- Elena Udrea și Alina Bica sunt prezentate, joi seara, in fața unei instanțe din Costa Rica, cu propunere de arestare preventiva, pe numele celor doua fiind emis, miercuri seara (ora locala) o ordonanța de reținere.Potrivit unor surse judiciare, Elena Udrea și Alina Bica, aflate momentan sub…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost arestate de Interpol, in urma cu mai puțin de 24 de ore pe strazile din Costa Rica. Elena Udrea și Alina Bica sunt cautate pentru a ispași pedepse cu inchisoarea in Romania și au fost arestate de Interpol pe strazile din zona Sabana Oeste din Costa Rica. La […] The…

- Elena Udrea si Alina Bica se afla intr-o inchisoare de femei despre care presa scrie ca are conditii groaznice. Imaginile filmate acolo dovedesc ca inchisoarea detine si o gradinita si un salon de coafor. Inchisoarea, veche de 80 de ani, va fi demolata anul viitor. Inchisoarea El Buen Pastor…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute in cursul zilei de ieri de autoritațile din Costa Rica, urmand ca judecatorii sa decida daca vor emite masuri preventive și daca se aproba demararea extradarii. Procedura ar urma sa fie de durata din cauza statutului temporar de azilant, dar si a situațiilor…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute de Interpol in Costa Rica. Cele doua, cautate pentru a ispași pedepse pronunțate de justiția din Romania, au fost ridicate de pe strada, a anunțat Digi24, citand un anunț publicat de Autoritatea de Investigatii Judiciare din Costa Rica. Cele doua femei au fost…

- Elena Udrea a anunțat, in direct la Romania TV, cand va reveni in Romania. Amintim ca Elena Udrea locuiește in prezent in Costa Rica, acolo unde a primit azil politic. Fostul ministru al Turismului a primit o condamnare de șase ani in dosarul Gala Bute."M-aș intoarce acasa in momentul in care…

- Adrian Alexandrov a vorbit despre nunta cu Elena Udrea si planurile de viitor. „Eu voi primi dubla cetatenie si Elena la fel”, a spus iubitul fostului ministru al Turismului. Adrian Alexandrov a spus ca, inainte de a se gandi la nunta, atentia este canalizata asupra botezului fetitei lor, dupa care,…