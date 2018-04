Stiri pe aceeasi tema

- "Domnul Maior a vrut sa candideze la prezidentiale. Personal, l-as fi sustinut din partea PMP. Dar dansul nu a avut curaj sa-i spuna domnului prresedinte Traian Basescu intentia de a candida. Era normal sa ii spuna, fusese numit de acesta in fruntea SRI, nu a avut curaj sa ii spuna presedintelui ca…

- Fostul ministru Elena Udrea a declarat, sambata seara, ca fostul sef SRI George Maior a vrut sa candideze la alegerile prezidentiale din 2014, insa nu a avut curaj sa-i spuna sefului statului de atunci Traian Basescu.

- Elena Udrea a facut noi declarații incendiare despre Sebastian Ghița, Florian Coldea și George Maior. „Eu am facut un denunț oficial. Din toata lupta asta anticorupție, mai exista doua persoane corupte,...

- Traian Basescu, despre dezvaluirile lui Sebastian Ghița. Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, joi, ca insinuarea facuta de Sebastian Ghita, potrivit careia serviciile stiau ce facea fratele sau, dar nu au indraznit sa ii spuna este „odioasa”, afirmand ca personal i-a chemat pe sefii servicilor…

- Traian Basescu face acuzații grave la adresa fostului șef la SRI, George Maior, actualul ambasador al Romaniei in SUA! Basescu spune ca Maior l-a mințit de 3 ori cat a fost șeful SRI. Prima minciuna a fost legata de fratele fostului președinte, Mircea Basescu, atunci cand i-ar fi spus ca nu știa…

- Sorin Ovidiu Vintu anunta, printr-o postare pe Facebook, ca operatiunea prin care a ajuns la inchisoare si prin care Sebastian Ghita a devenit patronul Realitatea, ar fi fost conceputa de directorul SRI din acel moment, George Maior, si de prim-adjunctul sau, Florian Coldea, la ordinele presedintelui…

- Elena Udrea a solicitat, fara succes, o amanare in dosarul ”Gala Bute”, in care fostul ministru a primit o condamnare pe fond la șase ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita și abuz in serviciu, informeaza B1 TV.In fața Instanței Supreme, Elena Udrea a cerut, prin intermediul avocatului…

- In contextul apariției scrisorii de la Comisia Europeana, așa numita ”lista neagra” trimisa la Guvern in 2012 de la Bruxelles, fostul premier, Adrian Nastase il acuza pe Traian Basescu ca a complotat și ordonat eliminarea sa din viața...

- Fostul sef al statului Traian Basescu si fostul sef al SRI George Maior sunt cei care "l-au facut" pe Victor Ponta presedinte al PSD, a afirmat, luni, liderul organizatiei Vrancea a social-democratilor, Marian Oprisan. Potrivit acestuia, totul a inceput din anul 2009, "cand lui Traian…

- Marian Oprisan, vicepresedinte PSD, spune ca Victor Ponta urma sa ajunga presedinte si George Maior - premier, acesta fiind planul lui Traian Basescu pentru a se proteja. Oprisan sustine ca vorbeste abia acum public despre planurile lor deoarece a ajuns altcineva sef de stat si e bun mediator.

- Situația medicilor din Romania este una dureroasa! Mulți dintre aceștia au ales calea strainatații, in timp ce doctorii ramași in țara se lupta cu sistemul medical. 3.500 de medici pleaca, anual, din Romania. Toti cauta in strainatate aceleasi lucruri: condiții de lucru moderne pentru a și trata…

- Nu vom sti niciodata cat adevar si cata fantezie exista in „dezvaluirile” scoase ca din palariile unor clovni. Avem, de prea mult timp, o preocupare aproape morbida pentru „dezvaluiri”. Misterele care acopereau evenimentele din decembrie 1989 incep sa paleasca in fata evenimentelor petrecute in spatiul…

- Victor Ponta a dezvaluit ca Elena Udrea și Sebastian Ghița l-au vizitat acasa inaintea de numirea Laurei Codruța Kovesi, confirmand, practic, ceea ce afirmase Udrea anul trecut. Fostul premier Victor Ponta a dezvalui intr-un interviu acordat pentru stiripersurse.ro ca decizia numirii in funcție a procurorilor-sefi…

- Victor Ponta a relatat vineri, intr-un interviu pentru stiripersurse.ro, cum s-au luat deciziile privind numirile procurorilor-sefi DNA, DIICOT si procurorului general in 2013 - Laura Codruta Kovesi, Alina Bica si Tiberiu Nitu - si a confirmat ceea ce afirmase Elena Udrea in 2017, ca aceasta a mers…

