalul Bucuresti a decis, vineri, revocarea…