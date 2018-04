Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a facut noi declarații incendiare despre Sebastian Ghița, Florian Coldea și George Maior. „Eu am facut un denunț oficial. Din toata lupta asta anticorupție, mai exista doua persoane corupte,...

- „Pot sa va spun in mod cert ca nu am stiut de acest protocol secret niciodata pana astazi. Aici sunt martori sefii de institutie. Un protocol de asemenea importanta nu avea niciun motiv sa fie un protocol secret. Trebuiau sa isi asume ca este un mod de lucru si sa il faca public si sa fie pus in…

- Dezvaluiri incredibile despre George Maior, Florian Coldea, Sebastian Ghita si Traian Basescu, pe blogul personal al jurnalistului Ion Cristoiu. Acesta a publicat un nou fragment din jurnalul Elenei Udrea, despre care spune ca ar fi fost scris in perioada 2014-2015.

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, marti, intr-o emisiune televizata, ca fostul director al SRI, George Maior, l-ar fi mintit „de vreo trei ori”. Acesta a spus ca prima oara il implica pe fratele sau, Mircea Basescu, iar in cel de-al doilea caz, pe Elena Udrea si pe Alina Bica.

- Traian Basescu, despre dezvaluirile lui Sebastian Ghița. Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, joi, ca insinuarea facuta de Sebastian Ghita, potrivit careia serviciile stiau ce facea fratele sau, dar nu au indraznit sa ii spuna este „odioasa”, afirmand ca personal i-a chemat pe sefii servicilor…

- Traian Basescu face acuzații grave la adresa fostului șef la SRI, George Maior, actualul ambasador al Romaniei in SUA! Basescu spune ca Maior l-a mințit de 3 ori cat a fost șeful SRI. Prima minciuna a fost legata de fratele fostului președinte, Mircea Basescu, atunci cand i-ar fi spus ca nu știa…

- Traian Basescu considera nesabuita o revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi, apreciind ca aceasta ar putea fi interpretata ca un semnal al abandonarii luptei anti-coruptie. "Presedintele are in vedere un complex mult mai mare de elemente cand ia decizia, nu o simpla schimbare administrativa.…

- Elena Udrea a dezvaluit, in celebrul ei jurnal lasat lui Ion Cristoiu inainte de a ajunge in pușcarie, ca Dorin Cocos i-ar fi dat lui Sebastian Ghița 500 de mii de euro la cererea lui Florian Coldea pentru inființarea televiziunii Romania TV.Ghița spune ca s-a folosit, de mai multe ori, de…

- Fostul ministru Elena Udrea iese la rampa dupa recentele dezvaluiri ale lui Sebastian Ghița. Intr-o postare pe Facebook, Elena Udrea neaga ca ar fi vrut sa preia postul Realitatea Tv, punctand ca Sebastian Ghița a luat-o și a facut Romania Tv „cu ajutorul lui Maior și Coldea”. Cat despre celebrul…

- Fostul sef al statului Traian Basescu si fostul sef al SRI George Maior sunt cei care "l-au facut" pe Victor Ponta presedinte al PSD, a afirmat, luni, liderul organizatiei Vrancea a social-democratilor, Marian Oprisan, potrivit Agerpres.

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, sustine ca Victor Ponta a avut un rol foarte important in constructia „sistemului paralel” si el, impreuna cu fostul presedinte Traian Basescu si fostul sef al SRI George Maior, a construit „statul de tip ticalos”, permitand unor procurori si judecatori sa faca…

- "In 2009, lui Traian Basescu i-a trecut glontul pe la ureche, pentru ca Geoana era aproape sa castige alegerile. De fapt romanii nu stiu nici acum cine a castigat (...) Demersurile facute de unii si de altii, ambasadele straine l-au declarat pana la urma castigator pe Basescu. De atunci s-a speriat,…

- Nu vom sti niciodata cat adevar si cata fantezie exista in „dezvaluirile” scoase ca din palariile unor clovni. Avem, de prea mult timp, o preocupare aproape morbida pentru „dezvaluiri”. Misterele care acopereau evenimentele din decembrie 1989 incep sa paleasca in fata evenimentelor petrecute in spatiul…

- Victor Ponta a dezvaluit ca Elena Udrea și Sebastian Ghița l-au vizitat acasa inaintea de numirea Laurei Codruța Kovesi, confirmand, practic, ceea ce afirmase Udrea anul trecut. Fostul premier Victor Ponta a dezvalui intr-un interviu acordat pentru stiripersurse.ro ca decizia numirii in funcție a procurorilor-sefi…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Curg informațiile referitoare la listele negre. Inițial, s-a știut ca ele sunt facute de procurorii DNA. De procurorii din republica procurorilor. Ulterior, s-a aflat ca listele negre cu politicieni care urmau sa fie executați se faceau de catre tandemul Maior-Coldea. De…