- ”Eu aduceam lautarii la petrecerile SRI. Pur și simplu ii rugam. SRI nu se ocupa cu lautari. Cateodata de la 7 și pana la 11 mai beam un șpriț, mai schimbam doua vorbe, apoi plecam acasa. Cam ce fac oamenii la o petrecere. Și-ar fi dorit mai mulți sa ajunga la cat mai multe petreceri ale SRI. Informațional…

- "Nu imi dau seama daca au informatii pe care le cunosc, dar nu le spun. Ma intereseaza mai putin partea de cancan, ma intereseaza unde a fost afectata vointa electoratului, unde a fost afectata vointa cetatenilor (...). Nu ma puneti sa fac judecati pe baza de declaratii. Sa mearga pana la capat toti…

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, sustine ca cine are ceva de spus despre o eventuala implicare a SRI in politica la "impartirea puterii in Romania" trebuie sa "mearga pana la capat" cu declaratiile. "Nu imi dau seama daca au informatii pe care le cunosc, dar nu le spun.…

- Un fost ministru iese la rampa cu o reactie transanta, dupa ce Liviu Dragnea a sustinut ca Guvernul USL din 2012 s-a constituit in baza unei liste propuse de fostul sef al SRI George Maior. Senatorul social-democrat Liviu Pop a declarat miercuri ca nu SRI l-a propulsat in Guvernul USL din 2012, ci…

- Victor Ponta il provoaca pe Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD a susținut ca fostul premier ar fi stabilit in 2012 lista membrilor guvernului sau impreuna cu directorul Serviciului Roman de Informatii, George Maior.„Iata lista ministrilor din 2012 / sa spuna Dragnea Mincinosul care dintre…

- "Iata lista ministrilor din 2012 / sa spuna Dragnea Mincinosul care dintre ministri au fost pusi de SRI si George Maior - cu nume si prenume! Poate Rovana Plumb?!?! Ce ziceti? Dar si Dragnea Mincinosul a ajuns vicepremier in Decembrie - si pe el l-a pus SRI si George Maior? Oamenii…

- Oprisan: Ponta a devenit presedinte PSD cu ajutorul lui Basescu si Maior Marian Oprisan a confirmat miercuri declaratiile lui Liviu Dragnea, legate de cum aranja Gabriel Oprea pozitiile in partid "dupa ce a discutat cu statul de drept", si a afirmat ca Victor Ponta a devenit presedinte PSD dupa ce a…

- Dan Constantin, despre discuția de la Cornu, unde au participat Ponta, Dragnea și Antonescu: Ponta n-a fost de acord cu numirea lui Liviu Dragnea in functia de ministru de Interne, a spus fostul ministru al Agriculturii in guvernul Ponta 1. El vine și cu o teorie: Traian Basescu era ”adeversarul politic”…

- Victor Ponta lanseaza un nou atac la șeful PSD dupa ce Liviu Dragnea, intr-o emisiune, a spus ca Ponta a facut numiri in funcții la comanda SRI și a președintelui Traian Basescu. Victor Ponta il face “mincinos” pe Liviu Dragnea și ii cere sa precizeze cu nume și prenume miniștrii pe care i-ar fi numit…

- Fostul președinte Traian Basescu a susținut marți, pentru B1 TV, ca Liviu Dragnea l-a instruit pe Claudiu Manda, președintele Comisiei de control SRI, ce intrebari sa nu-i puna lui Florian Coldea.”Audierea a avut sens in masura in care Comisia ține cont de faptul ca n-a avut in fața un politician,…

- Liviu Dragnea a dezvaluit, la Antena 3, ca, in 2013, directorul de atunci al SRI, George Maior, i-a dat premierului Victor Ponta lista cu procurorii-sefi, dupa o negociere cu presedintele Traian Basescu si cu Elena Udrea. „Ponta a scos din buznar o hartie mototolita si mi-a zis sa ma uit pe ea“, a rememorat…

- „Personal nu cred ca va fi sustinut. Nu au avut mandat (parlamentarii care au semnat proiectul-n.r.). Noi am dat foarte multa liberatate parlamentarilor nostri in actiune, eu nu stiu sa avem parlamentari care au semnat. Categoric nu as sustine ideea si, in general, sunt impotriva pensiilor special…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente, a povestit intr-o emisiune ca, in perioada in care a fost cercetata in dosarul in care este judecata pentru trafic de influenta si spalarea banilor, i s-a cerut in repetate randuri sa faca denunturi impotriva celor aflati in fruntea…

- "La Comitetul Executiv al PSD s-a stabilit ca pentru posturile de vicepreședinți este nevoie de o susținere a organizației, iar organizația PSD București, așa cum era firesc a susținut-o pe Gabriela Firea. Nu aș fi acceptat eu ca una dintre propuneri sa nu fie doamna Gabriela Firea. Pentru fiecare…

