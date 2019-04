Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Elena Udrea afirma, intr-o postare pe Facebook, ca nu ar mira-o daca Viorica Dancila ar trece la Pro Romania, argumentand ca, odata cu femeile sustinute de Liviu Dragnea in functii publice, "a cazut si povestea ca femeile ar fi mai loiale si mai devotate decat barbatii".

- Din Costa Rica, Elena Udrea baga bațul prin gard și il avertizeaza pe Liviu Dragnea ca in ritmul in care relaționeaza cu cei din PSD, nu ar fi de mirare ca in curand Viorica Dancila sa plece la Pro Romania.Citește și: Negocieri la sange intre PSD și ALDE: Dragnea vrea REMANIERE extinsa. Cinci…

- De 8 Martie, Elena Udrea a publicat pe contul de socializare o fotografie in care apare alaturi de mama sa, precum și alaturi de fiica ei, Eva. „Cea mai mare, mai profunda și mai frumoasa iubire, dar și cea mai grea suferința sunt ale unei mame pentru copilul ei. Sunt o iubire și o suferința totale.…

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat dur dupa ce premierul Viorica Dancila a anunțat astazi ca OUG 114 ar putea fi modificata, posibilitate invocata în ultima perioada și ministrul de Finanțe. „I​ncompetenților! Analfabeților! Urechiștilor! Infatuaților! Catastrofelor!”, a scris…

- Elena Udrea si Adrian Alexandrov au ieșit la plimbare cu micuța Eva Maria, care a implinit patru luni, in orașul costarican San Jose, unde Elena Udrea s-a mutat dinainte sa primeasca vestea condamnarii la inchisoare in Romania. Elena Udrea si Alina Bica, aflate de pe 3 octombrie in arest…

- "Crima de la Medias arata din nou natura profund infractionala si anti-nationala a guvernarii PSD-ALDE. De peste doi ani de zile, PNL, USR si un numar mare de romani atrag atentia cu privire la natura infractionala a acestei guvernari, care, in cel mai clar si transparent mod cu putinta, se preocupa…

- 'Crima de la Medias arata din nou natura profund infractionala si anti-nationala a guvernarii PSD-ALDE. De peste doi ani de zile, PNL, USR si un numar mare de romani atrag atentia cu privire la natura infractionala a acestei guvernari, care, in cel mai clar si transparent mod cu putinta, se preocupa…