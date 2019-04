Stiri pe aceeasi tema

- ”Am tot sperat ca aș putea sa fac botezul acasa cu prietenii, cu familia, vom vedea. Dar va trebui sa decidem intr-un fel pentru ca are copilul deja șapte luni, va fi greu pentru nașa sa il țina in brațe pentru ca a crescut, este și greuț. Nu am vazut o biserica ortodoxa aici, dar daca nu este, voi…

- Dosarul in care Elena Udrea contesta condamnarea in dosarul Gala Bute este suspendat, dupa ce ICCJ a decis, luni, sa transmita 3 intrebari CJUE privind respectarea unei decizii CCR cand sunt afectate interese financiare europene. Decizia privind suspendarea nu e definitiva.Elena Udrea a declarat,…

- Elena Udrea a vorbit in direct, la Romania TV despre ultima sentința in ceea ce privește solicitarea de refugiu politic și despre solicitarea ICCJ catre Curtea de Justiție Europeana. ''Sper ca refugiul definitiv se va acorda și ca va fi nu doar ultima etapa, ci și cu succes'', a declarat Elena…

- Elena Udrea reactioneaza rapid la decizia ICCJ de a sesiza Curtea de Justitie a UE, pentru a intreba daca poate sa nu respecte o decizie CCR, in dosarul Gala Bute. Udrea considera ca decizia este stupefianta si incredibila, acuzand "statul paralel" de actiuni impotriva sa.CITEȘTE ȘI: Stiati…

- Elena Udrea a anunțat ca nu a depus niciun denunț la FBI, așa cum a scris presa in ultimele ore. Fugita in Costa Rica, unde așteapta un raspuns la cererea de azil politic definitiv, Udrea a declarat, marți seara, la Romania TV, ca a depus un singur denunț, dar nu acum, ci in 2015, și nu la FBI, ci la…

- Elena Udrea a anunțat ca nu a depus niciun denunț la FBI, așa cum a scris presa in ultimele ore. Fugita in Costa Rica, unde așteapta un raspuns la cererea de azil politic definitiv, Udrea a declarat, marți seara, la Romania TV, ca a depus un singur denunț, dar nu acum, ci in 2015, și nu la FBI,…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat, luni, un nou atac la adresa guvernanților in condițiile in care legea bugetului de stat pe 2019 a fost trimisa la reexaminare in Parlament de șeful statului. Șeful statului a susținut ca PSD este singurul vinovat de faptul ca nici in acest moment Romania nu are…

- Elena Udrea a fost condamnata definitiv in dosarul Gala Bute, in care are de ispașit 6 ani de inchisoare. Fugita in Costa Rica, Udrea ar vrea ca și Laura Codruța Kovesi sa ii cale pe urme: sa fie condamnata pentru luare de mita, in urma denunțului depus de Sebastian Ghița.In plus, Udrea a…