- Audierea lui Florian Coldea in comisia SRI a fost amanata cu o saptamana. Motivul il constituie faptul ca acesta este racit și a anunțat ca nu poate ajunge la discuțiile cu parlamentarii. Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, a anunțat recent ca dorește sa participe la audieri in Comisia…

- Ionuț Lupescu s-a dezis de Adalbert Kassai și Mircea Sandu, trimițand in același timp sageți catre actuala conducere a Federației Romane de Fotbal. "Kassai, Vișan, Bodescu și Mircea Sandu nu vor face parte din echipa mea. Sa fie clar!", a declarat Ionuț Lupescu la TV DigiSport. ...

- Fostul director SRI a declarat, marti, ca serviciul l-a sesizat pe presedintele Traian Basescu in privinta Alinei Bica, de faptul ca existau niste informatii la nivelul serviciului ar trebui sa respinga propunerea acesteia la conducerea DIICOT, a relalat Claudiu Manda, seful comisiei SRI.

- Premiera in televiziune Primul interviu de pe teritoriul altui stat cu Elan Schwartzenberg. Omul de afaceri cu mandat international de arestare rupe tacerea. Si zguduie Romania. Cum se fura televiziunile, cum se pleaca din Romania, cum se negociaza cu politicienii, procurorii si serviciile secrete.…

- Potrivit lui Claudiu Manda, audierile vor avea loc in:- 20 februarie- Calin Popescu Tariceanu- 27 februarie- George Maior - 6 martie- Florian Coldea- 13 martie- Traian BasescuPresedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat, sambara, ca…

- Pe durata celor opt luni de activitate, in cadrul comisiei au fost audiate 45 de persoane, printre care Elena Udrea, Gabriel Oprea si Adriean Videanu. Raportul comisiei va fi trimis Parchetului ICCJ, Administratiei Prezidentiale, Consiliului Superior al Magistraturii si Guvernului. Kovesi,…

- Elena Udrea spune ca nu a reușit sa iși termine cursurile de master din lipsa de timp dar și pentru ca nu se afla in starea de spirit necesara pentru a studia teologia. Fostul demnitar precizeaza și ca s-a inscris la cursuri din pasiune, pentru ca dorea sa invețe. Elena Udrea a precizat ca ii pare rau…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca partidele de dreapta se pot ințelege sa aiba un candidat unic la alegerile prezidențiale din 2019, insa ar fi o problema cu ”onestitatea” PNL. „Aduceti-va aminte cum tipa de dragul poporului si cum se dau cu capul de pereti si legile…

- Fostul președinte al PSD, Mircea Geoana, a declarat, la interviurile Libertatea Live , ca actualul șef al social-democraților, Liviu Dragnea, va avea susținerea partidului daca va lua decizia de a candida la prezidențiale. In ciuda problemelor penale și a faptului ca este contestat in strada. Totodata,…

- Fosta sefa a Cancelariei Prezidentiale a lui Traian Basescu a aflat recent ca este gravida, in urma unui proces reusit de fertilizare desfasurat la o clinica din Bucuresti, potrivit antena3. Elena Udrea a negat informatia pentru evz.ro, ziar apropiat de fostul ministru. In mod bizar, stirea in care…

- Potrivit acesteia, fosta șefa a Cancelariei Prezidențiale a lui Traian Basescu ar fi ramas insarcinata in urma unui proces reușit de fertilizare desfașurat la o clinica din București. De asemenea, se scrie ca Elena Udrea ar fi la a treia incercare de ramane insarcinata, iar cel care a insistat…

- "Va spun ca eu voi face exact ce am spus in urma cu cateva luni. Voi candida la prezidentialele din 2019. Cand se va hotari PSD sa tina acel Congres, membrii partidului vor decide, asa cum este firesc. Dar indiferent de acea decizie, eu tot voi candida in 2019. (...) dragi colegi, desi am anuntat public…

- Jurnalista Andreea Pora susține ca Liviu Dragnea nu poate ajunge candidatul PSD la prezidențiale din multiple motive. ”Motivul este simplu: penalul Dragnea, la ușa caruia se aduna noi dosare și viitoare sentințe, nu poate deveni candidat la prezidențiale. Dragnea nu are profilul unui prezidențiabil,…

- În ultima zi a lui 2017, Elena Udrea a ținut sa transmita un mesaj tuturor fanilor sai, dezvaluind totodata și un ritual pe care îl face la fiecare Revelion pentru a avea noroc în Noul An. „Va urez sa puteți lasa lui 2017 toate neîmplinirile, tristețile, dezamagirile…