- Sunt multe semne de intrebare in jurul intoarcerii Elenei Udrea in Costa Rica. Fostul ministru a ajuns recent in Romania, iar mulți se intreaba care au fost motivele care au dus la aceasta decizie.

- Elena Udrea a plecat din Costa Rica si s-a indreptat spre Europa, au precizat surse apropiate fostului ministru pentru Mediafax. Omul de afaceri Cornel Tabacaru spune ca acum cateva zile, Udrea si-ar fi informat apropiatii din Costa Rica cu privire la o plecare spre Londra. Surse apropiate Elenei Udrea…

- Omul de afaceri Cornel Tabacaru spune ca acum cateva zile, Udrea și-ar fi informat apropiații din Costa Rica cu privire la o plecare spre Londra. Surse apropiate Elenei Udrea au precizat, pentru Mediafax, ca fostul ministru a plecat din Costa Rica spre Europa. Plecare la Londra? De…

- Elena Udrea s-a urcat in avion alaturi de mama sa si de fiica ei de doar cateva luni. Daca destinatia Elenei Udrea este Romania, atunci aceasta ar putea pierde posibilitatea de a lua acel azil politic pentru care a depus actele, deoarece nu are voie sa se intoarca in tara cat timp dureaza procedurile.…

- Elena Udrea a plecat, dupa mai bine de un an, din Costa Rica. Aceasta s-a intors in Europa, alaturi de fiica sa si de mama sa, cu un avion de linie, anunta Antena 3.Cele trei au zburat la clasa economic, potrivit Antena 3, televiziune carea difuzat si doua imagini cu Udrea in avion. Momentan,…

- Antena 3 a difuzat imagini cu Elena Udrea. Politiciana se afla cu mama și copilui ei in avion. Nu se știe destinația, dar un lucru este cert - a plecat din Costa Rica. Ramane de vazut unde va ateriza avionul in care se afla Elena Udrea. Precizam ca recent, iubitul Elenei Udrea a spus ca ar…

- Jurnalistul Ion Cristoiu deplange dispariția Elenei Udrea de pe scena politica din Romania! Udrea nu a ramas nepasatoare și ii mulțumește pentru „buna parere”, spunand ca o apreciere astazi, cand este refugiata in Costa Rica, valoreaza infinit, comparativ cu laudele primite pe vremea cand era „soarele”…

- Jurnalistul Ion Cristoiu susține ca deplange dispariția Elenei Udrea de pe scena politica din Romania. Acesta face o comparație intre femeile din politica zilelor noastre și susține ca Udrea ar fi reușit in cariera ei politica și fara susținere din partea lui Traian Basescu.Citește și: Decizie…