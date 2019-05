Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur puternic a avut loc in noaptea de duminica spre luni, in Cota Rica. Seismul cu magnitudinea 6,1 s-a inregistrat in apropierea frontierei cu Panama, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS). Din fericire nu s-au inregistrat victime. Autoritatile din Costa Rica au precizat ca seismul…

- Sute de mii de persoane au ramas fara locuinte dupa sosirea ciclonului Fani in estul Indiei, unde vanturile au atins viteze de aproximativ 200 de kilometri pe ora, au smuls acoperisuri si au distrus linii electrice si de telecomunicatii, au anuntat duminica autoritatile indiene, citate de Reuters.…

- 40 de ialomițeni, din zona Fetești, au vazut moartea cu ochii. Marți, 30 aprilie 2019, in jurul orelor 17,30, aceștia se aflau intr-un autobuz care se intorcea de la un pelerinaj la Manastirea «Sfinții Voievozi» din Slobozia, iar in zona localitații Brancoveni, din județul Calarași, mașina a fost aruncata…

- Un cutremur cu magnitudinea 6.1 s-a produs joi in zona orasului taiwanez Hualien, situat pe coasta estica a tarii, a anuntat biroul national de meteorologie, citat de Reuterss potrivit Agerpres. In urma seismului nu au fost inregistrate victime sau pagube materiale imediate. Un…

- Unii dintre pasagerii microbuzului lovit de tren luni, 15 aprilie, la Buzau sustin ca barbatul de la volan, fost politist in Vrancea, mergea cu muzica data la maxim si era distras de cateva tinere care dansau langa el, dar si de o convorbire telefonica. Autoritatile nu au confirmat deocamdata varianta…

- Cel mai performant observator astronomic din Romania ar urma sa fie amenajat in orasul Odobesti, judetul Vrancea, iar primarul Daniel Nicolas spune mai multe universitati din vestul Europei s-au aratat deja interesate de un parteneriat cu autoritatile pentru a putea lucra pe aparatura de ultima generatie…