- Victor Ponta a relatat vineri, intr-un interviu pentru stiripersurse.ro, cum s-au luat deciziile privind numirile procurorilor-sefi DNA, DIICOT si procurorului general in 2013 - Laura Codruta Kovesi, Alina Bica si Tiberiu Nitu - si a confirmat ceea ce afirmase Elena Udrea in 2017, ca aceasta a mers…

- ”Eu aduceam lautarii la petrecerile SRI. Pur și simplu ii rugam. SRI nu se ocupa cu lautari. Cateodata de la 7 și pana la 11 mai beam un șpriț, mai schimbam doua vorbe, apoi plecam acasa. Cam ce fac oamenii la o petrecere. Și-ar fi dorit mai mulți sa ajunga la cat mai multe petreceri ale SRI. Informațional…

- "Nu imi dau seama daca au informatii pe care le cunosc, dar nu le spun. Ma intereseaza mai putin partea de cancan, ma intereseaza unde a fost afectata vointa electoratului, unde a fost afectata vointa cetatenilor (...). Nu ma puneti sa fac judecati pe baza de declaratii. Sa mearga pana la capat toti…

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, sustine ca cine are ceva de spus despre o eventuala implicare a SRI in politica la "impartirea puterii in Romania" trebuie sa "mearga pana la capat" cu declaratiile. "Nu imi dau seama daca au informatii pe care le cunosc, dar nu le spun.…

- "Iata lista ministrilor din 2012 / sa spuna Dragnea Mincinosul care dintre ministri au fost pusi de SRI si George Maior - cu nume si prenume! Poate Rovana Plumb?!?! Ce ziceti? Dar si Dragnea Mincinosul a ajuns vicepremier in Decembrie - si pe el l-a pus SRI si George Maior? Oamenii…

- Dan Constantin, despre discuția de la Cornu, unde au participat Ponta, Dragnea și Antonescu: Ponta n-a fost de acord cu numirea lui Liviu Dragnea in functia de ministru de Interne, a spus fostul ministru al Agriculturii in guvernul Ponta 1. El vine și cu o teorie: Traian Basescu era ”adeversarul politic”…

- Marian Oprisan a confirmat miercuri declaratiile lui Liviu Dragnea, legate de cum aranja Gabriel Oprea pozitiile in partid "dupa ce a discutat cu statul de drept", si a afirmat ca Victor Ponta a devenit presedinte PSD dupa ce a discutat cu Traian Basescu si George Maior.

- Victor Ponta lanseaza un nou atac la șeful PSD dupa ce Liviu Dragnea, intr-o emisiune, a spus ca Ponta a facut numiri in funcții la comanda SRI și a președintelui Traian Basescu. Victor Ponta il face “mincinos” pe Liviu Dragnea și ii cere sa precizeze cu nume și prenume miniștrii pe care i-ar fi numit…

- Fostul președinte Traian Basescu a susținut marți, pentru B1 TV, ca Liviu Dragnea l-a instruit pe Claudiu Manda, președintele Comisiei de control SRI, ce intrebari sa nu-i puna lui Florian Coldea.”Audierea a avut sens in masura in care Comisia ține cont de faptul ca n-a avut in fața un politician,…

- Liviu Dragnea a dezvaluit, la Antena 3, ca, in 2013, directorul de atunci al SRI, George Maior, i-a dat premierului Victor Ponta lista cu procurorii-sefi, dupa o negociere cu presedintele Traian Basescu si cu Elena Udrea. „Ponta a scos din buznar o hartie mototolita si mi-a zis sa ma uit pe ea“, a rememorat…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Curg dovezile – și suntem abia la inceput – despre modul in care generalul cu patru stele Florian Coldea a utilizat Serviciul Roman de Informații implicandu-l in politica și in Justiție. Obiectivele urmarite de șeful operativ SRI au devenit și ele transparente. Instituția…

- Inspecția Judiciara pare sa fi pus tunurile cu adevarat pe “unitatea de elita” a Direcției Naționale Anticorupție, dupa ce ieri reprezentanți ai acestei instituții de control au efectuat verificari la sediul din Ploiești al DNA. De altfel, Inspecția Judiciara a anunțat ca la 12 februarie s-a sesizat…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente, a povestit intr-o emisiune ca, in perioada in care a fost cercetata in dosarul in care este judecata pentru trafic de influenta si spalarea banilor, i s-a cerut in repetate randuri sa faca denunturi impotriva celor aflati in fruntea…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), sustine ca Lucian Onea, seful DNA Ploiesti, i-a cerut sa faca mai multe denunturi pe numele unor oameni politici precum Elena Udrea, Traian Basescu, Liviu Dragnea, Victor Ponta, Sebastian Ghita si Vlad Stoica. "In general, cei pe…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Primul și cel mai recent numitor comun al celor trei personaje este ca fiecare, in felul lui, se izmenește in raport cu prezența și prestația sa in fața Comisiei de control a activitații Serviciului Roman de Informații. George Maior vine la Comisie doar cand aterizeaza in…

