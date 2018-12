Udrea chiar infunda puscaria in Costa Rica!

Stiri pe aceeasi tema

- Si logodnicul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, a publicat pe Facebook, imediat dupa decizia instantei, o fotografie care il infatiseaza impreuna cu fiica lor, insotita de un status in care spunea ca se simte "invincibil". Fostul ministru Elena Udrea si fosta sefa DIICOT Alina Bica au fost retinute in…

- La doar doua zile de la reținerea sa in Costa Rica, Elena Udrea se simte extrem de rau și singurul lucru care o macina tot mai tare este faptul ca nu și-a putut vedea deloc fetița, din momentul arestarii.

- Elena Udrea a fost reținuta de catre autoritațile din Costa Rica, apoi incarcerata la inchisoarea de femei, alaturi de Alina Bica, reținuta și ea la o distanța de cateva ore. Fostul ministru al Turismului a fost saltat de pe strada, in timp ce ieșire la plimbare cu fetița sa, Eva Maria.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat joi ca procedura in cazul Elenei Udrea si al Alinei Bica, retinute in Costa Rica, va parcurge etapele legale, adaugand ca pentru el, fostul deputat nu reprezinta un subiect, fiind "un cetatean care a comis infractiuni, care a fost condamnat definitiv".…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi dimineata, ca procedura de extradare a Elenei Udrea din Costa Rica va parcurge în continuare etapele legale, precizând ca nu doreste sa se faca un subiect national din Elena Udrea.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune, legat de retinerea Elenei Udrea pe strada, in Costa Rica, ca procedura de extradare va parcurge etapele legale, el spunandu-le jurnalistilor sa nu faca "din acest personaj" un subiect national. "Haideti sa nu faceti din acest personaj un subiect national.…

- Aflata in Costa Rica, unde, in urma cu cateva zile a nascut o fetita, Elena Udrea a aflat ce a decis instanta in privinta dosarului Hidroelectrica, in care procurorii DNA au trimis-o in judecata la finele anului trecut, fiind acuzata de trafic de influenta si spalarea banilor. Astfel, pe langa faptul…