- Fotografiile au fost distribuite pe retelele de socializare si le infatiseaza pe cele doua la un restaurant unde stau la un pahar de vin. Citeste si: Alina Bica a trimis la Inalta Curte scutire medicala din Costa Rica. Ea cere ca procesul sa fie secret Este pentru a doua oara cand cele…

- Omul de afaceri Elan Schawrtzenberg, care a fugit in Israel in urma problemelor avute cu DNA, a acordat un interviu pentru B1 TV, in care a explicat sursa problemelor sale cu legea. Printre ideile sale, merita amintite rolurile jucate de fostul director al SRI, George Maior, dar si de generalul (r)…

- Premiera in televiziune Primul interviu de pe teritoriul altui stat cu Elan Schwartzenberg. Omul de afaceri cu mandat international de arestare rupe tacerea. Si zguduie Romania. Cum se fura televiziunile, cum se pleaca din Romania, cum se negociaza cu politicienii, procurorii si serviciile secrete.…

- Stand prea mult cu Traian Basescu, Elena Udrea nu prea avea de unde sa stie cum arata un intelectual. Asa ca si-o fi zis “uite, fata, intelectualul!”, cand l-a vazut pe globalistul Cristian Preda. “Merge strambeanu, ii bat tachetii, il trage si o planetara spre dreapta, e si palid, si ochelarist, are…

- Comisia de aparare a Senatului a amanat marti adoptarea unui raport aferent initiativei legislative a lui Traian Basescu de desfiintare a Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN) prin abrogarea legii de organizare si functionare a acestei institutii. Reamintim faptul ca Academia de Științe…

- Președintele Comisiei parlamentare de control a activitații SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a anunțat datele in care vor fi audiați Calin Popescu Tariceanu, Traian Basescu, George Maior și Florian Coldea."Pe data de 20 februarie va fi audiat in comisie domnul Tariceanu. Urmeaza ca pe 27…

- Puterea si opozitia s-au contrat, luni, in plenul reunit al Parlamentului, la dezbaterea raportului comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din anul 2009, opozitia acuzand ca este vorba de ”o razbunare”, in timp ce puterea a sustinut ca a fost incalcata legea. Deputatul PNL Cezar Preda a…

- In plenul Parlamentului s-a dezbatut raportul Comisiei pentru alegerile prezidențiale din 2009. Traian Basescu a avut o intervenție exploziva și le-a spus parlamentarilor ca daca ei considera ca statul paralel a funcționat in 2009, atunci ce au insemnat intalnirile dintre Liviu Dragnea, Victor Ponta,…

- Pe durata celor opt luni de activitate, in cadrul comisiei au fost audiate 45 de persoane, printre care Elena Udrea, Gabriel Oprea si Adriean Videanu. Raportul comisiei va fi trimis Parchetului ICCJ, Administratiei Prezidentiale, Consiliului Superior al Magistraturii si Guvernului. Kovesi,…

- Fostul premier al Romaniei Emil Boc nici n-ar fi vrut sa auda de afacerile companiei omului de afaceri Nicolae Bogdan Buzaianu, și a incheiat intempestiv o vizita de lucru facuta de un grup de investitori din Qatar, le-a povestit regizorul Bobby Paunescu anchetatorilor DNA, in dosarul de corupție al…

- Autor: Petru ROMOȘAN Cine conduce totusi Romania ? Cine sunt papusarii din spatele mediocrului, cenusiului, nulisimului Liviu Dragnea ot Teleorman ? Raspunsurile sunt gata gasite : „Sunt americanii !”, „Sunt nemtii lui Merkel, dom’le ! Economia primeaza !”, „Ba nu, sunt evreii, e Israelul, ei conduc…

- Traian Basescu a vorbit marți seara la emisiunea ”Romania 9”, de pe TVR1, despre controversata noapte a alegerilor din 2009. Basescu a dezvaluit ca in seara turului 2 al prezidențialelor nu a discutat cu Laura Codruța Kovesi pe atunci procuror general al Romaniei, care se afla, alaturi de șeful SRI,…

- Fosta sefa a Cancelariei Prezidentiale a lui Traian Basescu a aflat recent ca este gravida, in urma unui proces reusit de fertilizare desfasurat la o clinica din Bucuresti, potrivit antena3. Elena Udrea a negat informatia pentru evz.ro, ziar apropiat de fostul ministru. In mod bizar, stirea in care…

- Florin Tanasescu – Suntem in ringul de la Vegas, stimati ascultatori ai radioului public. E zi aici, in America, e noapte la voi, in Romania. Lupta pe viata și pe tara sta sa inceapa. In coltul din stanga, imbracat in chiloti roșii, cu care a petrecut și Revelionul – Liiiiiiviu Dragnea ! In același…